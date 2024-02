L'IA, moteur de la transformation de l'immobilier

Cependant, certains résultats d'IA peuvent être étranges, et l'absence de transparence quant à l'utilisation de l'IA soulève des préoccupations éthiques, notamment en l'absence de législation au Royaume-Uni comparable à l'AI Disclosure Act aux États-Unis. Les critiques s'inquiètent de l'impact sur la prise de décision des locataires, soulignant que les simulations peuvent donner une fausse impression de la réalité des propriétés. En outre, l'IA est également utilisée pour rédiger des descriptions d'annonces et manipuler les prix des loyers, suscitant des préoccupations croissantes dans le secteur immobilier.Tout d'abord, il est important de clarifier le champ de la discussion en différenciant les définitions de l'IA et de l'IA générative. L'IA, au sens large, utilise des algorithmes d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond pour effectuer des tâches qui requièrent la capacité d'apprendre par l'expérience, de comprendre des concepts complexes, de reconnaître des modèles, d'interpréter les nuances du langage naturel et de prendre des décisions de manière indépendante.L'IA générative est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle qui se concentre sur ce que son nom implique : générer de nouveaux contenus, conceptions ou solutions. Elle utilise des algorithmes avancés pour créer des résultats, notamment des données synthétiques, des images, du texte et de la musique. Selon OpenAI, environ 80 % des emplois sont exposés à la perturbation de l'IA. Ce chiffre a suscité une vague d'inquiétudes quant à un bouleversement potentiel du marché de l'immobilier en raison des changements imminents sur le marché du travail. L'anxiété suscitée par de tels changements n'est pas nouvelle. En 1589, la reine Élisabeth d'Angleterre a refusé d'accorder un brevet à l'inventeur de la machine à tricoter mécanique , craignant qu'elle ne mette les tricoteuses au chômage. Aujourd'hui, il est universellement reconnu que les machines à tricoter mécaniques ont été le fer de lance de la première révolution industrielle qui a conduit à une croissance économique explosive et à l'expansion du marché de l'immobilier.Le potentiel de l'intelligence artificielle pour transformer les entreprises, les industries et la société s'accroît depuis des décennies. Mais les progrès récents ont fait passer cette science du statut de niche à celui de courant dominant. Les compétences de la technologie en matière d'écriture, de dessin, de codage et de composition ont obligé les dirigeants d'entreprise à prendre en compte les opportunités et les menaces que l'IA représente pour leur avenir. L'IA et l'IA générative auront toutes deux un impact sur l'immobilier commercial.Pour l'immobilier commercial, il est clair que l'adoption stratégique de l'IA pourrait transformer le secteur. Dans l'étude 2023 Global Real Estate Technology Survey de JLL, l'IA et l'IA générative ont été classées parmi les trois technologies qui devraient avoir le plus d'impact sur l'immobilier au cours des trois prochaines années par les investisseurs, les promoteurs et les entreprises occupantes. Les détails de ce qui va suivre sont moins clairs. Les personnes interrogées ont indiqué qu'elles comprenaient moins bien l'IA et l'IA générative que d'autres technologies étudiées telles que la blockchain, la réalité virtuelle et la robotique.Pourtant, très conscients du changement imminent, les leaders de l'industrie immobilière continuent d'explorer les moyens d'exploiter les possibilités de transformation de l'IA.Bien que des données publiques sur ce phénomène soient absentes, une tendance émergente suggère que de plus en plus d'annonces immobilières sur des plateformes telles que Rightmove et Zoopla intègrent la mise en scène virtuelle à l'aide de l'intelligence artificielle. Des professionnels du secteur immobilier ont informé les médias que la réduction des coûts grâce à l'IA pourrait conduire à une adoption généralisée de cette pratique. Une des principales agences immobilières au Royaume-Uni a déjà déclaré proposer à ses clients des outils de mise en scène IA provenant de tiers.Alors que certains agents ont expérimenté des générateurs d'images IA tels que Dall-e et Midjourney pour « améliorer » les photos de propriétés, les résultats sont souvent étranges, comme l'illustration d'une IA imaginant des bibliothèques dans chaque coin d'un salon. Des entreprises telles que Virtual Staging AI, ModelProp et Gepetto adaptent désormais ces technologies à la mise en scène virtuelle.Michael Bonacina, PDG de Virtual Staging AI, souligne le coût abordable de leur application de génération d'images pour les agents immobiliers et les propriétaires. Bien que certains agents indiquent clairement l'utilisation de l'IA, d'autres ne le font pas, et contrairement aux États-Unis qui ont adopté l'AI Disclosure Act, le Royaume-Uni ne dispose pas d'une législation similaire.Il existe des préoccupations éthiques liées à l'utilisation de la mise en scène virtuelle par l'IA, notamment en ce qui concerne la prise de décision des locataires. Certains locataires, confrontés à une forte concurrence pour les locations et la crise du logement, pourraient accepter des propriétés sans les avoir visitées en personne, basant leur choix sur des images potentiellement trompeuses. En outre, l'IA est également utilisée pour rédiger des descriptions d'annonces et manipuler les prix des loyers, suscitant des inquiétudes plus larges dans le secteur immobilier.L'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans le secteur immobilier pour la mise en scène virtuelle des annonces de location soulève des préoccupations. Bien que l'idée de simplifier la création d'annonces attrayantes et de réduire les coûts grâce à l'IA soit compréhensible, les exemples cités, tels que l'invention d'éléments comme des étagères encastrées, soulèvent des interrogations sur la transparence et l'exactitude des représentations.La demande de visualiser les pièces vides, l'état réel des murs, les prises électriques, et l'importance d'un plan d'étage dimensionné reflètent une préoccupation collective quant à la nécessité d'informations détaillées pour prendre des décisions éclairées. L'idée que certaines images paraissent générées artificiellement met en avant l'importance de distinguer clairement les manipulations d'IA des représentations réelles.Un phénomène inquiétant se manifeste sur Facebook, où des images générées par l'IA envahissent la plateforme, semant la confusion parmi les utilisateurs. Ces images, souvent des sculptures de chiens ou d'autres œuvres d'art, sont diffusées sur de nombreuses pages cherchant à susciter l'engagement, accumulant likes, commentaires et partages. Les créations, diversifiées avec des changements fréquents dans l'apparence des personnes et des animaux représentés, cherchent à captiver l'attention des utilisateurs, bien que beaucoup ne discernent pas leur nature artificielle.Un exemple met en lumière le vol d'une véritable sculpture en bois d'un artiste britannique, Michael Jones, transformée en multiples variations générées par l'IA. Ces contenus sont ensuite exploités par des pages Facebook douteuses pour attirer l'attention et potentiellement monétiser le travail volé. L'auteur souligne l'inaction de Facebook pour aider les utilisateurs à distinguer le contenu authentique de celui généré par l'IA.L'absence de législation comparable à l'AI Disclosure Act aux États-Unis au Royaume-Uni suscite également des inquiétudes. L'absence de législation comparable à l'AI Disclosure Act aux États-Unis au Royaume-Uni suscite également des inquiétudes. La question éthique se pose concernant l'impact sur la prise de décision des locataires, susceptibles d'être influencés par des simulations trompeuses. La mention de l'utilisation de l'IA pour rédiger des descriptions d'annonces et manipuler les prix des loyers souligne les risques plus larges liés à l'utilisation non réglementée de cette technologie dans le secteur immobilier. En somme, il est impératif d'assurer une transparence accrue et une réglementation adéquate pour protéger les consommateurs.