L'adoption rapide de la technologie d'intelligence artificielle générative a fait exploser la demande de centres de données d'IA capables de gérer des tâches plus avancées que les centres de données traditionnels.The Information a rapporté que Microsoft financerait probablement le projet, qui devrait être 100 fois plus coûteux que certains des plus grands centres de données existants, citant des personnes impliquées dans des conversations privées au sujet de la proposition.Le superordinateur proposé, basé aux États-Unis, serait le plus grand d'une série que les entreprises envisagent de construire au cours des six prochaines années, ajoute le rapport.The Information a attribué le coût provisoire de 100 milliards de dollars à une personne qui en a parlé à M. Altman et à une personne qui a consulté certaines des estimations initiales de Microsoft. Ces sources n'ont pas été identifiées.Altman et Microsoft ont réparti les superordinateurs sur cinq phases, Stargate étant la cinquième phase. Selon le rapport, Microsoft travaille sur un supercalculateur plus petit, de la quatrième phase, pour OpenAI, qui devrait être lancé vers 2026.Microsoft et OpenAI sont au milieu de la troisième phase du plan en cinq phases, une grande partie du coût des deux prochaines phases étant liée à l'acquisition des puces d'IA nécessaires, selon le rapport.Les puces d'IA sont souvent vendues à des prix élevés. Jensen Huang, PDG de la société de puces Nvidia, a déclaré à CNBC au début du mois de mars que le prix de la dernière puce d'intelligence artificielle "Blackwell" B200 se situerait entre 30 000 et 40 000 dollars.Microsoft avait également annoncé un duo de puces informatiques conçues sur mesure en novembre de l'année dernière.Le rapport indique que le nouveau projet sera conçu pour fonctionner avec des puces de différents fournisseurs.Source : The InformationQu'en pensez-vous ?