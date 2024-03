Scoop:



Multiple Stability AI researchers are departing, including the original coauthors on the research that evolved into viral text-to-image model Stable Diffusion.



It's the latest big blow to the cash-strapped startup. From @_IainMartin and me:https://t.co/rBdG2OfReO — Kenrick Cai (@kenrickcai) March 20, 2024

Le PDG de Stability AI, Emad Mostaque, a annoncé la nouvelle lors d'une réunion de travail la semaine dernière, selon Forbes, révélant que trois des cinq chercheurs qui ont créé la technologie de base de Stable Diffusion dans deux universités allemandes avaient quitté l'entreprise.C'est un coup dur pour une entreprise qui était autrefois à la pointe de la course à l'IA générative - et un signe que même dans l'industrie de l'IA en pleine effervescence, le succès est loin d'être garanti.L'entreprise a déjà dû faire face à la diminution de ses réserves de trésorerie et au départ de ses cadres. En août, six cadres supérieurs, dont le directeur des opérations et le directeur de la recherche, ont quitté l'entreprise.Des chercheurs proches des créateurs initiaux de la technologie qui a conduit à la création de Stable Diffusion ont depuis accusé l'entreprise de tromper le public sur la contribution de ses employés au développement de l'outil, comme Forbes l'a précédemment rapporté. En d'autres termes, M. Mostaque a sous-estimé à quel point son entreprise s'appuyait sur les recherches existantes des scientifiques, dont plusieurs ont aujourd'hui quitté Stability AI.En août 2022, au début de l'engouement pour l'IA, Mostaque a levé 100 millions de dollars pour l'entreprise, avec une évaluation d'un milliard de dollars. Mais après plus d'un an de dépenses considérables - Bloomberg a rapporté en novembre que l'entreprise dépensait 8 millions de dollars par mois - les fonds sont serrés, les salaires et les dépenses en puissance de calcul dépassant largement les revenus, selon des documents obtenus par Forbes.Et ce, bien que l'entreprise ait obtenu l'an dernier un financement conditionnel de 50 millions de dollars de la part du fabricant de puces Intel.Cette nouvelle intervient également après que Midjourney, un concurrent de la génération d'images par l'IA, a accusé le personnel de Stability AI d'avoir récupéré d'énormes quantités de données importantes, y compris des paires d'adresses et d'images, interdisant à tous les employés de l'entreprise d'utiliser ses services.De nombreuses questions restent en suspens. Les derniers départs sont-ils le signe que nous avons atteint le pic de l'IA ou faut-il s'attendre à ce que les chercheurs se renouvellent de la sorte dans un secteur en pleine effervescence ? Après tout, plusieurs géants de la technologie ont depuis annoncé leurs propres générateurs d'images d'IA.Compte tenu du rôle central joué par les trois chercheurs qui viennent de démissionner, il se peut qu'il y ait d'autres problèmes en coulisses. S'agit-il d'un désaccord ou ont-ils trouvé un emploi plus lucratif ailleurs ?En tout état de cause, si l'on considère le flux constant de personnalités clés qui ont quitté l'entreprise au cours de l'année écoulée, l'avenir de l'entreprise est loin d'être assuré - un destin ironique compte tenu du nom de l'entreprise.Forbes, BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?