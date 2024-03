DarwinAI, basée au Canada, est à l'avant-garde du développement de solutions innovantes en matière d'intelligence artificielle. Son objectif est de créer des systèmes d'IA plus petits et plus efficaces.L'une de leurs réalisations notables est une technologie d'IA conçue pour inspecter les composants au cours du processus de fabrication 3. En s'associant à DarwinAI, Apple entend renforcer sa position dans le paysage en constante évolution de l'IA.Selon le rapport de Bloomberg, DarwinAI s'est fait connaître par ses inspections visuelles assistées par l'IA dans le domaine de la fabrication, mais son arme secrète consiste en fait à diminuer la taille des systèmes d'IA et à les rendre plus rapides. Cette expertise correspond parfaitement à Apple, connue pour privilégier le traitement de l'IA sur l'appareil plutôt que de s'appuyer sur le cloud. Dans le cadre de cette acquisition, Alexander Wong, figure emblématique de DarwinAI, a rejoint l'équipe IA d'Apple en tant que directeur, apportant son expertise en matière de développement efficace de l'IA.L'acquisition de DarwinAI par Apple intervient avant d'importantes mises à jour de l'IA générative prévues pour ses systèmes d'exploitation de nouvelle génération. Avec iOS 18 et macOS 15 à l'horizon, Apple souhaite intégrer des fonctionnalités d'IA générative dans différents produits. Ces fonctionnalités devraient améliorer Siri, Shortcuts, Messages et même Apple Music.Tim Cook, le PDG d'Apple, a laissé entendre que l'entreprise allait procéder à des développements majeurs en matière de technologie d'IA générative dans le courant de l'année. Il a déclaré qu'Apple voyait dans l'IA générative un "" et qu'elle investissait considérablement dans ce domaine.", a déclaré M. Cook aux actionnaires. Bien que les détails soient rares, les commentaires de Cook suggèrent qu'Apple s'apprête à dévoiler de nouvelles fonctionnalités d'IA générative qui pourraient concurrencer des modèles tels que GPT d'OpenAI et Bard de Google.BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que l'acquisition de DarwinAI par Apple est une décision pertinente ou cohérente ?