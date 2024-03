Une étude pour Fivetran, menée par Vanson Bourne, a interrogé 550 entreprises de 500 employés ou plus et a révélé qu'en moyenne, elles perdent 6 % de leur chiffre d'affaires annuel global, soit 406 millions de dollars, à cause de modèles d'IA médiocres.Près de 90 % des organisations utilisent des méthodologies d'IA/LM pour élaborer des modèles de prise de décision autonome, et 97 % d'entre elles investiront dans l'IA générative au cours de l'année ou des deux années à venir. Dans le même temps, les organisations soulignent les défis posés par les inexactitudes et les hallucinations des données, ainsi que les préoccupations relatives à la gouvernance et à la sécurité des données. Les organisations américaines qui exploitent les grands modèles de langage (LLM) font état d'inexactitudes et d'hallucinations des données dans 50 % des cas.", déclare Taylor Brown, cofondateur et COO chez Fivetran. "L'étude révèle que 24 % des organisations déclarent avoir atteint un stade avancé d'adoption de l'IA, où elles utilisent l'IA à son plein avantage avec peu ou pas d'intervention humaine. Les cadres techniques - qui construisent et exploitent les modèles d'IA - sont toutefois moins convaincus, puisque seuls 22 % d'entre eux qualifient leur maturité en matière d'IA d'avancée, contre 33 % des travailleurs non techniques. En ce qui concerne l'IA générative, le niveau de confiance élevé des travailleurs non techniques s'accompagne également d'une plus grande confiance, puisque 63 % d'entre eux lui font entièrement confiance, contre seulement 42 % des cadres techniques.Les données restent également une pierre d'achoppement, la plupart des organisations ayant du mal à accéder à toutes les données nécessaires pour exécuter les programmes d'IA (69 %) et à nettoyer les données dans un format utilisable (68 %). Les nouveaux cas d'utilisation de l'IA générative ont entraîné d'autres complications, 42 % des personnes interrogées ayant été victimes d'hallucinations liées aux données.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?