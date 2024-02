Les développeurs expriment des inquiétudes quant à l'introduction de l'IA dans le processus de développement logiciel

L'adoption hâtive de l'IA sans évaluation minutieuse peut avoir des conséquences néfastes

Certains analystes considèrent que l'introduction par JetBrains d'un plugin d'assistant d'IA inamovible dans l'environnement quotidien des développeurs est une idée si préjudiciable qu'elle pourrait donner naissance au "syndrome JetBrains". Cette problématique ne découle pas de la qualité intrinsèque de l'IA, mais plutôt d'une compréhension insuffisante des réalités pratiques du métier de développeur. Les développeurs, soumis à des contraintes temporelles strictes pour produire un code fonctionnel dans le cadre de projets, pourraient faire face à des complications inutiles avec l'ajout de fonctionnalités non optionnelles à des moments inopportuns.Par ailleurs, Oracle a annoncé en 2021 la disponibilité des services d'IA d'Oracle Cloud Infrastructure (OCI), permettant aux développeurs d'appliquer plus facilement des services d'IA à leurs applications sans nécessiter une expertise approfondie en science des données. Ces services OCI AI offrent aux développeurs la possibilité d'utiliser des modèles prêts à l'emploi ou de former des services sur mesure en fonction des données spécifiques à leur organisation. Oracle propose six nouveaux services couvrant diverses tâches complexes, de la compréhension du langage à la vision par ordinateur et aux prévisions de séries chronologiques.Oracle affirme que les entreprises actuelles ont besoin de l'IA pour accélérer l'innovation, évaluer les conditions commerciales et offrir de nouvelles expériences client. Cependant, elles font souvent face à des défis tels que la rareté de l'expertise en science des données et la difficulté de former des modèles sur des données commerciales pertinentes, entravant ainsi la mise en œuvre de l'IA. Oracle se positionne comme un acteur clé pour aider les organisations à concrétiser la valeur de l'IA en tirant parti de son expertise en applications d'entreprise, données d'entreprise et infrastructure cloud de nouvelle génération.Dans un autre registre, Microsoft et Nvidia ont collaboré pour fournir aux développeurs des outils améliorés permettant d'exécuter et de configurer des modèles d'IA sur leurs PC Windows. Lors de l'événement Microsoft Ignite, Microsoft a présenté Windows AI Studio, un hub central permettant aux développeurs d'accéder à une variété de modèles d'IA et de les personnaliser en fonction de leurs besoins. Nvidia a également annoncé des mises à jour pour son outil de développement de l'IA, TensorRT-LLM.« En raison des nombreux outils, frameworks et modèles open source disponibles, il est difficile de choisir le bon ensemble d'outils pour tester, affiner et optimiser les modèles ou sélectionner les modèles les plus fiables qui répondent le mieux aux divers besoins de l'entreprise. C'est pourquoi nous sommes ravis d'annoncer Windows AI Studio, une nouvelle expérience pour les développeurs, qui étend l'outillage d'Azure AI Studio pour lancer le développement de l'IA sur Windows », a écrit Microsoft dans un billet de blogue. Selon l'entreprise, Windows AI Studio s'appuie sur des plateformes existantes comme Azure AI Studio et Hugging Face.Cependant, cette évolution n'est pas sans controverse, GitHub, la plateforme d'hébergement de code appartenant à Microsoft, ayant suscité le mécontentement des développeurs en imposant des recommandations d'IA. Cette décision a modifié le flux de la page d'accueil des développeurs, les privant ainsi de leur choix entre un flux chronologique et un flux personnalisé, provoquant ainsi la colère de nombreux membres de la communauté.Les entreprises se tournent de plus en plus vers l'intelligence artificielle pour accélérer la livraison de logiciels. Mais la popularité croissante des outils de développement basés sur l'IA soulève des inquiétudes en matière de sécurité, de précision et d'implications pour les travailleurs du secteur technologique. À mesure que l'IA se généralise, les dirigeants du secteur technologique s'interrogent sur la