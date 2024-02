Près des trois quarts des entreprises (73 %) déclarent que plus de la moitié des applications de leur pile technologique sont dotées de capacités d'IA ou de fonctions augmentées par l'IA, et 96 déclarent qu'elles prévoient d'utiliser ces fonctions pour améliorer l'efficacité des processus et la productivité des employés, augmenter les taux de satisfaction de la clientèle et réduire les coûts.Mais cette prolifération rapide de l'IA au sein des apps SaaS existantes provoque d'importantes difficultés d'intégration, notamment des défis en matière de provisionnement et de gestion continue, l'absence de frameworks de mise en œuvre de l'IA et des problèmes entourant la gestion du changement au sein de l'organisation.Ce qui complique encore les choses, c'est le décalage entre les dirigeants et les praticiens en ce qui concerne les stratégies de mise en œuvre de l'IA. Près de la moitié des dirigeants d'entreprise (48 %) déclarent que la stratégie de mise en œuvre de l'IA de leur organisation pour l'année prochaine est axée sur la création d'intégrations solides entre leurs applications SaaS internes et l'IA, tandis que près de 20 % des praticiens déclarent que leur organisation n'a pas de stratégie d'IA en ce qui concerne leur pile technologique et leurs processus d'affaires internes. 32 % des dirigeants prévoient de se heurter à la réticence des employés lors de la mise en œuvre de l'IA dans l'entreprise.", déclare Rich Waldron, PDG et cofondateur de Tray.io. "Le rapport montre également que la prolifération des applications SaaS reste un problème : 55 % des entreprises déclarent avoir plus de 50 applications SaaS et 37 % en ont plus de 100. 40 % des répondants prévoient d'utiliser les fonctions d'IA intégrées pour plus de la moitié de leurs applications SaaS.Dans le cadre de leur stratégie de processus d'affaires en matière d'IA, 57 % des dirigeants ont l'intention d'utiliser l'IA spécifique à chaque application SaaS dans leur pile technologique. En revanche, seuls 32 % des praticiens et des chefs d'équipe déclarent que ce sera l'objectif principal de leur organisation - et près de 20 % des praticiens déclarent que leur organisation n'a pas de stratégie d'IA en ce qui concerne leur pile technologique et leurs processus métier internes.", ajoute Waldron.Étude de Tray.ioQu'en pensez-vous ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Tray.io pertinentes ou crédibles ?