L'IA dans les PC : Dell met en avant l'efficacité énergétique et la durabilité

Une vision audacieuse de la division future des PC avec et sans IA

Meghana Patwardhan a exposé la vision de la société pour l'avenir de l'informatique. Selon elle, le paysage informatique immédiat se scindera en deux : l'un équipé de matériel d'intelligence artificielle et l'autre sans. À plus long terme, elle anticipe que tous les ordinateurs adopteront des fonctionnalités d'IA. Malgré les efforts de Microsoft avec Windows 11 pour stimuler le marché, les fabricants, dont Dell, comptent sur le battage médiatique entourant l'IA pour stimuler les ventes. Les clients, soucieux de ne pas manquer les innovations à venir, veillent à ce que leurs nouveaux appareils soient prêts à exécuter les applications d'IA que Microsoft, Google et d'autres préparent.Les versions actualisées du Latitude 7350 convertible et de la tour Precision 3680 sont vantées comme « le détachable commercial le plus pratique au monde ». La gamme Precision englobe également des stations de travail mobiles et le compact PC 3280. Affichant son engagement envers le travail hybride, Dell a présenté le casque Premier Wireless ANC, doté d'une annulation de bruit basée sur l'intelligence artificielle.Selon les prévisions de Gartner, les livraisons mondiales de PC et de smartphones dotés de capacités d'intelligence artificielle générative devraient atteindre 295 millions d'unités d'ici la fin de 2024, marquant une croissance significative par rapport aux 29 millions d'unités enregistrées en 2023. Gartner définit les PC IA comme équipés d'accélérateurs dédiés à l'IA, tandis que les smartphones GenAI intègrent des capacités matérielles et logicielles pour exécuter localement des modèles d'IA. Cette tendance est alimentée par la quête d'amélioration des performances, de la confidentialité, de la sécurité et de la réduction des coûts, avec des acteurs majeurs tels qu'Intel lançant des processeurs dédiés à l'IA.Les prévisions de Gartner estiment que d'ici la fin de 2024, 240 millions de smartphones GenAI et 54,5 millions de PC IA seront livrés, représentant 22 % du marché respectif. Selon les déclarations d'Intel, ses nouveaux processeurs mobiles, les Intel Core Ultra, équipés d'une unité de traitement neuronal dédiée , joueront un rôle majeur dans cette évolution. Par ailleurs, une prévision d'IDC suggère que les livraisons mondiales de PC à intelligence artificielle, conçus pour exécuter localement des tâches d'IA générative, passeront de près de 50 millions d'unités en 2024 à plus de 167 millions en 2027, représentant près de 60 % de toutes les livraisons de PC.En réponse à ces évolutions, les fabricants de silicium introduisent des unités de traitement neuronal (NPU) dans leurs systèmes sur puce (SoC) pour une exécution plus efficace de l'IA. IDC identifie trois catégories de PC IA équipés de NPU, allant de performances inférieures à 40 téra-opérations par seconde (TOPS) à des performances dépassant 60 TOPS. Les PC IA de nouvelle génération, avec des performances de 40 à 60 TOPS, sont prévus pour dominer le marché, offrant des avantages significatifs en termes de performances et de capacités d'IA persistantes. Ces développements marquent une transition majeure vers l'adoption généralisée de l'IA dans les appareils informatiques, avec des implications importantes pour l'industrie et les utilisateurs finaux.Au cours de discussions, les représentants de Dell ont régulièrement abordé le thème de l'IA, mettant en avant des aspects tels que l'efficacité énergétique et la durabilité du matériel dédié à l'IA, comme les unités de traitement neuronal (NPU) de plus en plus présentes dans les unités centrales. Pour illustrer leurs propos, Dell a souligné l'efficacité accrue, notamment dans la suppression de l'arrière-plan lors des appels vidéo, lorsque le matériel d'IA est en action par rapport à son absence.Il est à espérer que Microsoft proposera prochainement une version de Windows démontrant une utilisation plus étendue du matériel d'IA, au-delà de simples fonctions de dissimulation des distractions en arrière-plan. Bien que la définition des cas d'utilisation de l'IA reste un défi pour les fabricants de PC, Dell envisage un avenir où chaque PC sera doté d'IA, une évolution qui ne nécessiterait pas une révolution majeure, considérant un PC IA comme un ordinateur classique avec plus de mémoire vive, un GPU et un NPU performants.Les cabinets d’analyses Gartner et IDC s’accordent à dire que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine n’a pas encore affecté les ventes de PC , chacune avec un point de vue nuancé sur le sujet. Mikikiko Kitigawa de Gartner estime que la plupart des ordinateurs portables et des tablettes sont actuellement fabriqués en Chine, de ce fait « ;les ventes de ces appareils aux États-Unis pourraient connaître d’importantes hausses de prix ;» si ce conflit venait à se prolonger ou à s’envenimer. Jitesh Ubrani d’IDC semble se concentrer davantage sur les hausses à court terme des ventes. Selon lui, « ;la crainte d’une augmentation des tarifs et d’une guerre commerciale potentielle sont des sujets de conversation intéressants, mais elles ne se manifestent pas encore au travers d’une augmentation tangible de la demande ;».Jitesh a également tenté d’expliquer l’écart marqué entre les chiffres des ventes aux États-Unis et au Canada : le marché américain est demeuré essentiellement stable alors que le marché canadien a connu une croissance pendant 12 trimestres consécutifs, avec une croissance de 11 % au deuxième trimestre, le taux de croissance le plus élevé depuis neuf ans. Il attribue une grande partie de cette croissance aux