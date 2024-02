Google prévoit de relancer dans les prochaines semaines son IA Gemini qui crée des images de personnes , après l'avoir stoppé en raison d'inexactitudes grotesques sur les représentations historiques

Google a commencé à proposer la génération d'images via ses modèles d'IA Gemini au début du mois. Certains utilisateurs ont toutefois signalé sur les médias sociaux qu'elle générait des images historiques parfois inexactes.", a déclaré M. Hassabis lors d'une table ronde organisée dans le cadre du Mobile World Congress à Barcelone. L'outil ne fonctionnait pas "", a-t-il ajouté.Les actions d'Alphabet étaient en baisse de 3,5 %, ce qui représentait la plus forte baisse de l'indice de référence S&P 500.Depuis le lancement de ChatGPT d'OpenAI en novembre 2022, Google s'est lancé dans une course pour produire un logiciel d'IA capable de rivaliser avec celui de la société soutenue par Microsoft. Lorsque Google a lancé son chatbot d'IA générative Bard il y a un an, il avait communiqué des informations inexactes sur des photos d'une planète située en dehors du système solaire de la Terre dans une vidéo promotionnelle, ce qui avait fait chuter ses actions de 9 %.Bard a été rebaptisé Gemini et Google a mis en place des formules d'abonnement payantes, que les utilisateurs peuvent choisir pour bénéficier de meilleures capacités de raisonnement de la part du modèle d'IA. "", a déclaré Bob O'Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research.: GoogleQuel est votre avis sur le sujet ?