Le changement, documenté dans le dépôt du 29 mars, est intervenu après que la propriété d'Altman sur l'OpenAI Startup Fund ait suscité des froncements de sourcils en raison de sa structure inhabituelle - tout en étant commercialisé comme une société de capital-risque, le fonds a été levé par Altman auprès de partenaires limités extérieurs et c'est lui qui a pris les décisions d'investissement. OpenAI a déclaré qu'Altman n'avait pas d'intérêt financier dans le fonds malgré sa participation.Dans un communiqué, un porte-parole d'OpenAI a déclaré que la structure initiale du fonds en tant que General Partner (GP) était un arrangement temporaire, et que "ce changement apporte plus de clarté".L'OpenAI Startup Fund investit 175 millions de dollars collectés auprès de partenaires d'OpenAI tels que Microsoft, bien qu'OpenAI elle-même ne soit pas un investisseur.Le contrôle du fonds a été transféré à Ian Hathaway, un partenaire du fonds depuis 2021, selon la déclaration. Altman ne sera donc plus un General Partner du fonds.OpenAI a déclaré que M. Hathaway avait supervisé le programme d'accélération du fonds et dirigé les investissements dans des entreprises telles que Harvey, Cursor et Ambience Healthcare.Altman, ancien président de l'accélérateur de startups Y Combinator, a déjà attiré l'attention sur ses intérêts d'investissement tentaculaires en dehors d'OpenAI, de la startup de cryptomonnaie Worldcoin à la société de fusion Helion Energy, ainsi que sur ses activités de collecte de fonds au Moyen-Orient.OpenAI a déclaré qu'une enquête indépendante menée à la suite de l'éviction spectaculaire de M. Altman de la société en novembre dernier a conclu qu'il n'avait commis aucun acte répréhensible en ce qui concerne la sécurité des produits ou les finances d'OpenAI.Dépôt du 29 mars auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC)Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la décision d'OpenAI est pertinente et judicieuse ?