mises à niveau vers Windows 10, la fin du support (EOL pour end of life) de Windows 7 approchant à grands pas.Les entreprises et les organisations qu’elles soient américaines ou canadiennes font face aux mêmes impératifs, mais Jitesh — qui est lui.Le baromètre IDC indique une augmentation de 2,2 % des revenus des fournisseurs issus de la vente de produits d'infrastructure informatique pour les environnements cloud au premier trimestre 2020 (1T20), tandis que les investissements dans les infrastructures traditionnelles hors cloud ont chuté de 16,3 % en glissement annuel. La pandémie de COVID-19 a fortement influencé les dépenses d'infrastructure au 1T20, avec des confinements mondiaux entraînant une demande croissante de services cloud, propulsant le cloud public comme le seul segment en croissance avec une dépense de 10,1 milliards de dollars et une croissance de 6,4 %.IDC prévoit que cette tendance se maintiendra en 2020, avec les investissements dans l'infrastructure cloud dépassant ceux hors cloud , atteignant 69,5 milliards de dollars pour l'année, représentant 54,2 % des dépenses totales en infrastructure informatique. Les dépenses en infrastructure de cloud privé devraient se redresser, prévoyant une croissance de 1,1 % pour l'année, tandis que les dépenses en infrastructure de cloud public augmenteront de 5,7 % pour atteindre 47,7 milliards de dollars.Les plateformes de calcul resteront la catégorie principale de dépenses en infrastructure cloud, les plates-formes de stockage affichant la croissance la plus rapide, et les commutateurs Ethernet augmentant de 3,7 %. Les variations régionales ont été marquées, avec une croissance allant jusqu'à 21 % en Chine et une baisse de 12,1 % en Europe occidentale au 1T20.Le marché des PC dans la région EMEA a maintenu sa croissance au troisième trimestre 2021 malgré la baisse des dépenses des consommateurs et les problèmes d'approvisionnement, selon IDC. Les PC traditionnels (ordinateurs de bureau, portables et stations de travail) ont enregistré une croissance annuelle de 12,7 %, totalisant 24,4 millions d'unités. La performance solide du secteur commercial a compensé le ralentissement de la consommation, avec une croissance notable de 15,8 % en Europe occidentale. Les ordinateurs de bureau ont dépassé les portables pour la première fois en six trimestres, stimulés par la demande commerciale.Malgré des pénuries de composants, le marché commercial a connu une croissance substantielle de 30,6 % en glissement annuel, avec une forte reprise des ordinateurs de bureau. En revanche, le marché grand public a enregistré une baisse légère de -0,2 %, marquant la première diminution en six trimestres en raison de la fin des confinements. Les livraisons globales de PC dans les régions CEMA (Europe centrale et orientale, Moyen-Orient et Afrique) ont également affiché des résultats positifs, enregistrant une augmentation de 0,5 % et 15,9 % respectivement. La demande soutenue dans le secteur commercial, le renouvellement des appareils pour le travail hybride et des transactions exceptionnelles dans l'éducation ont contribué à la croissance.La vision de Meghana Patwardhan, vice-présidente de Dell pour les PC commerciaux et les logiciels, quant à une division future entre des appareils avec et sans matériel d'IA, reflète la tendance croissante vers une informatique plus intelligente et automatisée.La mise en avant des nouveaux produit démontre l'engagement de Dell envers l'innovation matérielle. L'accent mis sur l'efficacité énergétique et la pérennité du matériel dédié à l'IA, en particulier les unités de traitement neuronal (NPU), est une réponse pertinente aux préoccupations actuelles concernant la consommation énergétique et la durabilité dans le secteur technologique.Cependant, la volonté de capitaliser sur l'engouement pour l'IA, tout en notant que Windows 11 n'a pas encore stimulé le marché, souligne le défi que Dell pourrait rencontrer. L'adoption généralisée de l'IA dépend non seulement de la disponibilité du matériel, mais également de l'écosystème logiciel, et dans ce cas, de la réceptivité des utilisateurs finaux. Il est crucial que Dell collabore étroitement avec des développeurs et des partenaires logiciels pour garantir une intégration transparente de l'IA dans l'expérience utilisateur quotidienne.Les défis liés à la définition des cas d'utilisation de l'IA sont réels, comme l'ont souligné plusieurs analystes. Cependant, Dell semble être conscient de ces défis et prend des mesures proactives pour les aborder. L'anticipation d'un avenir où chaque PC est équipé d'IA indique une vision à long terme qui pourrait bien positionner Dell en tant que leader dans le marché émergent de l'informatique intelligente.En ce qui concerne la nécessité de remplacer les appareils distribués en 2020 pour le travail à distance, cela reflète la réalité du cycle de vie des appareils technologiques. Dell semble prêt à répondre à cette demande potentielle avec une gamme étendue de PC à IA, démontrant une flexibilité et une adaptabilité aux besoins changeants de ses clients.En conclusion, la transition vers des PC intégrant l'IA de la part de Dell est une initiative prometteuse qui met en avant l'innovation matérielle, la durabilité et la préparation pour l'avenir. Cependant, le succès dépendra de la capacité de l'entreprise à surmonter les défis liés à l'adoption de l'IA et à offrir des solutions qui répondent réellement aux besoins des utilisateurs finaux.Source : Meghana Patwardhan at a briefingQuelest votre avis sur le sujet ?Quels sont les risques potentiels de la dépendance croissante à l'IA dans les PC, notamment en termes de sécurité et de vulnérabilités ?