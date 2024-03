Alors que le débat sur l'intelligence artificielle générative, telle que ChatGPT, fait des vagues dans le monde universitaire et dans la presse populaire, il est nécessaire de mieux comprendre l'utilisation de ChatGPT parmi les étudiants et les conséquences néfastes ou bénéfiques potentielles associées à cette utilisation. À l'aide d'échantillons provenant de deux études, la recherche a examiné les causes et les conséquences de l'utilisation du ChatGPT chez les étudiants universitaires.



L'étude 1 a développé et validé une échelle de huit éléments pour mesurer l'utilisation de ChatGPT en menant une enquête auprès d'étudiants universitaires. L'étude 2 a utilisé un plan en trois vagues décalées dans le temps pour collecter des données auprès d'étudiants universitaires afin de valider davantage l'échelle et de tester les hypothèses de l'étude. L'étude 2 a également examiné les effets de la charge de travail universitaire, de la pression du temps universitaire, de la sensibilité aux récompenses et de la sensibilité à la qualité sur l'utilisation de ChatGPT. L'étude 2 a également examiné les effets de l'utilisation de ChatGPT sur les niveaux de procrastination, de perte de mémoire et de performance académique des étudiants.



L'étude 1 a fourni des preuves de la validité et de la fiabilité de l'échelle d'utilisation de la ChatGPT. En outre, l'étude 2 a révélé que lorsque les étudiants étaient confrontés à une charge de travail et à une pression temporelle plus importantes, ils étaient plus susceptibles d'utiliser ChatGPT. En revanche, les étudiants sensibles aux récompenses étaient moins enclins à utiliser ChatGPT. Il n'est donc pas surprenant que l'utilisation de ChatGPT soit susceptible de développer des tendances à la procrastination et à la perte de mémoire et de diminuer les performances académiques des étudiants. Enfin, la charge de travail, la pression temporelle et la sensibilité aux récompenses ont eu des effets indirects sur les résultats des étudiants par le biais de l'utilisation de ChatGPT.

Dans l'ensemble, l'étude a plusieurs objectifs qui visent à combler ces lacunes et à contribuer de manière significative à l'ensemble des connaissances et des pratiques dans l'enseignement supérieur. Tout d'abord, répondant à l'appel d'une recherche antérieure sur l'élaboration d'une échelle d'utilisation de ChatGPT, nous élaborons et validons une échelle d'utilisation du ChatGPT dans l'étude 1. Ensuite, nous menons une autre étude (c'est-à-dire l'étude 2) pour examiner plusieurs facteurs théoriquement pertinents - tels que la charge de travail universitaire, la pression temporelle, la sensibilité aux récompenses et la sensibilité à la qualité - qui peuvent potentiellement affecter l'utilisation de ChatGPT par les étudiants universitaires.



En outre, des inquiétudes ont été soulevées quant à l'impact de ChatGPT sur les résultats scolaires et la créativité des étudiants. Par exemple, les chercheurs considèrent que l'utilisation du ChatGPT est "profondément nuisible à la compréhension sociale de la connaissance et de l'apprentissage" et qu'elle peut "tuer la créativité et la pensée critique". Cependant, les preuves empiriques concernant les conséquences néfastes ou bénéfiques de l'utilisation du ChatGPT restent largement inexistantes. C'est pourquoi nous étudions les effets de l'utilisation de ChatGPT sur la procrastination, la rétention/perte de mémoire et les résultats scolaires (c'est-à-dire l'ACMG) des étudiants.



Dans l'ensemble, l'étude a plusieurs objectifs qui visent à combler ces lacunes et à contribuer de manière significative à l'ensemble des connaissances et des pratiques dans l'enseignement supérieur. Tout d'abord, répondant à l'appel d'une recherche antérieure sur l'élaboration d'une échelle d'utilisation de ChatGPT, nous élaborons et validons une échelle d'utilisation du ChatGPT dans l'étude 1. Ensuite, nous menons une autre étude (c'est-à-dire l'étude 2) pour examiner plusieurs facteurs théoriquement pertinents - tels que la charge de travail universitaire, la pression temporelle, la sensibilité aux récompenses et la sensibilité à la qualité - qui peuvent potentiellement affecter l'utilisation de ChatGPT par les étudiants universitaires.

