L'Éthique en Question : Facebook et la Tromperie des Images Générées par l'IA

Cette remarquable œuvre artistique, qualifiée de « monument en bois en hommage à mon chien », a été partagée à de nombreuses reprises sur diverses pages Facebook axées sur l'engagement. Cependant, chaque publication présente des variations significatives. Le chien peut tantôt paraître hyperréaliste, tantôt être représenté comme un berger allemand. Les caractéristiques de l'homme diffèrent également, avec des variations dans la coiffure, la posture, et même l'apparence ethnique, établissant clairement que l'individu et le chien varient d'une image à l'autre.Selon l'image, il est évident que l'homme et le chien ne sont pas réels. Le chien a souvent l'air bizarrement polygonal, ou comme si un filtre de sculpture sur bois avait été appliqué à l'image d'un vrai chien. Parfois, l'oreille du chien présente des artefacts évidents associés aux images générées par l'IA. D'autres fois, c'est l'homme qui a l'air faux. Des variantes de cette image sont affichées partout sur Facebook par une série de gigantesques pages de mèmes portant des noms tels que "Go Story", "Amazing World", "Did you know", "Follow me", "Avok", etc. "Suivez-moi", "Avokaddo", etc.Dans les sections de commentaires de ces pages, on trouve des centaines de personnes qui ne se doutent pas que ces images sont générées par l'IA et qui sont réellement inspirées par la sculpture du chien. Une version de cette image postée sur Dogs 4 life a reçu 1 million de "likes", 39 000 commentaires et 17 000 partages. Le compte Dogs 4 life a diffusé des liens pour acheter des produits bon marché portant la marque d'un chien en haut de la section des commentaires.À bien des égards, il s'agit d'une histoire vieille comme le monde : les gens mentent et volent du contenu en ligne en échange de likes, d'influence et d'argent. Mais la diffusion de ce type de contenu sur Facebook au cours des derniers mois a montré que l'avenir autrefois prophétisé où le contenu bon marché généré par l'intelligence artificielle noie le dur labeur des vrais humains est déjà là, et qu'il est en train d'envahir Facebook. Cela montre également que Facebook ne fait pratiquement rien pour aider ses utilisateurs à déchiffrer le contenu réel du contenu généré par l'IA qui se fait passer pour du contenu réel, et que d'énormes masses d'utilisateurs de Facebook ne sont absolument pas préparées à notre avenir généré par l'IA.Le chien et la sculpture ont été réels, à un moment donné. La véritable sculpture de berger allemand a été réalisée par un sculpteur professionnel à la tronçonneuse basé au Royaume-Uni, Michael Jones, qui a décrit son travail dans une série de vidéos et de photos publiées au cours de l'été. Depuis, le travail de Jones a été volé et transformé en d'innombrables variations. Ces images sont ensuite transformées en appâts d'inspiration sans fin par des pages Facebook spammy qui cherchent vraisemblablement à monétiser le travail volé d'artistes comme Jones.« C'est un énorme problème pour nous et pour d'autres sculpteurs du monde entier qui ne bénéficient malheureusement pas de l'exposition légitime de leur travail », m'a dit Jones, « et qui suscitent des attentes irréalistes lorsqu'il s'agit de créer des sculptures à la tronçonneuse, ou n'importe quel autre art d'ailleurs. En conclusion, l'article met en garde contre les conséquences néfastes de la prolifération de contenus générés par l'IA sur les réseaux sociaux, soulignant la nécessité pour les utilisateurs de développer une sensibilisation à cette réalité artificielle et appelant à une action plus proactive de la part des plateformes sociales.La prolifération d'images générées par l'intelligence artificielle sur Facebook, comme décrite dans cet article, soulève des préoccupations légitimes quant à l'éthique et à la responsabilité des plateformes sociales. La pratique de voler des œuvres authentiques, telles que la sculpture de bois de Michael Jones, pour créer des contenus générés par l'IA, est non seulement déplorable, mais elle expose également les failles de Facebook en matière de protection des droits d'auteur et de prévention de la désinformation.La variété des contenus artificiels, avec des changements fréquents dans l'apparence des sujets, montre à quel point cette technologie peut être manipulatrice. Les utilisateurs, souvent inconscients de l'origine artificielle de ces images, se retrouvent à interagir avec du contenu qui n'est pas authentique. Cette tromperie délibérée soulève des questions sur la confiance que les utilisateurs peuvent accorder aux informations présentées sur la plateforme.L'incapacité de Facebook à prendre des mesures significatives pour aider les utilisateurs à discerner le contenu réel de celui généré par l'IA est particulièrement préoccupante. Les plateformes sociales ont la responsabilité de garantir une expérience utilisateur sûre et authentique, et l'absence de mesures adéquates souligne une défaillance dans le système de modération et de régulation de Facebook.Le vol et la déformation du travail d'artistes légitimes, tels que Michael Jones, posent des problèmes graves en termes de droits d'auteur et de reconnaissance artistique. Le fait que ces contenus puissent être exploités à des fins monétaires par des pages Facebook douteuses met en lumière les conséquences financières directes pour les créateurs légitimes.En conclusion, cet article soulève des questions importantes sur la gestion des contenus générés par l'IA sur les plateformes sociales et met en évidence la nécessité urgente pour Facebook de renforcer ses politiques et ses pratiques de modération. La protection des droits d'auteur, la transparence sur l'origine du contenu et l'éducation des utilisateurs sur la nature des technologies émergentes doivent devenir des priorités pour garantir une expérience en ligne plus authentique et éthique.Source : Dog4Life Facebook pageQuel impact cette prolifération d'images générées par l'IA sur Facebook a-t-elle sur la confiance des utilisateurs envers les contenus partagés sur la plateforme ?Dans quelle mesure les utilisateurs sont-ils conscients du phénomène des contenus générés par l'IA et comment cela pourrait-il affecter leur engagement sur les réseaux sociaux ?