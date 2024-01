Évolution de la population âgée de 15 à 64 ans et de la population âgée de 65 ans et plus

Le Japon sera confronté à une pénurie de 11 millions de travailleurs d'ici 2040

L'intelligence artificielle au Japon - statistiques et faits

L'obsession à l’IA au prix des emplois humains, des initiatives technologiques sous le feu des risques et dangers

Le vieillissement de la population, où près de 30 % ont plus de 65 ans, aggrave le problème, et les approches traditionnelles, comme l'emploi de femmes et de travailleurs âgés, ne suffisent plus. La Chine, confrontée à un défi démographique similaire, observe de près la réponse du Japon à cette crise de l'emploi. Dans la construction, le nombre de travailleurs a chuté de 30 % depuis 1997, avec seulement 12 % ayant moins de 29 ans. Des entreprises telles que Toggle introduisent des robots industriels pour automatiser les processus, tandis que des réglementations limitant les heures supplémentaires obligent l'industrie à s'adapter.L'agriculture utilise des robots comme Raicho 1 pour désherber les rizières, mais la menace de l'abandon des terres agricoles et le vieillissement de la population agricole mettent en péril l'autosuffisance alimentaire du Japon. Les détaillants testent des avatars contrôlables à distance par les employés pour résoudre la pénurie d'employés dans les magasins. Ces avatars, robots et l'IA sont perçus comme des éléments cruciaux pour maintenir l'économie et le mode de vie du pays à l'avenir.Le Japon pourrait être confronté à une pénurie de plus de 11 millions de travailleurs d'ici 2040, selon une étude qui souligne les défis économiques auxquels le pays est confronté en raison du vieillissement rapide de sa population. La population en âge de travailler devrait diminuer rapidement à partir de 2027, selon l'étude du groupe de réflexion indépendant Recruit Works Institute, publiée mardi. L'offre de main-d'œuvre devrait diminuer d'environ 12 % en 2040 par rapport à 2022, même si la demande de main-d'œuvre reste stable, selon le rapport.L'institut Recruit Works a créé un modèle de simulation pour montrer comment l'offre et la demande de main-d'œuvre dans la société japonaise pourraient évoluer d'ici 2040. Il convient également de garder à l'esprit que ce modèle est basé sur un scénario dans lequel l'économie japonaise ne connaît pas de croissance significative. En d'autres termes, la demande de main-d'œuvre augmenterait encore si la croissance économique du Japon dépassait cette estimation.Le Premier ministre Fumio Kishida a fait de l'inversion de la tendance à la baisse de la natalité au Japon une priorité de son gouvernement, car il met en garde contre l'effondrement de la société lorsque le nombre de naissances atteindra un nouveau seuil. Il s'est également engagé à consacrer environ 1 000 milliards de yens (7,6 milliards de dollars) à la formation de travailleurs pour des emplois plus qualifiés au cours des cinq prochaines années. Pourtant, cette nation de 126 millions d'habitants commence déjà à ressentir les tensions, la population en âge de travailler devant diminuer de 20 % par rapport à 2020 pour atteindre 59,8 millions d'ici 2040, selon le rapport.Kishida cherche déjà des moyens de remédier à une grave pénurie de chauffeurs routiers prévue pour l'année prochaine. L'étude met également en garde contre les pénuries qui risquent de s'aggraver dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre tels que les transports et la construction, ainsi que dans le secteur des soins de santé, en raison de la demande croissante d'une population vieillissante.Le déclin relatif du Japon dans la position économique mondiale et une crise du vieillissement similaire dans le monde signifient que l'augmentation de l'immigration n'est pas la solution la plus viable à long terme, selon l'étude dirigée par le chercheur en chef Shoto Furuya.Selon une étude antérieure du Value Management Institute, le Japon aurait besoin de 6,74 millions de travailleurs étrangers d'ici 2040, soit près de quatre fois plus qu'en 2020, pour atteindre une croissance annuelle moyenne d'environ 1,24 %. Le fossé entre les villes et les campagnes devrait également s'aggraver au fil du temps, selon l'étude, et toutes les préfectures du pays, à l'exception de Tokyo, seront confrontées à une pénurie de main-d'œuvre d'ici à 2040. La préfecture de Kyoto manquerait d'environ 39 % des travailleurs dont elle a besoin, tandis que l'île