En outre, des inquiétudes ont été soulevées quant à l'impact de ChatGPT sur les résultats scolaires et la créativité des étudiants. Par exemple, les chercheurs considèrent que l'utilisation du ChatGPT est "profondément nuisible à la compréhension sociale de la connaissance et de l'apprentissage" et qu'elle peut "tuer la créativité et la pensée critique". Cependant, les preuves empiriques concernant les conséquences néfastes ou bénéfiques de l'utilisation du ChatGPT restent largement inexistantes. C'est pourquoi nous étudions les effets de l'utilisation de ChatGPT sur la procrastination, la rétention/perte de mémoire et les résultats scolaires (c'est-à-dire l'ACMG) des étudiants.

L'ensemble de cette recherche vise à fournir des informations précieuses aux éducateurs, aux décideurs politiques et aux étudiants pour comprendre les facteurs qui encouragent l'utilisation de ChatGPT par les étudiants et les effets bénéfiques ou délétères d'une telle utilisation dans l'enseignement supérieur.

L'essor de ChatGPT a fait que d'innombrables étudiants dans le monde entier se sont tournés vers lui, car ChatGPT rend les devoirs beaucoup plus faciles à faire. Il est aussi important de noter que les étudiants s'appuient sur ChatGPT pour faire face à une énorme pression académique. Il convient de mentionner que cela conduit à une procrastination chronique, à une diminution de la mémoire, ainsi qu'à une spirale de performance académique.L'étude en question a été menée à l'Université nationale de l'informatique et des sciences émergentes au Pakistan, et comportait deux phases visant à déterminer si les étudiants utilisaient ou non ChatGPT à ce moment précis. Un élément intéressant révélé par cette étude est que les étudiants qui ont besoin de récompenses sont un peu moins susceptibles d'utiliser ChatGPT.Un autre fait présenté dans ce rapport est que les étudiants ne semblent pas vraiment s'inquiéter du fait que ChatGPT produise un travail de qualité inférieure. Cela semble suggérer qu'ils essaient simplement de faire le strict minimum et qu'ils sont peut-être le genre d'étudiants qui trouveraient des solutions de rechange même si ChatGPT n'était pas à leur disposition.Les chercheurs résument l'étude en déclarant :", a déclaré un porte-parole de Sciences Po. "", a déclaré Noam Chomsky, un intellectuel public connu pour ses travaux en linguistique moderne.Ces dernières années, l'utilisation de l'intelligence artificielle générative (IA) a considérablement influencé divers aspects de l'enseignement supérieur. Parmi ces technologies d'IA, ChatGPT a gagné une grande popularité dans les milieux universitaires pour diverses utilisations telles que la génération de codes ou de textes, l'aide à la recherche et la réalisation de devoirs, d'essais et de projets universitaires. ChatGPT permet aux étudiants de générer des réponses cohérentes et contextuellement appropriées à leurs requêtes, leur fournissant ainsi une ressource efficace pour leur travail académique. Toutefois, l'utilisation intensive de ChatGPT pose un certain nombre de problèmes à l'enseignement supérieur.Les chercheurs ont émis l'hypothèse que l'utilisation du ChatGPT peut avoir de nombreuses conséquences néfastes pour les étudiants. Il peut nuire à l'apprentissage et à la réussite des étudiants et éroder leur intégrité académique. Un tel manque d'intégrité académique peut nuire à la crédibilité des établissements d'enseignement supérieur et à la motivation des étudiants.Cependant, malgré l'utilisation croissante de ChatGPT dans l'enseignement supérieur, très peu de recherches empiriques se sont concentrées sur les facteurs qui motivent son utilisation parmi les étudiants universitaires. En fait, la majorité des études antérieures consistent en des discussions théoriques, des commentaires, des entrevues, des revues ou des éditoriaux sur l'utilisation du ChatGPT dans le milieu universitaire.Par exemple, on n'a qu'une compréhension très limitée des principaux moteurs de l'utilisation du ChatGPT par les étudiants universitaires et de la manière dont l'utilisation du ChatGPT affecte leurs résultats personnels et académiques. De même, malgré de nombreuses spéculations, très peu de recherches ont examiné empiriquement les effets bénéfiques ou néfastes de l'utilisation de l'IA générative