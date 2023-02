Microsoft annoncera les détails de l'intégration de la technologie d'OpenAI et de son propre modèle Prometheus dans ses applications de productivité (Word, PowerPoint et Outlook), en mars

La nouvelle de l'intégration de l'IA dans les applications Office est apparue pour la première fois en janvier, mais peu d'informations ont été communiquées sur ce projet. Néanmoins, il se pourrait que nous ayons bientôt plus de détails à ce sujet, selon un rapport. Cependant, bien que le rapport mentionne que la société se prépare à "", il est important de noter que les sources n'ont pas précisé s'il s'agira d'une révélation complète détaillant les fonctionnalités intelligentes dont bénéficieront les applications Office. Le rapport indique plutôt que l'annonce soulignera "" de Microsoft. Malheureusement, cela pourrait être une indication que la société va juste partager quelques informations vagues sur les nouvelles.Sur une note positive, les rapports précédents donnent déjà des indices sur les choses que nous pourrions voir dans les applications Office une fois qu'elles obtiennent officiellement une intégration complète de l'IA à l'avenir. Par exemple, Viva Sales peut désormais fournir aux vendeurs un contenu d'e-mail généré par l'IA et pertinent pour le destinataire. Edge, quant à lui, dispose d'une nouvelle barre latérale, qui vous propose un mode "", lequel vous fournira du contenu généré par l'IA et vous permettra de définir le ton, le format et la longueur de la composition. Ces mêmes fonctionnalités s'intégreront sans aucun doute parfaitement dans les applications Office, de sorte que les voir dans Word ou Outlook ne sera pas une surprise.D'autres rapports montrent néanmoins que Microsoft ne compte pas utiliser l'IA uniquement à des fins de composition. Ces dernières semaines, un rapport de The Information a indiqué que Microsoft a testé des modèles TPG dans Outlook pour l'aider à fournir de meilleurs résultats de recherche. The Verge, d'autre part, a partagé que la société travaille actuellement sur des moyens d'aider son PowerPoint à générer des graphes et des graphiques. Microsoft Teams utilise également l'IA dans le cadre de Teams Premium, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier de légendes traduites en direct, de notes de réunion générées automatiquement, de tâches recommandées et de points forts personnalisés.D'autres rapports montrent néanmoins que Microsoft ne compte pas utiliser l'IA uniquement à des fins de composition. Ces dernières semaines, un rapport de The Information a indiqué que Microsoft a testé des modèles TPG dans Outlook pour l'aider à fournir de meilleurs résultats de recherche. The Verge, d'autre part, a partagé que la société travaille actuellement sur des moyens d'aider son PowerPoint à générer des graphes et des graphiques. Microsoft Teams utilise également l'IA dans le cadre de Teams Premium, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier de légendes traduites en direct, de notes de réunion générées automatiquement, de tâches recommandées et de points forts personnalisés.À l'avenir, d'autres fonctionnalités intelligentes de ce type pourraient apparaître dans les applications Office, car Microsoft tente d'étendre ses efforts en matière d'IA à tous ses produits. Ce qui est intéressant, cependant, c'est l'anticipation des fonctions et capacités d'IA qui pourraient bientôt arriver dans les applications de Microsoft. Compte tenu des variations des applications Office et de leurs fonctions respectives, nous pourrions attendre non seulement des capacités intelligentes, mais aussi des capacités créatives, ce qui en ferait plus que de simples applications de productivité.Source : MicrosoftQu'en pensez-vous ?L'intégration de la technologie de l'intelligence artificielle dans les applications de productivité est-elle une bonne chose ?