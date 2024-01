L'indice général a clôturé à 4 839,81 points, soit une hausse de plus de 1 % pour la journée, dépassant le précédent record de clôture établi en janvier 2022. Le marché boursier a grimpé au cours du dernier trimestre de 2023 alors que les preuves se sont accumulées que l'économie [américaine] n'a pas basculé dans la récession, malgré la campagne de la Réserve fédérale visant à augmenter les taux d'intérêt.Dans le même temps, les analystes évoquent une frénésie de l'IA à Wall Street qui rivalise avec le boom des dot-com de la fin des années 90, lorsque les investisseurs cherchaient à capitaliser sur les gains transformateurs apportés par les débuts de l'internet.L'essor du S&P 500 est un signe encourageant pour les millions d'Américains qui investissent dans l'indice par l'intermédiaire de comptes de retraite. En 2022, les investisseurs disposaient d'environ 5 700 milliards de dollars d'actifs indexés passivement sur le S&P 500 et de 5 700 milliards de dollars d'actifs dans des fonds qui l'utilisent comme référence de comparaison, selon S&P Global. Les sentiments des électeurs à l'égard du marché boursier et de l'économie pourraient influer sur les élections de 2024...Les entreprises technologiques, y compris quelques noms fortement associés aux travaux sur l'intelligence artificielle, ont été à l'origine des gains du S&P 500. Sept des plus grandes valeurs technologiques connues sous le nom de "" - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla et Meta - ont augmenté de 75 % en moyenne en 2023 et représentaient 30 % de la valeur de marché totale de l'indice à la fin de l'année 2023.", a déclaré Michael Farr de Farr, Miller et Washington. "". Ces sept valeurs ont représenté environ la moitié de la croissance du S&P 500 l'année dernière. Nvidia, dont les puces à haute performance sont devenues populaires pour les utilisations de l'IA, a connu la meilleure année du groupe, gagnant à un moment donné près de 190 milliards de dollars en valeur du jour au lendemain, soit un gain de 24 %.Au cours des 12 derniers mois, l'indice a progressé de 21,83 %.Quel est votre avis sur le sujet ?