sur les résultats académiques et personnels des étudiants. Même ces études fournissent des preuves contradictoires sur l'utilité ou la nocivité du ChatGPT pour les étudiants.Par conséquent, la compréhension de la dynamique et du rôle de l'IA générative, comme ChatGPT, dans l'enseignement supérieur en est encore à ses débuts. Une telle compréhension des motifs qui sous-tendent l'utilisation du ChatGPT et de ses conséquences potentiellement néfastes ou bénéfiques est essentielle pour les éducateurs, les décideurs et les étudiants, car elle peut contribuer à l'élaboration de stratégies efficaces pour intégrer les technologies d'IA générative dans le processus d'apprentissage et contrôler leur utilisation abusive dans l'enseignement supérieur. Pour les mêmes raisons, les chercheurs ont appelé à des recherches futures pour approfondir les aspects positifs et négatifs du ChatGPT dans l'enseignement supérieur.Les chercheurs ajoutent :Les résultats suggèrent que les étudiants qui ont connu des niveaux élevés de charge de travail académique et de pression temporelle pour accomplir leurs tâches ont rapporté une plus grande utilisation de ChatGPT. En ce qui concerne les hypothèses concurrentes sur les effets de la sensibilité aux récompenses sur l'utilisation du ChatGPT, les résultats suggèrent que les étudiants qui sont plus sensibles aux récompenses sont moins susceptibles d'utiliser ChatGPT. Cela indique que les étudiants sensibles aux récompenses pourraient éviter d'utiliser ChatGPT de peur d'obtenir une mauvaise note s'ils sont pris.De manière surprenante, l'étude a constaté que la sensibilité à la qualité n'était pas liée de manière significative à l'utilisation de ChatGPT. Il semble que la sensibilité à la qualité ne détermine pas l'utilisation de ChatGPT, car certains étudiants sensibles à la qualité peuvent considérer que les tâches accomplies par leurs propres moyens sont de grande qualité. En revanche, d'autres étudiants soucieux de la qualité pourraient considérer les travaux écrits de ChatGPT comme étant de meilleure qualité.En outre, les résultats suggèrent qu'une utilisation excessive de ChatGPT peut avoir des effets néfastes sur les résultats personnels et académiques des étudiants. Plus précisément, les étudiants qui utilisent fréquemment ChatGPT sont plus enclins à la procrastination que ceux qui l'utilisent rarement. De même, les étudiants qui utilisaient fréquemment la ChatGPT ont également signalé des pertes de mémoire. Dans le même ordre d'idées, les étudiants qui utilisaient fréquemment ChatGPT pour leurs tâches académiques avaient une mauvaise moyenne générale.Les effets médiateurs indiquent que la charge de travail et la pression temporelle sont susceptibles de favoriser la procrastination et les troubles de la mémoire chez les étudiants par le biais de l'utilisation de ChatGPT. En outre, ces facteurs de stress réduisent les performances académiques des étudiants en raison de l'utilisation excessive du ChatGPT. De manière cohérente, les résultats suggèrent qu'une plus grande sensibilité à la récompense décourage les étudiants d'utiliser ChatGPT pour leurs tâches académiques. L'utilisation moindre de ChatGPT, à son tour, a aidé les étudiants à réduire les niveaux de procrastination et de perte de mémoire.L'étude répond aux appels à l'élaboration d'une nouvelle échelle pour mesurer l'utilisation du ChatGPT et à une enquête empirique sur les effets néfastes ou bénéfiques de ChatGPT dans l'enseignement supérieur, afin de mieux comprendre la dynamique des outils d'IA générative. L'étude 1 utilise un échantillon d'étudiants universitaires pour développer et valider l'utilisation de l'échelle ChatGPT. Les chercheurs pensent que la disponibilité de la nouvelle échelle pour mesurer l'utilisation de ChatGPT peut contribuer à faire progresser ce domaine. En outre, l'étude 2 valide l'échelle en utilisant un autre échantillon d'étudiants universitaires issus de différentes disciplines.L'étude 2 examine également les antécédents et les conséquences potentiels de l'utilisation de ChatGPT. Il s'agit de la première tentative d'examen empirique des raisons pour lesquelles les étudiants peuvent s'engager dans l'utilisation de ChatGPT. L'étude fournit des preuves du rôle de la charge de travail universitaire, de