", a déclaré Mike Glennon, analyste principal d'études de marché au sein de l'équipe Customer Insights & Analysis d'IDC. "."Un indicateur de l'ampleur des dépenses en systèmes centrés sur l'IA au cours des cinq prochaines années est qu'un seul des 36 cas d'utilisation de l'IA identifiés par IDC aura un TCAC inférieur à 24 % au cours de la période de prévision.Trois des principaux cas d'utilisation de l'IA en termes de dépenses se concentrent sur les fonctions de vente et de service à la clientèle : Les agents de service à la clientèle augmentés, la recommandation et l'augmentation du processus de vente, et les conseillers de programme et les systèmes de recommandation. Ces trois cas d'utilisation feront l'objet d'investissements de la part de presque tous les secteurs et représenteront ensemble plus d'un quart de toutes les dépenses en IA en 2023. Les autres cas d'utilisation qui feront l'objet des dépenses les plus importantes cette année soutiennent un ensemble de tâches plus diversifiées : Optimisation des technologies de l'information, systèmes de prévention et de renseignement sur les menaces, et analyse et enquête sur les fraudes.Les deux secteurs qui réaliseront les investissements les plus importants en matière d'IA en 2023 et tout au long de la période de prévision sont la banque et le commerce de détail. Le deuxième secteur le plus important en termes de dépenses d'IA sera celui des services professionnels, suivi de la fabrication discrète et de la fabrication par processus. Ensemble, ces cinq industries représenteront plus de la moitié de toutes les dépenses en systèmes centrés sur l'IA cette année. La croissance la plus rapide des dépenses en IA viendra de l'industrie des médias avec un TCAC de 30,2 % sur cinq ans. Toutefois, à l'instar des dépenses liées aux cas d'utilisation, seules deux des industries figurant dans le guide des dépenses afficheront un TCAC inférieur à 25 %.", a déclaré Xueqing Zhang, analyste principal du marché au sein du département de recherche sur les entreprises d'IDC en Chine. "D'un point de vue géographique, les États-Unis seront le plus grand marché pour les systèmes centrés sur l'IA, représentant plus de 50 % de toutes les dépenses d'IA dans le monde tout au long de la période de prévision. L'Europe de l'Ouest représentera plus de 20 % des dépenses informatiques mondiales accompagnées d'un TCAC de 30,0 % sur cinq ans, l'un des taux de croissance les plus rapides sur la période de prévision. La République populaire de Chine sera le troisième plus grand marché de l'IA avec le taux de croissance le plus faible (TCAC de 20,6 %).L'IDC Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide utilise une définition précise de ce qui constitue une application d'IA dans laquelle l'application doit avoir un composant d'IA qui est crucial pour l'application - sans ce composant d'IA, l'application ne fonctionnera pas. Cette distinction permet au guide des dépenses de se concentrer sur les applications logicielles qui sont fortement centrées sur l'IA. En comparaison, l'IDC Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Tracker utilise une définition large des applications d'IA qui inclut à la fois les applications centrées sur l'IA et les applications dont la composante IA n'est pas centrée, ou n'est pas fondamentale, pour l'application. En d'autres termes, l'application fonctionnera sans l'inclusion de la composante IA. Cela permet d'inclure les fournisseurs qui ont incorporé des capacités d'IA dans leurs logiciels, mais les applications ne sont pas exclusivement utilisées pour des fonctions d'IA.Source : IDCQu'en pensez-vous ?Votre entreprise prévoit-elle d'augmenter ses dépenses dans les systèmes centrés sur l'IA au cours des prochaines années ?