M. Huang, qui s'exprimait dans le cadre d'une discussion informelle avec le ministre de l'IA des Émirats arabes unis, son Excellence Omar Al Olama, a décrit l'IA souveraine - qui met l'accent sur la propriété d'un pays sur ses données et l'intelligence qu'il produit - comme une énorme opportunité pour les dirigeants du monde entier. "", a déclaré M. Huang à M. Al Olama au cours de leur conversation, l'un des temps forts d'un événement auquel ont participé plus de 4 000 délégués de 150 pays.", a déclaré M. Al Olama. "" L'arrivée de Huang aux Émirats arabes unis intervient alors que l'État du Golfe se transforme rapidement d'une puissance énergétique en un centre mondial des technologies de l'information.Dubaï est la dernière étape en date de la tournée mondiale de M. Huang, qui a notamment rencontré des dirigeants au Canada, en France, en Inde, au Japon, en Malaisie, à Singapour et au Viêt Nam au cours des six derniers mois. Le Moyen-Orient est sur le point de tirer des avantages considérables de l'IA, PwC prévoyant une augmentation de 320 milliards de dollars de l'économie de la région d'ici à 2030.Lors du sommet, M. Huang a exhorté les dirigeants à ne pas se laisser "" par l'IA. La capacité sans précédent de l'IA à s'inspirer des humains ordinaires fait qu'il est essentiel que les pays adoptent l'IA, en lui insufflant les langues et l'expertise locales.En réponse à la question d'Al Olama sur la manière dont il pourrait aborder l'IA s'il était à la tête d'un pays en développement, M. Huang a souligné l'importance de la construction d'infrastructures. "", a déclaré M. Huang. "Au fur et à mesure que l'IA et l'informatique accélérée se sont développées, les GPU de NVIDIA sont devenus la plate-forme d'une innovation après l'autre. "", a déclaré M. Huang. "Tout cela promet de déclencher de nouveaux types d'innovations qui vont au-delà de ce que l'on considère traditionnellement comme des technologies de l'information. Huang a même contré les conseils de nombreux visionnaires qui, au fil des ans, ont incité les jeunes à étudier l'informatique pour être compétitifs à l'ère de l'information. Ce n'est plus le cas. "", a déclaré M. Huang. "Pour souligner l'élan régional en faveur de l'IA, Moro Hub, une filiale de Digital DEWA, la branche numérique de l'Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï, qui se concentre sur la fourniture de services de cloud, de cybersécurité et de solutions pour les villes intelligentes, a annoncé qu'elle avait accepté de construire un centre de données vert avec NVIDIA.En plus de la discussion au coin du feu, le sommet a proposé des panels sur la mobilité intelligente, le développement durable et plus encore, présentant les dernières avancées en matière d'IA. Plus tard dans la soirée, Huang et Al Olama sont montés sur scène lors de l'événement écosystémique "", organisé par l'AI Office des Émirats arabes unis, auquel ont participé 280 personnes, dont des développeurs, des start-ups et d'autres.: Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA, au World Governments Summit de DubaïPensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Pensez-vous que sa déclaration pourrait être motivée simplement par l'idée que c'est un très bon moyen pour NVIDIA de vendre encore plus de puces IA ?Quel est votre avis sur le sujet ?