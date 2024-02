Bénéfice par action : 5,16 $ ajusté contre 4,64 $ attendu

Les actions de NVIDIA ont augmenté d'environ 10 % dans les échanges prolongés.Voici ce que la société a annoncé par rapport aux prévisions de Wall Street pour le trimestre se terminant en janvier, d'après une enquête menée auprès des analystes par LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv :NVIDIA a dit s'attendre à un chiffre d'affaires de 24,0 milliards de dollars pour le trimestre en cours. Les analystes interrogés par LSEG tablaient sur 5,00 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 22,17 milliards de dollars.NVIDIA a été le principal bénéficiaire de la récente obsession de l'industrie technologique pour les grands modèles d'intelligence artificielle, qui sont développés sur les processeurs graphiques coûteux de la société pour les serveurs.Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a répondu aux craintes des investisseurs que l'entreprise ne soit pas en mesure de maintenir cette croissance ou ce niveau de ventes sur l'ensemble de l'année, lors d'un appel avec des analystes." en 2025 et au-delà, a déclaré M. Huang aux analystes. Il affirme que la demande pour les GPU de l'entreprise restera élevée en raison de l'IA générative et d'un changement à l'échelle de l'industrie qui délaisse les processeurs centraux au profit des accélérateurs que NVIDIA fabrique.NVIDIA a déclaré un bénéfice net de 12,29 milliards de dollars au cours du trimestre, soit 4,93 dollars par action, en hausse de 769 % par rapport aux 1,41 milliard de dollars de l'année dernière, soit 57 cents par action.Le chiffre d'affaires total de NVIDIA a augmenté de 265 % par rapport à l'année dernière, sur la base de fortes ventes de puces d'IA pour serveurs, en particulier les puces "Hopper" de l'entreprise, telles que la H100, a déclaré l'entreprise.", a déclaré la société dans un commentaire fourni aux investisseurs.Ces ventes sont comptabilisées dans l'activité Data Center de l'entreprise, qui constitue désormais la majorité des revenus de NVIDIA. Les ventes de centres de données ont augmenté de 409 % pour atteindre 18,40 milliards de dollars. Plus de la moitié des ventes de centres de données de l'entreprise ont été réalisées auprès de grands fournisseurs de cloud.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?