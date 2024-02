Part des salariés qui utilisent l'AI générative au moins une semaine, par secteur d'activité

Effondrement de l'encadrement intermédiaire

Les enjeux de l'IA générative sur les emplois en col blanc : perturbations et perspectives

Malgré les suppressions d'emplois, une majorité de professionnels signalent une amélioration de la productivité grâce à l'utilisation de l'IA générative. Une étude suggère que l'adoption croissante de l'IA pourrait remodeler les hiérarchies de gestion, affectant potentiellement les emplois de milieu de carrière. Cependant, les entreprises estiment également que l'IA pourrait élever certains rôles en permettant aux employés de se concentrer sur des tâches plus significatives. Des entreprises telles que Prosus et Chemours ont déjà constaté des effets positifs, où l'automatisation libère du temps pour des tâches plus complexes et valorise l'ancienneté des employés.Diverses grandes entreprises, dont Google, Amazon, BlackRock, Citigroup, et d'autres, annoncent des suppressions massives d'emplois dans divers secteurs tels que la technologie, la finance, la vente au détail et le divertissement. Les raisons évoquées varient, allant de la restructuration à la réduction des coûts en passant par des changements structurels. Les suppressions touchent des géants de l'industrie comme Microsoft, PayPal, et Unity Software, indiquant un impact étendu dans le paysage professionnel mondial. Ces annonces reflètent les défis économiques et les transformations sectorielles auxquels font face ces entreprises, avec des répercussions significatives sur l'emploi.La PDG de United Parcel Service a reconnu que les licenciements massifs étaient en partie attribuables à l'IA, tandis que d'autres sociétés, comme BlackRock, ont annoncé des réductions d'effectifs sans établir explicitement de lien avec l'IA. Les experts estiment que le nombre réel de suppressions d'emplois liées à l'IA est probablement plus élevé que les chiffres officiels Alors qu'IBM et d'autres entreprises ont publiquement exprimé leur intention de limiter les embauches remplaçables par l'IA, de nombreuses sociétés opèrent discrètement en ralentissant leurs embauches, suscitant des inquiétudes quant à la suppression d'emplois à mesure que l'IA progresse. Les décisions actuelles des entreprises façonnent l'avenir du travail avec l'IA, et la tension persiste entre les avantages de l'IA pour la productivité et les préoccupations croissantes concernant son impact sur l'emploi. Des géants de la tech tels que Google justifient leurs récents licenciements en invoquant la nécessité de rediriger les ressources vers des projets d'IA, suscitant des préoccupations quant à l'impact de cette technologie sur l'emploi.Les investissements croissants dans l'IA coïncident avec une série de licenciements dans le secteur technologique, soulignant les défis auxquels sont confrontés les travailleurs, notamment dans le domaine de l'ingénierie logicielle. Des ajustements chez Google, avec des licenciements récents et des perspectives de suppressions d'emplois supplémentaires, indiquent une volonté de se concentrer davantage sur l'IA et de rediriger les ressources vers ses initiatives en la matière.Un rapport de ResumeBuilder révèle que 37 % des 750 chefs d'entreprise utilisant l'IA estiment que la technologie remplacera des travailleurs en 2024, avec 44 % prévoyant des licenciements en raison de l'efficacité de l'IA. Certains experts contestent ces chiffres, soulignant que de nombreuses organisations traditionnelles n'adoptent pas encore pleinement la technologie. Selon des professionnels tels qu'Alex Hood d'Asana, l'IA peut réduire le temps consacré aux tâches secondaires, permettant aux travailleurs de se concentrer sur des aspects plus valorisants.Le rapport d'Asana souligne que 29 % des tâches des employés peuvent être remplacées par l'IA, encourageant une approche centrée sur l'humain pour améliorer la collaboration et la créativité plutôt que de simplement remplacer les individus. Alors que certains craignent la perte d'emplois, d'autres voient l'IA générative comme un développement dans l'évolution continue du travail de connaissance, selon les Nations unies.Arvind Krishna, PDG du géant américain des logiciels et des services informatiques IBM, a déclaré lors d'une interview que la montée en puissance de l'IA ne devrait pas seulement être vue comme une menace pour les emplois. Il a ajouté que l'on devrait s'en réjouir, car l'IA pourrait aider l'humanité à faire face efficacement à la main-d'œuvre qui se profile à l'horizon. Le PDG de Big Blue affirme que les travailleurs de bureau (les cols blancs) qui se chargent de collecter les informations avant de prendre une décision administrative importante seront probablement parmi les premières personnes à laisser leurs emplois à l'IA.