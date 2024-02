72 % pensent que l'IA peut avoir un impact important sur le travail dans leur secteur d'activité si elle est utilisée de manière appropriée.

Un peu plus de la moitié des professionnels (52 %) pensent que l'IA est susceptible de présenter des dangers pouvant avoir un impact négatif sur leur organisation et sur la sécurité de l'organisation et des employés.

Près de la moitié (49 %) des professionnels déclarent que leur organisation n'a pas fourni de ressources ou d'informations sur l'IA et son utilisation au travail, et près de quatre professionnels sur dix (39 %) n'ont profité d' aucune ressource pour apprendre à utiliser l'IA dans le cadre de leur travail.

La moitié des professionnels (51 %) craignent que leur organisation ne prenne du retard dans son secteur si elle n'adopte pas l'IA.

74 % des professionnels estiment que les nouveaux diplômés de l'enseignement supérieur devraient déjà avoir une expérience de l'utilisation de l'IA avant d'entrer sur le marché du travail.

88 % pensent que les écoles supérieures et les universités américaines devraient offrir aux étudiants des possibilités d'apprentissage de l'IA et de ses utilisations pratiques.

Deux professionnels sur trois (65 %) pensent que les États-Unis deviendront probablement moins compétitifs que d'autres pays si les établissements d'enseignement supérieur et les universités n'offrent pas d'enseignement et de formation spécifiques sur les technologies de l'IA.

Plus de la moitié des femmes (55 %) affirment que leur organisation ne leur a fourni aucune ressource ou information sur l'IA, contre seulement 43 % des hommes.

Seule une femme sur trois (32 %) s'est appuyée sur des mentors ou des ressources professionnelles pour s'informer sur l'utilisation de l'IA dans le cadre de ses fonctions, contre 42 % des hommes.

Les femmes sont moins nombreuses à déclarer utiliser l'IA dans leur travail aujourd'hui (41 % contre 47 % des hommes), et elles sont moins nombreuses à se sentir à l'aise pour expliquer l'IA et la manière dont elle peut être utilisée dans leur travail (56 % contre 71 %).

Par rapport aux femmes, les professionnels masculins sont plus nombreux à penser que l'IA peut avoir un impact important sur le travail dans leur secteur si elle est utilisée de manière appropriée (76 % contre 68 %).

Avoir reçu des ressources en matière d'IA ou des informations sur l'IA et le travail de la part de leur employeur (68 % contre 36 %).

avoir utilisé les ressources fournies par les mentors et les employeurs pour se renseigner sur l'utilisation de l'IA dans le cadre de leurs fonctions (48 % contre 25 %)

Se sentir capable d'expliquer l'IA et son utilisation dans le cadre de leur travail (81 % contre 48 %).

Croire que l'IA est susceptible de provoquer des changements durables et transformateurs ayant un impact positif sur le travail dans leur secteur (74 % contre 56 %) et sur la fidélisation des employés (39 % contre 20 %).

Selon un nouveau rapport publié par le Carson College of Business de l'université de l'État de Washington, la moitié des professionnels (48 %) craignent d'être "" dans leur carrière s'ils n'ont pas la possibilité d'apprendre à tirer parti de l'intelligence artificielle (IA) sur le lieu de travail. Le rapport montre que la plupart des professionnels considèrent que l'enseignement supérieur a un rôle essentiel à jouer dans la préparation des futurs diplômés à l'utilisation de l'IA lors de leur entrée sur le marché du travail.", a déclaré Debbie Compeau, doyenne par intérim du Carson College of Business. "L'étude du Carson College of Business, menée en collaboration avec KRC Research, examine la préparation des travailleurs professionnels américains à l'utilisation de l'IA sur le lieu de travail. Le rapport a interrogé 1 200 adultes travaillant à temps plein aux États-Unis, qui exercent une fonction de direction, une profession libérale ou une activité connexe et qui travaillent avec des ordinateurs ou des appareils technologiques. L'enquête explore la sensibilisation et les attitudes à l'égard de la formation à l'IA et des initiatives de préparation à l'utilisation de l'IA sur le lieu de travail.: Aujourd'hui, plus de la moitié des professionnels américains (56 %) déclarent utiliser l'IA, qu'il s'agisse d'analyser des données à partir de tendances prédites (30 %) ou d'utiliser l'IA générative pour produire du contenu ou des communications (24 %), et bien d'autres choses encore.: Une majorité de professionnels sont d'accord pour dire que les diplômés d'aujourd'hui devraient être préparés à utiliser l'IA dès leur entrée sur le marché du travail (83 %) et considèrent que l'enseignement supérieur a un rôle essentiel à jouer dans la préparation des futurs diplômés à l'utilisation de l'IA.: si les femmes et les hommes partagent de nombreux points de vue sur l'IA sur le lieu de travail et sur le rôle de l'enseignement supérieur dans la préparation des diplômés, l'enquête a révélé des écarts notables entre les sexes en matière d'accès, d'utilisation et d'optimisme.", a déclaré Julie Nelsen, professeure adjointe et directrice du Carson College of Business Center for Professional Sales. ": Les professionnels les plus anciens - les hauts responsables et les cadres supérieurs - sont plus engagés dans l'utilisation et l'apprentissage de l'IA, plus optimistes quant à son potentiel au travail et plus unis dans leur sentiment que l'enseignement supérieur devrait préparer les nouveaux diplômés à utiliser l'IA sur le lieu de travail, par rapport aux contributeurs individuels moins anciens (non-managers).Par rapport aux contributeurs individuels de niveau inférieur, les cadres supérieurs étaient plus susceptibles de déclarerL'enquête a été menée en ligne par KRC Research, un cabinet d'études de marché, du 28 novembre au 16 décembre 2023, auprès de 1 200 travailleurs professionnels à temps plein aux États-Unis. Tous les répondants sont des adultes qui travaillent dans un secteur de gestion, professionnel ou connexe et qui travaillent au moins 30 heures par semaine dans un rôle qui nécessite de passer au moins une heure chaque jour à utiliser un ordinateur ou un appareil technologique similaire. L'enquête comprend un suréchantillon de 300 professionnels dans les États du nord-ouest du Pacifique (Washington, Oregon et Idaho) ; le suréchantillon et les autres régions géographiques ont été pondérés en fonction des cibles représentatives du recensement américain.Le Carson College of Business de la WSU est accrédité dans toutes les disciplines commerciales au niveau du baccalauréat, de la maîtrise et du doctorat par l'Association to Advance Collegiate Schools of Business (Association pour l'avancement des écoles supérieures de commerce). Les enseignants de toutes les disciplines mènent des recherches scientifiques et appliquées sur le campus principal de Pullman et sur les sites de Vancouver, Everett et Tri-Cities, ainsi que sur le Global Campus. Les activités internationales comprennent des centres universitaires en Chine et en Suisse et des partenariats florissants avec plusieurs écoles dans le monde. Des programmes en ligne innovants complètent les offres en présentiel.