la pression temporelle, de la sensibilité aux récompenses et de la sensibilité à la qualité dans l'encouragement des étudiants à utiliser ChatGPT pour des activités académiques.L'étude contribue également à la littérature antérieure en examinant les conséquences négatives potentielles de l'utilisation de ChatGPT. Plus précisément, l'étude fournit des preuves que l'utilisation excessive du ChatGPT peut développer la procrastination, causer des pertes de mémoire et diminuer les performances académiques des étudiants. L'étude est un point de départ qui ouvre la voie à de futures recherches sur les effets bénéfiques ou délétères de l'utilisation de l'IA générative dans le monde universitaire.L'étude a des implications importantes pour les établissements d'enseignement supérieur, les décideurs politiques, les enseignants et les étudiants. Les résultats suggèrent que la lourdeur de la charge de travail et la pression temporelle sont des facteurs influents qui poussent les étudiants à utiliser ChatGPT pour leurs tâches académiques. Par conséquent, les établissements d'enseignement supérieur devraient insister sur l'importance d'une gestion efficace du temps et d'une répartition de la charge de travail lors de l'attribution des tâches académiques et des échéances.Bien que ChatGPT puisse aider à gérer de lourdes charges de travail académique sous contrainte de temps, les étudiants doivent être informés des conséquences négatives d'une utilisation excessive de ChatGPT. Ils peuvent être encouragés à l'utiliser comme une ressource complémentaire pour l'apprentissage plutôt que comme un outil pour accomplir des tâches académiques sans investir d'efforts cognitifs. Dans le même ordre d'idées, encourager les étudiants à maintenir un équilibre entre l'assistance technologique et l'effort personnel peut favoriser une approche holistique de l'apprentissage.De même, les décideurs politiques et les éducateurs devraient concevoir des programmes et des stratégies d'enseignement qui stimulent la curiosité naturelle des élèves et leur passion pour l'apprentissage. Si la facilité d'utilisation du ChatGPT peut être séduisante, le fait de favoriser un environnement dans lequel les étudiants tirent satisfaction de la maîtrise de concepts difficiles de manière indépendante peut atténuer la dépendance excessive à l'égard des outils d'IA générative.En outre, le fait de reconnaître et de récompenser les étudiants pour leurs véritables réalisations intellectuelles peut créer un sentiment d'accomplissement qui peut supplanter l'attrait des solutions rapides basées sur l'IA. Afin de décourager l'utilisation abusive du ChatGPT par les étudiants, les instructeurs peuvent revoir leurs méthodes d'évaluation des performances et concevoir de nouveaux critères d'évaluation qui peuvent exiger des étudiants qu'ils utilisent leurs propres compétences créatives et leurs capacités de réflexion critique pour réaliser les devoirs et les projets au lieu d'utiliser des outils d'IA générative.En outre, étant donné les preuves préliminaires que l'utilisation intensive du ChatGPT a un effet négatif sur les résultats scolaires et la mémoire des étudiants, les éducateurs devraient encourager les étudiants à s'engager activement dans la réflexion critique et la résolution de problèmes en leur assignant des activités, des devoirs ou des projets qui ne peuvent pas être réalisés par le ChatGPT. Cela peut atténuer les effets négatifs du ChatGPT sur leur parcours d'apprentissage et leurs capacités mentales. Les éducateurs peuvent également sensibiliser les étudiants aux pièges potentiels d'une utilisation excessive du ChatGPT.Enfin, les éducateurs et les décideurs politiques peuvent développer des interventions qui ciblent à la fois les causes sous-jacentes (par exemple, la charge de travail, la pression temporelle, la sensibilité aux récompenses) et les conséquences (par exemple, la procrastination, la perte de mémoire et les résultats scolaires). Ces interventions pourraient comprendre des conseils personnalisés, des ateliers de développement des compétences et des campagnes de sensibilisation pour permettre aux étudiants d'exploiter efficacement les outils d'IA générative tout en préservant leur apprentissage personnel.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?