septentrionale de Hokkaido connaîtrait un taux d'insuffisance de près de 32 %.Le rapport précise également que ces estimations sont relativement prudentes, car le modèle repose sur l'hypothèse d'une croissance économique quasi nulle. Cela signifie que toute augmentation significative de l'activité économique aggravera encore la pénurie. La pénurie de main-d'œuvre au Japon affecte divers aspects de l'économie de services japonaise, notamment l'absence de chariots de restauration dans les trains à grande vitesse et les distributeurs automatiques vides. Shoto Furuya, de l'Institut de recrutement, souligne que la pénurie de main-d'œuvre au Japon est un problème persistant qui affecte les services de base et les infrastructures sociales. Le vieillissement de la population, dont près de 30 % a plus de 65 ans, exacerbe le problème.Le Japon s'est traditionnellement appuyé sur les femmes et les travailleurs âgés, mais cela ne suffit plus. La réponse du pays à cette crise de l'emploi est suivie de près, en particulier en Chine, qui est confrontée à un défi démographique similaire. Dans le secteur de la construction, le nombre de travailleurs a chuté de 30 % depuis 1997, et seuls 12 % d'entre eux ont moins de 29 ans. De nouvelles réglementations du travail limitant les heures supplémentaires des ouvriers du bâtiment et des chauffeurs routiers obligent l'industrie à s'adapter. En raison de ces pénuries, le coût de l'exposition universelle d'Osaka a doublé pour atteindre plus de 1,6 milliard de dollars.Des entreprises comme Toggle introduisent des robots industriels pour automatiser les processus à forte intensité de main-d'œuvre dans le secteur de la construction. De même, le fabricant de confiseries Lotte passe des camions aux trains pour livrer ses produits en prévision d'une pénurie de chauffeurs.Dans l'agriculture, des robots tels que Raicho sont utilisés pour désherber les rizières, ce qui réduit considérablement les heures de travail des hommes. Toutefois, l'autosuffisance du Japon en matière de production alimentaire est menacée par l'augmentation du nombre de terres agricoles abandonnées et le vieillissement de la population agricole.Les détaillants s'adaptent également : des avatars sont testés dans les magasins et peuvent être contrôlés à distance par les employés. Cette approche permet de constituer des équipes de nuit dans les zones rurales et de résoudre le problème de la pénurie aiguë d'employés dans les magasins de proximité.L'intelligence artificielle est une technologie de plus en plus importante pour les économies du monde entier. Cette évolution se reflète dans les revenus mondiaux de l'IA, qui devraient fortement augmenter dans les années à venir. Au Japon également, l'intelligence artificielle est considérée par beaucoup comme la clé des développements futurs. Le gouvernement japonais considère l'IA comme l'un des éléments centraux qui contribueront à la "Société 5.0", une vision de la société dans laquelle l'espace physique et le cyberespace sont de plus en plus interconnectés.L'anticipation entourant l'IA a conduit à une augmentation des activités de recherche au sein des institutions et des entreprises privées. Le nombre de demandes de brevets liées à l'IA enregistrées par l'Office japonais des brevets a fortement augmenté depuis 2014, ce qui a conduit à ce qui a été appelé le troisième boom de l'IA au Japon.Parmi les principales entreprises, si l'on en croit le nombre de demandes de brevets liées à l'IA, figurent de nombreuses grandes sociétés technologiques japonaises, telles que Fujitsu, Nippon Telegraph and Telephone (NTT), Hitachi, Canon, NEC ou Toyota. Bon nombre des entreprises qui mènent des recherches dans ce domaine sont actives dans les secteurs de l'automobile, de la robotique et de l'électronique, où l'on s'attend à ce que l'intelligence artificielle contribue de manière significative à des domaines d'application tels que la conduite autonome ou l'automatisation industrielle.L'intelligence artificielle joue également un rôle essentiel dans les appareils intelligents et les technologies domestiques intelligentes, qui sont censés faciliter la vie quotidienne des gens et améliorer l'efficacité énergétique des produits. Toyota, l'une des principales entreprises japonaises, a attiré l'attention avec son projet "Woven City", un prototype de ville intelligente où de nouvelles technologies, telles que l'IA, peuvent être mises en œuvre à des fins de recherche.