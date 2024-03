Augmentations potentielles les plus importantes de la couverture d'audit

Des écarts de confiance importants pour les risques liés à l'IA

La croissance et l'adoption rapides de l'IA générative (GenAI) ont entraîné une course à la couverture d'audit des risques potentiels découlant de l'utilisation de la technologie, selon une enquête de Gartner, Inc.", a déclaré Thomas Teravainen, spécialiste de la recherche au sein de la pratique Gartner for Legal, Risk & Compliance Leaders. "Gartner a interrogé 102 responsables de l'audit interne (CAE) en août 2023 pour évaluer l'importance de fournir une assurance sur 35 risques. Les six risques présentant les plus fortes augmentations potentielles de la couverture d'audit sont la gestion du changement stratégique, la diversité, l'équité et l'inclusion, la culture organisationnelle, les cybermenaces liées à l'IA, les défaillances de contrôle de l'IA et les résultats non fiables des modèles d'IA.", a déclaré M. Teravainen. "Les applications GenAI accessibles au public, ainsi que celles développées en interne, créent des risques nouveaux et accrus pour la sécurité des données et des informations, la protection de la vie privée, la protection de la propriété intellectuelle et la violation des droits d'auteur, ainsi que pour la confiance et la fiabilité des résultats. La prolifération de la GenAI fait de l'amélioration de la couverture des résultats non fiables des modèles d'IA (par exemple, les informations biaisées ou inexactes et les hallucinations des modèles d'IA) une priorité pour protéger l'organisation d'une atteinte à sa réputation ou d'une action en justice potentielle.", a déclaré Teravainen. ": GartnerPensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?