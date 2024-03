D'ici 2026, plus de 30 % de l'augmentation de la demande d'API proviendra de l'IA et des outils utilisant de grands modèles de langage

l'expérience de l'utilisateur en matière d'incitation en construisant des optimisations pour éviter les frictions de l'utilisateur avec des courbes d'apprentissage abruptes. Examiner les différents risques spécifiques aux cas d'utilisation, tels que les résultats inexacts, la confidentialité des données, les conversations sécurisées et les atteintes à la propriété intellectuelle, en ajoutant au produit des garde-fous spécifiques à chaque risque.

", a déclaré Adrian Lee, vice-président de l'analyse chez Gartner. "".Une enquête de Gartner menée auprès de 459 FST entre octobre et décembre 2023 a révélé que 83 % des répondants ont déclaré avoir déjà déployé ou être en train de piloter l'IA générative (GenAI) au sein de leur organisation.L'enquête a révélé que la moitié des FST procéderont à des changements stratégiques afin d'étendre leurs offres de produits/services de base pour réaliser un produit complet ou une solution de services de bout en bout.Dans cette optique, Gartner prévoit que d'ici 2026, plus de 80 % des fournisseurs de logiciels indépendants auront intégré des capacités de GenAI dans leurs applications d'entreprise, contre moins de 5 % aujourd'hui.", a déclaré M. Lee.Tout au long du cycle de vie du produit, les FST doivent comprendre les limites, les risques et les frais généraux avant d'intégrer les capacités de la GenAI dans les produits et les services. Pour ce faire, ils doivent :GartnerQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette enquête de Gartner crédibles ou pertinentes ?