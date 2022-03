Le commerce de détail restera le plus grand secteur d'activité américain pour les dépenses en IA tout au long de la période de prévision, tandis que le secteur bancaire sera le deuxième plus grand secteur. Ensemble, ces deux secteurs représenteront près de 28 % de toutes les dépenses en IA aux États-Unis en 2025 et compteront pour près de 20 milliards de dollars du montant ajouté au total américain au cours de la période de prévision. Les industries américaines qui connaîtront la croissance la plus rapide des dépenses en IA seront les services professionnels, les médias et les services de titres et d'investissement, qui auront tous des TCAC supérieurs à 30 %.Dans le secteur de la vente au détail, les cas d'utilisation de l'IA qui recevront le plus d'investissements seront les agents de service à la clientèle améliorés et les conseillers d'achat experts et les recommandations de produits. Ces deux cas d'utilisation encouragent et aident à augmenter les dépenses des clients du commerce de détail et représentent près de 40 % des dépenses d'IA dans le secteur.Le passage aux achats en ligne contribue considérablement à l'adoption de l'IA dans le commerce de détail. Les dépenses d'IA dans le secteur bancaire seront réparties entre plusieurs domaines fonctionnels différents, notamment le service à la clientèle (conseillers en programmes et systèmes de recommandation), les opérations (analyse et enquête sur les fraudes) et la sécurité (intelligence accrue sur les menaces et systèmes de prévention).Parmi les 30 cas d'utilisation de l'IA inclus dans le Guide des dépenses, deux resteront les plus importants en termes de dépenses totales tout au long de la période de prévision : les agents de service à la clientèle augmentés et la recommandation et l'augmentation des processus de vente. Ensemble, ces deux cas d'utilisation représenteront plus de 20 % de toutes les dépenses en IA aux États-Unis en 2025.En termes de croissance, deux cas d'utilisation de l'IA (la sécurité publique et les interventions d'urgence et le traitement amélioré des demandes de remboursement) auront un TCAC de plus de 30 % sur cinq ans, tandis qu'un troisième cas d'utilisation (l'optimisation des technologies de l'information) aura un TCAC de 29,7 % pour devenir le troisième plus grand cas d'utilisation de l'IA en 2025.", a déclaré Mike Glennon, directeur de recherche senior au sein de l'équipe Customer Insights & Analysis d'IDC. "."Source : IDCQu'en pensez-vous ?