Google a passé deux ans à faire de son application Messages l'alternative Android par défaut à iMessage. Cela s'est traduit par le passage au chiffrement de bout en bout et à RCS par défaut, ainsi que par de nombreuses mises à jour de fonctionnalités. Google passe désormais à une nouvelle étape : une mise à jour pour Android. Cette dernière intègre son intelligence artificielle dénommée Bard à sa plateforme de messagerie principale Messages.La manœuvre s’inscrit en droite ligne avec de précédentes initiatives de Google en termes de menace contre la vie privée des utilisateurs et de violation de droits d’auteurs. En effet, Google a annoncé à mi-parcours de l’année précédente que son intelligence artificielle Bard s’appuie sur tout ce qui est publié en ligne comme données d’entraînement . L’entreprise s’est donc retrouvée dans le viseur d’une plainte pour pillage de données publiques aux fins d’entraînement de son chatbot Bard. L’accès de l’intelligence artificielle Bard aux applications Gmail, Docs et Drive avait par la suite constitué une occasion supplémentaire de mettre les avantages et les inconvénients de la mise à contribution de cette intelligence artificielle. Avec son intégration à Messages, Google lâche son intelligence artificielle sur des milliards de messages privés. Elle lira et analysera les contenus dans Google Messages en remontant depuis la nuit des temps.Cette mise à jour pour Google Messages fait partie d'une tendance et l'on peut s'attendre à l'atterrissage de nombreux ajouts de ce type. Chrome vient de faire une annonce sur l'introduction de trois nouvelles versions d'IA utiles qui font leur chemin en version bêta : gestion automatisée des onglets, création de thèmes, fonction Help me write. La fonctionnalité Help me write est disponible à la fois sur le Web et dans les applications, mais il faut rédiger soi-même l'invite de l'e-mail à l'aide du clavier. Sur l'application Gmail pour Android, Google travaille sur une fonctionnalité qui permettra de rédiger des e-mails à l'aide d'invites vocales.En sus, il y a la nouvelle qu'Android Auto utilisera l'intelligence artificielle pour filtrer intelligemment les informations qui entrent et sortent du système, pendant que le conducteur garde ses mains sur le volant et ses yeux sur la route.En toile de fond, c’est une bataille Google contre Apple contre Facebook qui se joue. Il y a des éléments d'intégration de Siri dans iMessage, mais ils sont limités à la messagerie elle-même. WhatsApp est positionné de manière plus intéressante au sein de l'écurie Meta. Il est clair que Meta sera en mesure d'apporter quelque chose de ce genre à WhatsApp sans grande difficulté. Meta peut compter sur son propre réseau pour y parvenir. WhatsApp et Facebook Messenger sont tous deux multiplateformes et plus largement adoptés que Google Messages. Cela est susceptible d’apporter un nouvel angle à la monétisation de Meta.L'intelligence artificielle intégrée à la messagerie conduira à l’application du même modèle économique que celui qui sous-tend la recherche et de nombreux autres services. Les annonceurs paieront pour atteindre les utilisateurs et de ce fait, ces services leur seront offerts sans nécessité de débourser des sous. Les tiers désireux de ne pas être le produit pourront opter pour des offres payantes comme celle de Samsung.Source : Rapports de décompilation de fichiers APKQuels risques entrevoyez-vous à l’intégration de Bard à des services tels que Gmail, Docs et Google Messages ?