Accenture a accepté d'acquérir Udacity, un pionnier de l'éducation numérique qui possède une grande expertise dans le développement et la fourniture de cours technologiques exclusifs qui allient la flexibilité de l'apprentissage en ligne aux avantages de l'enseignement humain. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.L'équipe d'Udacity, composée de plus de 230 professionnels, rejoindra Accenture LearnVantage, également annoncé aujourd'hui, qui fournit aux clients d'Accenture des services complets d'apprentissage et de formation en matière de technologie qui les aideront à recycler et à améliorer les compétences de leur personnel en matière de technologie, de données et d'IA afin de réinventer leurs organisations et d'atteindre une plus grande valeur commerciale.Udacity est reconnu pour son approche d'apprentissage de pointe qui met l'accent sur l'acquisition de compétences techniques au niveau du praticien. L'acquisition apportera à Accenture les capacités d'Udacity à intégrer des contenus exclusifs, des services d'experts et une technologie d'apprentissage évolutive, tout en comblant le fossé entre l'enseignement en ligne et la pertinence sur le lieu de travail.Depuis sa création en 2011, Udacity a évolué, passant d'une approche principalement axée sur le consommateur à une plateforme de transformation des talents apportant une création de valeur pour le client grâce au développement de carrière dans les domaines de l'IA et de la technologie. Grâce à son réseau très réputé de plus de 1 400 experts et à une vaste bibliothèque de contenus exclusifs cocréés avec des leaders de l'industrie, Udacity a servi plus de 21 millions d'apprenants inscrits dans 195 pays, en proposant des offres de cours localisées dans plusieurs langues, notamment l'anglais, l'arabe, le coréen et l'espagnol. Sur un marché encombré, Udacity s'est distingué par la combinaison d'un contenu de haute qualité et d'un apprentissage "human in the loop" (l'homme dans la boucle), couplé à une approche axée sur les résultats.", a déclaré Kishore Durg, responsable mondial d'Accenture LearnVantage. "", a déclaré Kai Roemmelt, PDG d'Udacity. "La finalisation de l'acquisition est soumise aux conditions habituelles, y compris les autorisations antitrust requises.Accenture est un leader mondial des services professionnels qui aide les plus grandes entreprises, gouvernements et autres organisations à construire leur noyau numérique, à optimiser leurs opérations, à accélérer la croissance de leur chiffre d'affaires et à améliorer les services aux citoyens, créant ainsi une valeur tangible à grande vitesse et à grande échelle. Accenture est une entreprise axée sur le talent et l'innovation, qui compte environ 743 000 personnes au service de clients dans plus de 120 pays. La technologie est aujourd'hui au cœur du changement, et Accenture est l'un des leaders mondiaux dans la conduite de ce changement, grâce à ses relations étroites avec les écosystèmes. Elle combine sa force technologique et son leadership dans les domaines du cloud, des données et de l'IA avec une expérience sectorielle, une expertise fonctionnelle et une capacité d'exécution mondiale inégalées. Accenture est particulièrement à même d'obtenir des résultats tangibles grâce à son large éventail de services, de solutions et d'actifs dans les domaines de la stratégie et du conseil, de la technologie, des opérations, de l'industrie X et de la chanson. Ces capacités, associées à sa culture du succès partagé et à son engagement à créer de la valeur à 360°, lui permettent d'aider ses clients à se réinventer et à établir des relations durables et de confiance.Quel est votre avis sur le sujet ?