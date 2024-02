Nous cherchons à savoir si les LLM peuvent surpasser les humains en termes de précision, de rapidité et de rentabilité lors de la révision des contrats. Notre analyse empirique compare les LLM à une vérité de base établie par des juristes chevronnés, découvrant que les modèles avancés égalent ou dépassent la précision humaine dans la détermination des questions juridiques. En termes de rapidité, les LLM effectuent des révisions en quelques secondes seulement, éclipsant les heures requises par leurs homologues humains. En termes de coûts, les LLM fonctionnent à une fraction du prix, offrant une réduction stupéfiante de 99,97 % par rapport aux méthodes traditionnelles.



Ces résultats ne sont pas de simples statistiques, ils signalent un changement radical dans la pratique juridique. Les LLM sont prêts à bouleverser le secteur juridique, en améliorant l'accessibilité et l'efficacité des services juridiques. Notre étude affirme que l'ère de la domination des LLM dans l'examen des contrats juridiques est arrivée, remettant en cause le statu quo et appelant à une réimagination de l'avenir des flux de travail juridiques. Nous cherchons à savoir si les LLM peuvent surpasser les humains en termes de précision, de rapidité et de rentabilité lors de la révision des contrats. Notre analyse empirique compare les LLM à une vérité de base établie par des juristes chevronnés, découvrant que les modèles avancés égalent ou dépassent la précision humaine dans la détermination des questions juridiques. En termes de rapidité, les LLM effectuent des révisions en quelques secondes seulement, éclipsant les heures requises par leurs homologues humains. En termes de coûts, les LLM fonctionnent à une fraction du prix, offrant une réduction stupéfiante de 99,97 % par rapport aux méthodes traditionnelles.Ces résultats ne sont pas de simples statistiques, ils signalent un changement radical dans la pratique juridique. Les LLM sont prêts à bouleverser le secteur juridique, en améliorant l'accessibilité et l'efficacité des services juridiques. Notre étude affirme que l'ère de la domination des LLM dans l'examen des contrats juridiques est arrivée, remettant en cause le statu quo et appelant à une réimagination de l'avenir des flux de travail juridiques.

Comparaison des grands modèles de langage avec des avocats

L'étude analyse les performances des LLM par rapport à celles des avocats débutants et des prestataires de services juridiques dans le cadre de l'examen des contrats juridiques. Les LLM font preuve d'une grande précision, d'une réduction considérable des délais de révision et d'économies significatives par rapport aux méthodes traditionnelles, avec une réduction des coûts de près de 100 %.De plus, les mesures de performance des LLM sont proches de celles des professionnels humains, le GPT4-1106 affichant des valeurs élevées de précision, de rappel et de score F. L'étude suggère que les LLM pourraient faire évoluer la profession juridique en s'occupant des tâches de routine et en démocratisant l'accès aux services juridiques, tout en mettant l'accent sur le maintien des normes éthiques.Voici la déclaration des auteurs concernant l'étude :L'intelligence artificielle fait des percées régulières dans divers domaines professionnels, et le secteur juridique ne fait pas exception à la règle. La capacité des LLM à analyser, interpréter et générer des textes semblables à ceux des humains a des implications significatives lorsqu'elle est appliquée au domaine complexe de l'examen des contrats juridiques. Cette recherche présente une analyse expérimentale complète comparant les performances des LLM à celles d'avocats débutants et de prestataires de services juridiques - les premiers étant généralement des professionnels du droit moins expérimentés et les seconds étant fréquemment impliqués dans des tâches juridiques de routine.Au cœur de cette recherche se trouve un trio de questions concernant la comparaison des LLM avec les juristes humains en termes de précision, de rapidité et de rentabilité. Les résultats empiriques démontrent systématiquement les prouesses des LLM, qui égalent, voire dépassent, la précision humaine dans l'identification des questions juridiques dans les contrats. En termes de rapidité, la réduction du temps de révision des contrats par les LLM est stupéfiante - le traitement est effectué en quelques secondes, alors que les homologues humains ont besoin de plusieurs heures. Sur le plan financier, les LLM démontrent une réduction des coûts stupéfiante de 99,97 % par rapport aux méthodes traditionnelles d'examen des contrats.Si l'on se penche sur les chiffres, on constate que les LLM présentent des mesures de performance convaincantes. Des modèles tels que GPT4-1106 affichent des valeurs de précision, de rappel et de score F qui rivalisent avec celles de juristes expérimentés, avec en prime une réduction spectaculaire du temps nécessaire à l'examen des contrats. En outre, lorsque l'aspect économique a été évalué, les économies ont été évidentes, avec des chiffres tels que 0,02 à 1,24 $ par document pour les LLM par rapport à 74,26 $ pour les avocats débutants et 36,85 $ pour les prestataires. Ces résultats numériques sont un indicateur fort du potentiel des LLM à révolutionner la manière dont l'examen des contrats est traditionnellement entrepris.Les implications pour la profession juridique sont profondes. Cette étude ne se contente pas de fournir une comparaison statique, mais laisse entrevoir une évolution dynamique des rôles et des tâches des praticiens du droit au fur et à mesure que les LLM progressent. Les informations recueillies suggèrent que les LLM peuvent prendre en charge des tâches juridiques routinières à fort volume, libérant ainsi les juristes pour qu'ils s'attaquent à des questions plus complexes, améliorant ainsi la proposition de valeur globale de la profession.À l'avenir, il est clair que les LLM modifieront considérablement le paysage de l'examen des contrats juridiques. Au fur et à mesure de leur intégration, ils devraient non seulement accroître les capacités des professionnels du droit, mais aussi démocratiser l'accès aux services juridiques en raison de leur rentabilité. Toutefois, ce potentiel remarquable s'accompagne de l'impératif de continuer à affiner la technologie, en veillant à ce qu'elle s'aligne sur les normes éthiques et maintienne l'équilibre délicat entre l'automatisation et la supervision humaine dans le domaine juridique.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?