Les PC IA compatibles avec le matériel comprennent une NPU qui offre des performances inférieures à 40 téra-opérations par seconde (TOPS) et permet généralement d'exécuter localement des fonctions IA spécifiques dans les applications. Qualcomm, Apple, AMD et Intel fournissent tous des puces dans cette catégorie aujourd'hui.

comprennent une NPU qui offre des performances inférieures à 40 téra-opérations par seconde (TOPS) et permet généralement d'exécuter localement des fonctions IA spécifiques dans les applications. Qualcomm, Apple, AMD et Intel fournissent tous des puces dans cette catégorie aujourd'hui. Les PC IA de nouvelle génération comprennent une unité NPU avec des performances de 40 à 60 TOPS et un système d'exploitation (OS) axé sur l'IA qui permet des capacités d'IA persistantes et omniprésentes dans le système d'exploitation et les applications. Qualcomm, AMD et Intel devraient tous lancer de futures puces pour cette catégorie, dont la livraison devrait commencer en 2024. Microsoft devrait également déployer des mises à jour majeures (et des spécifications système actualisées) de Windows 11 pour tirer parti de ces NPU à TOPS élevé.

comprennent une unité NPU avec des performances de 40 à 60 TOPS et un système d'exploitation (OS) axé sur l'IA qui permet des capacités d'IA persistantes et omniprésentes dans le système d'exploitation et les applications. Qualcomm, AMD et Intel devraient tous lancer de futures puces pour cette catégorie, dont la livraison devrait commencer en 2024. Microsoft devrait également déployer des mises à jour majeures (et des spécifications système actualisées) de Windows 11 pour tirer parti de ces NPU à TOPS élevé. Les PC IA avancés sont des PC qui offrent des performances NPU >60 TOPS. Bien qu'aucun fournisseur de silicium n'ait annoncé de tels produits, IDC s'attend à ce qu'ils apparaissent dans les années à venir. Les prévisions d'IDC n'incluent pas les PC IA avancés, mais ils seront intégrés dans les futures mises à jour.

", a déclaré Tom Mainelli, vice-président du groupe, Devices and Consumer Research. "Jusqu'à récemment, l'exécution locale d'une tâche d'IA sur un PC se faisait sur l'unité centrale de traitement (CPU), l'unité de traitement graphique (GPU) ou une combinaison des deux. Cependant, cela peut avoir un impact négatif sur les performances de l'ordinateur et la durée de vie de la batterie, car ces puces ne sont pas optimisées pour exécuter l'IA de manière efficace. Les fournisseurs de silicium pour PC ont maintenant introduit dans leurs SoC du silicium spécifique à l'IA, appelé unité de traitement neuronal (NPU), qui exécute ces tâches de manière plus efficace.À ce jour, IDC a identifié trois types de PC IA équipés de NPU* :Alors que les livraisons de PC IA équipés de matériel augmenteront rapidement au cours des deux prochaines années, les PC IA de nouvelle génération devraient dominer le marché d'ici la fin de la période de prévision. IDC pense que les livraisons de PC IA de nouvelle génération seront deux fois plus importantes que celles des PC IA compatibles avec le matériel d'ici 2027. Beaucoup de ces PC IA seront vendus à des acheteurs commerciaux, mais les consommateurs auront beaucoup à attendre de l'ère des PC IA, notamment des améliorations potentielles dans les jeux sur PC et la création de contenu numérique.Trois raisons techniques principales justifient le transfert des charges de travail d'IA du cloud vers le client : améliorer les performances en éliminant les allers-retours que les charges de travail d'IA actuelles doivent faire vers le cloud et revenir sur le réseau ; renforcer la confidentialité et la sécurité en conservant les données sur l'appareil par rapport à celles en mouvement ; et réduire les coûts en limitant la nécessité d'accéder à des ressources cloud coûteuses.Le rapport, Worldwide Artificial Intelligence PC Forecast, 2023-2027, présente les premières prévisions d'IDC pour le marché mondial des PC à intelligence artificielle pour 2023-2027. Le rapport prévoit le marché par trois catégories principales (non-NPU, <40 TOPS NPU, et 40-60 TOPS NPU) ainsi que par architecture de processeur (SoC basés sur Arm expédiés par Qualcomm et Apple et SoC basés sur x86 expédiés par AMD et Intel). Le rapport fournit également des prévisions par catégorie de produits (ordinateurs de bureau et portables) et par groupe de segments (commerciaux et grand public).Bien que certains PC et stations de travail dotés de puissants GPU soient capables d'exécuter des charges de travail d'IA, IDC a exclu ces systèmes sans GPU de la catégorie des PC IA pour des raisons de clarté taxonomique.IDCQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que ces prévisions d'IDC sont crédibles ou pertinentes ?Pensez-vous que les PC IA représenteront la prochaine itération des ordinateurs personnels ?