« Je pense que les systèmes d'IA vont commencer à s'occuper du travail qui est répétitif par nature, du travail qui peut être automatisé. Ce n'est pas un danger. Dans n'importe quelle grande société, le simple fait de "rassembler les informations" avant de prendre une décision administrative importante peut être une tâche qui prend beaucoup de temps et demande beaucoup de travail, mais la vitesse et l'efficacité de l'IA signifient que ce type de travail sera probablement le premier premier à être automatisé », a-t-il expliqué. Les experts ont en effet averti depuis un certain temps que l'IA pourrait bientôt menacer les emplois de bureau et administratifs.Un récent rapport de Forrester suggère que l'IA, en particulier l'IA générative, ne sera probablement pas la principale technologie d'automatisation conduisant à la substitution d'un grand nombre d'emplois. Selon Forrester, l'IA générative devrait remplacer environ 2,4 millions d'emplois aux États-Unis d'ici 2030 et influencer 11 millions d'autres, mais d'autres formes d'automatisation entraîneront davantage de suppressions d'emplois. Le rapport met en avant que les travailleurs en col blanc, tels que les correcteurs d'épreuves et les assistantes de recherche, seront les plus touchés par l'IA générative, tout en anticipant que cette technologie transformera davantage d'emplois qu'elle n'en supprimera.L'étude d'Oliver Wyman prévoit que l'adoption croissante de l'IA entraînera probablement une reconfiguration des hiérarchies de gestion. Les travailleurs débutants risquent d'être les premiers touchés par l'automatisation d'une partie croissante de leurs tâches. À leur tour, les emplois de débutants ressembleront davantage à des postes de gestion de premier niveau.Selon l'analyse, l'effet en cascade pourrait aplanir les couches de l'encadrement intermédiaire, qui constituent le point de départ des postes de direction. Plus de la moitié des cadres supérieurs en col blanc interrogés dans le cadre de l'étude ont déclaré qu'ils pensaient que leurs emplois pourraient être automatisés par l'IA générative, contre 43 % des cadres intermédiaires et 38 % des cadres de premier niveau.Néanmoins, les chefs d'entreprise de toute l'économie disent qu'ils s'attendent à ce que la nouvelle technologie augmente et élève certains rôles de cols blancs, donnant aux employés et aux gestionnaires les moyens de faire un travail plus significatif - à la fois pour leurs entreprises et dans leurs carrières. Chez Prosus, un groupe mondial d'investissement dans les technologies basé aux Pays-Bas, les dirigeants affirment que c'est déjà le cas, car l'IA automatise de plus en plus de tâches de la main-d'œuvre.« Les ingénieurs, les développeurs de logiciels, etc. peuvent faire le travail deux fois plus vite », a déclaré Euro Beinat, responsable mondial de l'IA et de la science des données chez Prosus. « L'un des effets secondaires est que beaucoup de ces employés peuvent en faire plus et faire des choses légèrement différentes de ce que nous faisions auparavant. »Les concepteurs de sites web de Prosus, par exemple, avaient l'habitude de demander aux développeurs de logiciels de faire le codage. Aujourd'hui, ils peuvent le faire eux-mêmes, explique Beinat. Pendant ce temps, les développeurs de logiciels peuvent se concentrer davantage sur la conception et le code complexe. Il s'agit d'une « augmentation de l'ancienneté », a-t-il déclaré.L'avancée rapide de l'Intelligence Artificielle et son impact sur les emplois en col blanc suscitent des préoccupations légitimes quant à l'avenir du marché du travail. L'analyse présentée met en lumière les perturbations actuelles, notamment les suppressions d'emplois chez des entreprises de premier plan telles que Google, Duolingo et UPS, attribuées à l'adoption de l'IA générative.Il est indéniable que l'IA générative représente une transformation majeure par rapport aux automatisations antérieures, car elle peut non seulement accélérer des tâches routinières mais également créer du contenu et synthétiser des idées, potentiellement remplaçant des emplois de connaissance. Les prédictions selon lesquelles cette technologie pourrait réorganiser ou remplacer des emplois à tous les niveaux hiérarchiques soulignent la nécessité d'une adaptation rapide des travailleurs et des entreprises aux évolutions technologiques.L'étude mentionne un aspect intéressant, à savoir l'amélioration de la productivité signalée par une majorité de professionnels grâce à l'utilisation de l'IA générative. Cela suggère que malgré les suppressions d'emplois, certains individus et entreprises peuvent tirer des avantages concrets de cette technologie, en se concentrant sur des tâches plus significatives et en libérant du temps pour des activités complexes.Néanmoins, les effets positifs constatés chez certaines entreprises ne doivent pas masquer les défis considérables auxquels d'autres pourraient être confrontés, en particulier ceux occupant des postes de milieu de carrière. La perspective de remaniements au sein des hiérarchies de gestion nécessite une planification stratégique et des efforts de reconversion pour garantir une transition réussie.Enfin, l'idée que l'IA pourrait élever certains rôles en permettant aux employés de se concentrer sur des tâches plus significatives offre une perspective encourageante. Cependant, il est essentiel de s'assurer que cette élévation ne crée pas une disparité accrue entre les travailleurs, avec une attention particulière portée à la formation et au développement des compétences nécessaires.Dans l'ensemble, la coexistence avec l'IA générative nécessitera une approche équilibrée, tenant compte des avantages potentiels tout en adressant de manière proactive les défis et les inégalités qui pourraient découler de ces transformations profondes du monde du travail.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des impacts potentiels de l'IA sur les emplois en col blanc ?Quelle est votre position sur l'idée que l'évolution rapide de la technologie pourrait entraîner la disparition permanente de nombreux emplois ?