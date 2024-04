Les clients peuvent accéder au jumeau numérique par l'intermédiaire d'une API, ce qui permet à "".L'entreprise espère contribuer à l'amélioration des systèmes d'alerte précoce en cas de catastrophe naturelle et à l'amélioration des prévisions météorologiques, et ce en quelques secondes, au lieu des "".Nvidia affirme que la nouvelle plateforme est à la fois 1000 fois plus rapide à générer des images prédictives que les modèles actuels et 3000 fois plus économe en énergie grâce à un modèle d'IA génératif appelé CorrDiff.", a déclaré le fondateur et PDG de Nvidia, Jensen Huang, dans un communiqué. "Pour accélérer les efforts de lutte contre les pertes économiques de 140 milliards de dollars dues aux conditions météorologiques extrêmes provoquées par le changement climatique, NVIDIA a annoncé sa plateforme cloud de jumeau numérique climatique Earth-2 pour simuler et visualiser le temps et le climat à une échelle sans précédent.Faisant partie des microservices NVIDIA CUDA-X, les nouvelles API cloud de Earth-2 sur NVIDIA DGX Cloud permettent à pratiquement n'importe quel utilisateur de créer des émulations alimentées par l'IA pour accélérer la fourniture de simulations interactives en haute résolution, allant de l'atmosphère globale et de la couverture nuageuse locale aux typhons et aux turbulences.Associées à des données propriétaires détenues par des entreprises du secteur des technologies climatiques, qui pèse 20 milliards de dollars, les interfaces de programmation d'applications Earth-2 aident les utilisateurs à diffuser des alertes et des prévisions actualisées en quelques secondes, contre des minutes ou des heures pour les modélisations traditionnelles basées sur des processeurs.Les API de Earth-2 proposent des modèles d'IA et utilisent un nouveau modèle d'IA générative de NVIDIA appelé CorrDiff, utilisant une modélisation de diffusion de pointe, qui génère des images d'une résolution 12,5 fois supérieure à celle des modèles numériques actuels, 1 000 fois plus rapidement et 3 000 fois plus efficacement en termes de consommation d'énergie. Il corrige les inexactitudes des prévisions à résolution grossière et synthétise les paramètres essentiels à la prise de décision. CorrDiff est un modèle d'IA générative unique en son genre qui permet d'obtenir une super-résolution, de synthétiser de nouvelles mesures présentant un intérêt pour les parties prenantes et d'apprendre la physique des conditions météorologiques locales à petite échelle à partir d'ensembles de données à haute résolution.L'administration météorologique centrale de Taïwan prévoit d'utiliser ces modèles de diffusion pour prévoir avec plus de précision les lieux d'arrivée des typhons. Lorsqu'une alerte au typhon est lancée, la priorité est de minimiser le nombre de victimes en procédant à des évacuations précoces sur la base d'informations de qualité générées par les agences concernées, notamment le Centre national de science et de technologie pour la réduction des catastrophes (NCDR) de Taïwan. Au cours de la dernière décennie, le nombre de décès dus aux typhons a diminué.", a déclaré Chia-Ping Cheng, administrateur de la CWA.Avec plus de 136 typhons qui ont frappé l'île depuis 2000, l'utilisation de Earth-2 pour atténuer ces impacts est essentielle pour améliorer la qualité et la résolution de l'informatique des catastrophes, a déclaré la NCDR.Un autre élément clé des API cloud de Earth-2 est NVIDIA Omniverse, une plate-forme informatique qui permet aux individus et aux équipes de développer des flux de travail et des applications 3D basés sur l'Universal Scene Description (OpenUSD).The Weather Company, leader mondial de la prévision et de la connaissance des données météorologiques, prévoit d'intégrer ses données météorologiques et ses outils Weatherverse à Omniverse, ce qui permettra aux clients construisant des jumeaux numériques de mieux comprendre et visualiser l'impact des conditions météorologiques réelles pour la première fois. The Weather Company prévoit également d'explorer l'utilisation de l'IA générative basée sur les scores de NVIDIA pour ses services Weatherverse, sa solution Weather Engine pour l'intelligence météorologique au niveau de l'entreprise et ses nouveaux produits de modélisation météorologique en haute résolution.", a déclaré Sheri Bachstein, CEO de The Weather Company. "".Parmi les autres utilisateurs précoces des API Earth-2, on trouve des sociétés de plates-formes d'analyse météorologique comme Spire et Meteomatics, qui peuvent s'appuyer sur leurs sources de données propriétaires et l'assimilation de données pour produire des prévisions précises, ainsi que les startups Tomorrow.io, north.io et ClimaSens, qui explorent de nouvelles solutions pour les applications de la technologie climatique.Les API Earth-2 utilisent DGX Cloud pour fournir une accélération complète des solutions climatiques et météorologiques. Cela inclut des pipelines d'IA optimaux pour des modèles tels que FourCastNet, GraphCast et Deep Learning Weather Prediction. Il s'agit également de l'accélération GPU des modèles de prévision météorologique numérique comme ICON sur les derniers systèmes NVIDIA Grace Hopper. Fonctionnant sur les supercalculateurs NVIDIA DGX GH200, HGX H100 et OVX, Earth-2 peut fournir une voie pour simuler et visualiser les simulations climatiques mondiales à une vitesse et à une échelle sans précédent.Depuis sa création en 1993, NVIDIA a été un pionnier de l'informatique accélérée. L'invention du GPU par la société en 1999 a déclenché la croissance du marché des jeux sur PC, redéfini l'infographie et ouvert l'ère de l'IA moderne. NVIDIA est aujourd'hui une société d'infrastructure informatique complète avec des offres à l'échelle du centre de données qui remodèlent l'industrie.Pensez-vous que ce projet est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?