Étant donné que l'on s'attend à ce que l'IA exécute de nombreuses tâches qui étaient jusqu'à présent effectuées par des humains, sa mise en œuvre devrait avoir des effets de grande ampleur sur l'emploi au Japon. L'un des facteurs importants à prendre en compte à cet égard est l'évolution démographique future, car la population devrait continuer à vieillir et à diminuer de manière significative au cours des prochaines décennies. Outre l'atténuation des pénuries de main-d'œuvre, la mise en œuvre de l'IA devrait également aider les entreprises à réduire leurs coûts et à améliorer leur efficacité.Selon les données de l'enquête, les opérations commerciales les plus courantes pour lesquelles l'IA est utilisée comprennent les prévisions de la demande et des ventes, l'analyse des clients et l'optimisation des processus commerciaux, ainsi que l'optimisation des stocks. Cela peut également être bénéfique pour les employés, par exemple en leur permettant de réduire leurs heures de travail ou de se concentrer sur d'autres tâches. Un classement des principales raisons pour lesquelles l'IA n'est pas mise en œuvre montre toutefois que de nombreuses entreprises manquent de personnel capable de diriger le processus de mise en œuvre, tandis que d'autres ne sont pas sûres des avantages potentiels ou des résultats par rapport aux coûts.L'initiative du Japon d'utiliser des avatars, des robots et l'intelligence artificielle pour pallier la pénurie de main-d'œuvre suscite à la fois des opportunités et des préoccupations. D'une part, cette approche innovante peut aider à résoudre les problèmes liés au vieillissement de la population et à la diminution de la main-d'œuvre dans des secteurs clés tels que la construction, le camionnage, l'agriculture et la vente au détail. D'autre part, elle soulève des questions importantes concernant l'impact social, économique et éthique de la substitution de la main-d'œuvre humaine par des technologies.La pénurie de main-d'œuvre au Japon est indéniable, et l'utilisation de robots et d'IA peut être une réponse pragmatique à ce défi croissant. Les avantages potentiels comprennent une productivité accrue, une meilleure efficacité opérationnelle et la possibilité de maintenir des secteurs vitaux de l'économie. Les exemples tels que l'automatisation dans la construction et l'utilisation de robots agricoles illustrent comment ces technologies peuvent compenser les lacunes causées par la diminution des travailleurs disponibles.Cependant, il est crucial de prendre en compte les implications sociales de cette transition. Le remplacement massif de la main-d'œuvre par des machines pourrait entraîner des pertes d'emplois significatives, suscitant des préoccupations quant à la sécurité économique des travailleurs impactés. En outre, il peut y avoir des répercussions sur la qualité de l'emploi, avec des emplois humains potentiellement remplacés par des rôles moins qualifiés dans la maintenance et la supervision des technologies automatisées.L'utilisation d'avatars dans le commerce de détail soulève également des questions sur l'expérience client et sur la nature même du service. Alors que cette approche peut résoudre des problèmes immédiats de pénurie de main-d'œuvre, elle pourrait altérer la qualité des interactions humaines dans des domaines où le contact personnel est essentiel.Enfin, la dépendance accrue à l'égard des technologies soulève des préoccupations éthiques, notamment en ce qui concerne la confidentialité des données, la sécurité des systèmes automatisés et la possible concentration du pouvoir entre les mains des entreprises technologiques.In finé, bien que l'utilisation d'avatars, de robots et d'IA puisse être une solution nécessaire à la pénurie de main-d'œuvre au Japon, il est impératif de trouver un équilibre entre l'efficacité économique et le respect des aspects sociaux et éthiques. Une gestion prudente de cette transition est nécessaire pour garantir que la technologie bénéficie à la société dans son ensemble sans créer de disparités importantes.Sources : Recruit Works Institute, Quel est votre avis sur le sujet ?Quels sont selon vous, les risques potentiels sur le plan économique liés à la dépendance accrue du Japon aux avatars, aux robots et à l'IA pour pallier la pénurie de main-d'œuvre ?Comment le recours massif aux technologies innovantes impacte-t-il la qualité des emplois disponibles pour la main-d'œuvre humaine restante ?Quelles peuvent être les conséquences sociales de la substitution de la main-d'œuvre humaine par des technologies dans des secteurs clés comme la construction et le camionnage ?