manière de l'intégrer en toute sécurité dans le développement de logiciels, et les travailleurs s'inquiètent de la qualité du code généré par l'IA, ainsi que de ce que l'IA signifie pour leur emploi.Lorsque l'on expérimente le développement de logiciels assistés par l'IA, « l'un des risques est de générer du mauvais code, tout comme une personne génère du mauvais code », a déclaré Mike Gualtieri, vice-président et analyste principal chez Forrester Research. Cela inclut les risques de sécurité. Les outils de génération de code et de recommandation reflètent les failles de sécurité et les mauvaises configurations du code utilisé comme données de formation. De même, les sources et la sensibilité des données utilisées pour former et affiner les systèmes d'IA suscitent des inquiétudes en matière de sécurité et de protection de la vie privée.Imposer l'intelligence artificielle aux développeurs représente une perspective préoccupante qui mérite une analyse critique. Bien que l'IA puisse offrir des avantages significatifs dans le domaine du développement logiciel, son imposition sans discernement soulève des inquiétudes légitimes.D'abord, il est essentiel de reconnaître que l'intégration forcée de l'IA peut entraîner des complications inutiles. Les développeurs, déjà confrontés à des contraintes temporelles strictes, pourraient se retrouver sous pression pour assimiler rapidement de nouvelles fonctionnalités non optionnelles, perturbant ainsi leur flux de travail quotidien. Cette approche risque de compromettre la qualité du code et d'entraver la productivité, car les développeurs pourraient être contraints de se familiariser avec des fonctionnalités auxquelles ils ne sont pas préparés.Certains développeurs perçoivent l'IA, comme le démontre son utilisation pour le débogage, comme un outil potentiellement précieux au sein de leur arsenal, capable d'apporter une assistance significative à des tâches spécifiques. Cependant, cette approbation n'est pas universelle. Certains développeurs, favorables à des outils tels que Co-pilot, considèrent l'IA comme un moyen de simplifier des tâches répétitives et d'améliorer l'efficacité au sein du processus de développement. Cependant, des préoccupations émergent, soulignant le risque d'une dépendance excessive à l'IA. Ces inquiétudes s'articulent autour de la qualité potentielle du code généré et de la nécessité d'un contrôle humain adéquat.Au-delà de ces considérations techniques, des inquiétudes plus larges émergent sur la « technopathie ». Celui-ci met en lumière les préoccupations éthiques et sociales entourant l'utilisation de l'IA à des fins principalement lucratives plutôt que pour des avantages sociaux significatifs. La perspective d'une dystopie, où la croissance des revenus s'accompagne de la suppression d'emplois et de la désintégration de la qualité de vie, est une préoccupation centrale soulevée dans les opinions.L'histoire a montré que l'adoption précipitée de technologies sans une évaluation approfondie peut entraîner des conséquences indésirables. L'imposition de l'IA sans une compréhension adéquate des besoins et des réalités pratiques des développeurs risque de reproduire ces erreurs du passé.Si les créateurs d'outils de développement comme JetBrains ne tiennent pas compte des contraintes et des préférences des développeurs, cela pourrait compromettre la satisfaction et l'efficacité des utilisateurs finaux. Les développeurs devraient avoir la liberté de choisir les outils et les technologies qui correspondent le mieux à leurs besoins, tout en bénéficiant d'une formation adéquate pour maximiser les avantages de l'IA de manière responsable. La réussite de l'intégration de l'IA dépendra de la compréhension des réalités du terrain, de la collaboration et de la considération des besoins individuels des développeurs.Quel est votre avis sur le sujet ?Comment intégrez-vous l'IA dans votre routine quotidienne en tant que développeur ?Quels sont les risques potentiels associés à l'imposition de l'IA aux développeurs dans le contexte du développement logiciel ?Avez-vous des exemples concrets de complications inutiles qui pourraient découler de l'ajout de fonctionnalités non optionnelles et à des moments inopportuns ?