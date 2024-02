Gartner définit les PC IA comme des PC équipés d'accélérateurs ou de cœurs dédiés à l'IA, d'unités de traitement neuronal (NPU), d'unités de traitement accéléré (APU) ou d'unités de traitement tensoriel (TPU), conçus pour optimiser et accélérer les tâches d'IA sur l'appareil. Cela permet d'améliorer les performances et l'efficacité dans le traitement des charges de travail d'IA et de GenAI sans dépendre de serveurs externes ou de services cloud.Les smartphones GenAI sont des smartphones équipés de capacités matérielles et logicielles qui permettent l'intégration transparente et l'exécution efficace de fonctions et d'applications GenAI sur le smartphone. Ces smartphones sont capables d'exécuter localement un modèle d'IA de base ou affiné qui génère de nouvelles versions dérivées de contenus, de stratégies, de conceptions et de méthodes. Gemini Nano de Google, ERNIE de Baidu et GPT-4 d'OpenAI en sont des exemples.", a déclaré Ranjit Atwal, directeur principal de l'analyse chez Gartner. "Gartner estime que 240 millions de smartphones GenAI et 54,5 millions de PC IA seront livrés d'ici à la fin 2024 (voir figure 1). Cela représentera 22 % des smartphones de base et haut de gamme et 22 % de tous les PC en 2024.L'intégration de l'IA dans les PC ne devrait pas stimuler les dépenses des utilisateurs finaux au-delà des augmentations de prix prévues. Les acheteurs d'appareils professionnels exigeront des raisons convaincantes d'investir. Toutefois, il faudra du temps aux fournisseurs de logiciels pour exploiter la puissance de l'IA sur l'appareil et démontrer clairement ses avantages accrus.Le marché des PC a renoué avec la croissance au quatrième trimestre 2023, après huit trimestres consécutifs de baisse. Gartner estime que les livraisons globales de PC s'élèveront à 250,4 millions d'unités en 2024, soit une augmentation de 3,5 % par rapport à 2023. L'IA sur appareil devrait rajeunir la commercialisation des PC jusqu'en 2024 et contribuer à soutenir les cycles de remplacement anticipés existants, annulant ainsi certains des effets négatifs d'un environnement socio-économique perturbateur.À l'instar des PC IA, les smartphones GenAI ne stimuleront pas la demande de smartphones avant 2027. "", a déclaré M. Atwal. "Le catalyseur de la transformation de l'expérience utilisateur réside dans l'avancement de versions plus petites de grands modèles de langage (LLM) spécifiquement adaptés aux smartphones. Cette évolution transformera les smartphones en compagnons encore plus intuitifs, capables de comprendre le langage humain et les signaux visuels et d'y répondre, ce qui élèvera l'expérience globale de l'utilisateur à de nouveaux sommets.Le marché des smartphones a enregistré son premier trimestre de croissance au 4e trimestre 23 après neuf trimestres consécutifs de baisse. En 2024, les livraisons mondiales de smartphones devraient augmenter de 4,2 %, totalisant 1,2 milliard d'unités d'une année sur l'autre. "", a déclaré M. Atwal. "GartnerQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces prévisions de Gartner crédibles ou pertinentes ?