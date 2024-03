Apple a également discuté récemment avec OpenAI, soutenu par Microsoft, et a envisagé d'utiliser son modèle, ajoute le rapport.Apple prépare de nouvelles fonctionnalités dans le cadre de son prochain iPhone iOS 18, basées sur ses propres modèles d'IA, mais elle cherche un partenaire pour alimenter les fonctions d'IA générative, y compris les fonctions de création d'images et de rédaction d'essais basées sur des invites simples, selon le rapport.Les deux parties n'ont pas décidé des termes ou de la marque d'un accord sur l'IA ni finalisé la manière dont il serait mis en œuvre, a déclaré Bloomberg, ajoutant qu'il était peu probable qu'un accord soit annoncé avant le mois de juin, lorsque Apple prévoit de tenir sa conférence annuelle des développeurs mondiaux (Worldwide Developers Conference).Apple a été plus lent à déployer l'IA générative, qui peut générer des réponses semblables à celles d'un être humain à partir d'invites écrites, que ses rivaux Microsoft et Google, qui l'intègrent dans leurs produits.Le mois dernier, Tim Cook, PDG d'Apple, a déclaré que l'entreprise prévoyait de dévoiler plus tard dans l'année ses projets d'utilisation de l'IA générative, ajoutant que l'entreprise investissait "de manière significative" dans ce domaine.Apple et Google ont déjà conclu un accord qui permet à Google d'être le moteur de recherche par défaut du navigateur web Safari d'Apple.Toutefois, cet accord a fait l'objet d'un examen réglementaire, les États-Unis et leurs alliés étatiques affirmant que Google a illégalement étouffé la concurrence en versant des milliards de dollars à Apple et à d'autres partenaires commerciaux pour s'assurer que son moteur de recherche serait le moteur par défaut sur la plupart des téléphones et des navigateurs web.Google a également conclu un partenariat avec Samsung en janvier pour déployer plusieurs produits de technologie d'IA générative dans la série de smartphones Galaxy S24 de l'entreprise sud-coréenne.Quel est votre avis sur le sujet ?