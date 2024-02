Tim Hansenn, un automobiliste néerlandais, a été condamné à une amende de 380 euros pour avoir utilisé son téléphone au volant. Mais il y a un problème : il n'utilisait pas du tout son téléphone. Dans une interview accordée la semaine dernière au média belge HLN, ainsi que dans un article de blog publié sur le site web de son entreprise, Tim Hansenn a expliqué qu'il avait été la victime involontaire de caméras intelligentes dotées d'une intelligence artificielle défectueuse, qui repèrent les conducteurs utilisant leur téléphone.M. Hansenn, qui travaille avec l'IA dans le cadre de son emploi au sein de l'entreprise Nippur, a trouvé la photo prise par les caméras intelligentes. On y voit clairement le conducteur se gratter la tête avec sa main libre. Dans un billet de blog publié par Nippur, M. Hansenn a pris le temps d'expliquer ce qui, selon lui, n'allait pas avec l'IA de la police néerlandaise et la caméra intelligente qu'elle a utilisée, la Monocam, et comment elle pourrait être améliorée.Lors d'une expérience dont il a parlé à HLN, M. Hansenn a expliqué que l'IA avait confondu un stylo avec une brosse à dents, l'identifiant comme un stylo lorsqu'il était tenu dans la main et comme une brosse à dents lorsqu'il était près de la bouche. Ainsi, M. Hansenn a déclaré à HLN qu'il semble que l'IA puisse conclure automatiquement que si quelqu'un tient une main près de sa tête, c'est qu'il utilise un téléphone.Étant donné qu'un agent de police humain aurait dû approuver cette amende en regardant la photo, cela signifie que l'erreur humaine était également en cause. En ce qui concerne son amende, il a expliqué dans son message qu'il avait fait appel, mais que cela pouvait prendre jusqu'à 26 semaines.Bien que Hansenn ait déclaré vouloir aider la police à améliorer son IA, les Pays-Bas utilisent déjà ce type de technologie depuis plusieurs années. Selon un rapport du média néerlandais NRC, la police néerlandaise utilise Monocam depuis 2021 avec beaucoup d'efficacité, attrapant 116 000 conducteurs en train d'envoyer des textos rien qu'en 2022, et on pense que ce chiffre sera encore plus élevé en 2023.En outre, l'automatisation des contrôles routiers aux Pays-Bas va se renforcer. Les caméras Focus lash, par exemple, seront bientôt déployées à la fin de l'année 2024. Elles seront capables de dire où un conducteur regarde, s'il brûle un feu rouge, et même si sa ceinture de sécurité est bouclée, a rapporté le NRC.: Tim HansennQuel est votre avis sur cette affaire ?Pensez-vous que l'utilisation des caméras dotées d'IA sur les routes soit pertinente ou crédible ?