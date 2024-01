Les développeurs s'intéressent de plus en plus à l'IA et à la sécurité : traitement du langage naturel, modèles génératifs et transformateurs, et ingénierie de commande

Le rapport examine les sujets technologiques les plus populaires consommés par les 2,8 millions d'utilisateurs de la plateforme d'apprentissage en ligne d'O'Reilly et constate que l'engagement des sujets dans les GPT a augmenté de 2 600 % d'une année sur l'autre.Le traitement du langage naturel reste le sujet d'IA le plus largement consommé et a connu une augmentation significative de son utilisation (195 %). Les sujets connexes tels que les modèles génératifs et les transformateurs ont également enregistré des gains considérables, augmentant respectivement de 900 % et de 325 %. Le prompt engineering, un sujet qui n'existait pas en 2022, a rapidement émergé comme un domaine d'intérêt significatif.La sécurité est un autre sujet qui a suscité un vif intérêt chez les développeurs, la quasi-totalité des thèmes de recherche connexes ayant enregistré une croissance entre 2022 et 2023. La sécurité des réseaux est le sujet le plus utilisé, avec une croissance de 5 % d'une année sur l'autre, suivi par la gouvernance (croissance de 22 %). L'intérêt pour les sujets liés à la sécurité des applications a augmenté de 42 %, et le DevSecOps a connu l'une des plus fortes augmentations (30 % de croissance) dans l'utilisation des sujets liés à la sécurité, signalant un changement vers l'incorporation de la sécurité tout au long du processus de développement de logiciels.Les langages de programmation matures tels que Python et Java continuent d'être les plus utilisés parmi les sujets de programmation sur la plateforme O'Reilly, bien que C++ ait connu la croissance d'utilisation la plus impressionnante (10 %).", déclare Mike Loukides, vice-président du contenu des technologies émergentes chez O'Reilly. "Le rapport montre également que les développeurs cherchent à développer leurs "compétences non techniques", en mettant l'accent sur les compétences en communication de projet (croissance de 23 %), le développement professionnel (croissance de 22 %) et la gestion de projet (croissance de 13 %).Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les conclusions de cette étude d'O'Reilly sont crédibles ou pertinentes ?