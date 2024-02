La nouvelle fonctionnalité de Google Bard arrive dans un contexte de débats autour des grands modèles de langage pour création de contenus préjudiciables, mais Google dispose d’un palliatif pour ce qui est de la génération d’images

« Pour donner un coup de pouce à votre créativité, vous pouvez désormais générer gratuitement des images sur Bard en anglais dans la plupart des pays du monde. Cette nouvelle fonctionnalité est animée par notre modèle Imagen 2 mis à jour, qui est conçu pour équilibrer la qualité et la vitesse, en fournissant des résultats photoréalistes de haute qualité. Il vous suffit de saisir une description - comme "créer une image d'un chien sur une planche de surf" - et Bard générera des images personnalisées et variées pour vous aider à donner vie à votre idée », indique Google.Google a positionné Bard comme un concurrent valable de ChatGPT Plus d'OpenAI, qui utilise GPT-4 et permet aux utilisateurs de générer des images grâce à l'intégration de DALL-E 3. Les deux chatbots sont performants, mais le manque de fonctionnalités de conversion de texte en image de Bard a donné un léger avantage à ChatGPT Plus. Les utilisateurs peuvent utiliser sans coût la version actualisée de Bard avec Imagen 2, contrairement à ChatGPT Plus, qui nécessite un abonnement payant.La génération d'images ne sera pas limitée à Bard. Google a lancé un nouvel outil photo expérimental basé sur Imagen 2, baptisé ImageFX. Ce dernier permet aux utilisateurs de créer des images à l'aide de simples invites textuelles afin qu'ils puissent s'amuser avec l'IA générative, le retour d'information étant directement transmis aux ingénieurs de Google.En effet, la disponibilité de cette fonctionnalité fait suite à la diffusion de photos pornographiques de Taylor Swift créées par intelligence artificielle. Satya Nadella s'est dit très inquiet et a déclaré qu'il était urgent d'agir. Dans une interview exclusive avec Lester Holt de NBC News, il a déclaré : « Nous devons agir et, très franchement, nous tous qui faisons partie de la plateforme technologique, quelle que soit notre position sur un sujet particulier, je pense que nous avons tous intérêt à ce que le monde en ligne soit un monde sûr ». Satya espère voir un avenir sûr « à la fois pour les créateurs de contenu et pour les consommateurs de contenu », estimant que l'industrie et les forces de l'ordre doivent « agir rapidement dans ce domaine ».« Oui, nous devons agir », a déclaré Nadella en réponse à une question sur les images truquées « alarmantes et terribles » de Swift postées sur X (l'une de ces publications a été visionnée plus de 45 millions de fois, reposté 24 000). Le compte qui les a publiées a été suspendu 17 heure plus tard après avoir été signalé en masse par des fans de Swift. Les partisans de la chanteuse, connus sous le nom de "Swifties", ont également inondé les hashtags d'images plus positives de la chanteuse.« Je dirais deux choses. D'une part, je reviens à la question de savoir quelle est notre responsabilité, et d'autre part, les garde-fous que nous devons mettre en place autour de la technologie pour que les contenus produits soient plus sûrs. Il s'agit de tous les garde-fous que nous devons mettre en place autour de la technologie pour que les contenus produits soient plus sûrs, et il y a beaucoup de choses à faire et à ne pas faire dans ce domaine », a-t-il déclaré.« Mais il s'agit d'une convergence mondiale et sociétale sur certaines normes, surtout lorsque la loi, les forces de l'ordre et les plates-formes technologiques peuvent s'unir », a-t-il poursuivi. « Je pense que nous pouvons gouverner beaucoup plus que nous ne le pensons ».« Je pense que nous avons tous intérêt à ce que le monde en ligne soit un monde sûr. Je pense donc que personne ne voudrait d'un monde en ligne qui n'est pas du tout sûr pour les créateurs de contenu et les consommateurs de contenu. C'est pourquoi je pense qu'il est de notre devoir d'agir rapidement dans ce domaine ».Google indique à ce propos que la capacité d'imagerie de Bard a été conçue dans un souci de responsabilité. La fonction de filigrane de l'entreprise sera intégrée dans les pixels des photos, ce qui permettra d'indiquer que les images sont générées par intelligence artificielle. Google a en sus déclaré avoir mis en place des garde-fous techniques et de sécurité pour éviter de générer des images de personnes connues et limiter les contenus violents, offensants ou sexuellement explicites.Comme pour Bard, toutes les photos générées par ImageFX seront marquées par SynthID et respecteront les principes et les règles techniques de Google en matière d'IA. Cet outil rejoint les autres outils de création d'intelligence artificielle de Google, MusicFX et TextFX, qui ont été lancés l'année dernière, et peut être testé sur Google Labs.Source : Google Quel est votre avis sur le sujet ?