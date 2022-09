IDC prévoit que la valeur du marché de l'IA atteindra près de 450 milliards de dollars en 2022 et maintiendra un taux de croissance d'une année sur l'autre dans les dizaines tout au long des cinq années de prévision.", a déclaré Rasmus Andsbjerg, vice-président associé, Data & Analytics, chez IDC. "Les logiciels d'IA ont de nouveau représenté la plus grande part du marché global de l'IA en 2021. Combinées, les quatre catégories de logiciels d'IA - livraison et déploiement d'applications d'IA, applications d'IA, logiciels d'infrastructure système d'IA et plateformes d'intelligence artificielle - ont généré plus de 340 milliards de dollars en valeur de marché en 2021, les applications d'IA représentant près de la moitié du total. Les plateformes d'intelligence artificielle ont enregistré la plus forte croissance d'une année sur l'autre, à 36,6 %, bien que partant d'une base plus modeste.Dans la catégorie des applications d'intelligence artificielle, les applications de gestion de la relation client (CRM) et les applications de gestion des ressources d'entreprise (ERM) représentent chacune environ 16 % du total de la catégorie. Le reste a été fourni par la myriade d'autres applications IA disponibles sur le marché. Avec près de 300 entreprises qui se disputent les opportunités de gagner des parts, le marché des applications d'IA reste très compétitif.L'AI Tracker d'IDC montre également que les applications centrées sur l'IA, dans lesquelles les technologies d'IA sont centrales et essentielles à la fonction de l'application, ont continué à accroître lentement leur part du marché des logiciels d'IA. En 2021, les applications centrées sur l'IA ont capté 12,9 % du marché, en hausse de 29,3 % d'une année sur l'autre. Le reste du marché était détenu par les applications non centrées sur l'IA, où les technologies d'IA font partie intégrante de certains flux de travail de l'application, mais si ces technologies étaient supprimées, l'application serait toujours en mesure de fonctionner.De même, le déploiement de logiciels d'IA dans le cloud continue d'afficher une croissance régulière. En 2021, 47,3 % des achats de logiciels d'IA ont été déployés dans le cloud public, soit une augmentation de quatre points de pourcentage par rapport à 2020 et de 8,4 points de pourcentage par rapport à 2019. IDC prévoit que le déploiement dans le cloud des logiciels d'IA nouvellement achetés dépassera les déploiements sur site en 2022.Le marché des services d'IA a vu sa valeur totale augmenter de 22,4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 24 milliards de dollars en 2021. La demande des clients pour une expertise dans le développement de solutions d'IA de qualité production a permis à la catégorie des services informatiques d'IA de croître de 21,9 % en glissement annuel pour atteindre 18,8 milliards de dollars. La catégorie des services commerciaux d'IA a augmenté de 24,2 % d'une année sur l'autre, les organisations recherchant de l'aide pour la gouvernance de l'IA, les processus d'affaires et les stratégies en matière de talents.Le matériel d'IA est à la fois le plus petit segment (18,8 milliards de dollars) et celui qui a connu la croissance la plus rapide (38,9 % de croissance en glissement annuel) du marché de l'IA. La croissance du matériel a été stimulée par les efforts visant à construire des systèmes d'IA dédiés capables de répondre aux demandes accrues de calcul et de stockage des modèles d'IA et des ensembles de données. Alors que les serveurs d'IA et le stockage d'IA ont connu une forte croissance en 2021 - 39,1 % et 32,9 % respectivement - les achats de serveurs ont été nettement plus importants, à 15,6 milliards de dollars.Source : IDCQu'en pensez-vous ?