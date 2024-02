L'initiative technologique extrêmement ambitieuse de Sam Altman pourrait nécessiter de lever jusqu'à 7 000 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier. Dans le cadre de son discours aux investisseurs, M. Altman a proposé de construire des dizaines de fonderies de puces qui seraient ensuite gérées par des fabricants de puces existants, tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), a indiqué le journal.Les plans visent à résoudre les obstacles à la croissance d'OpenAI, notamment la pénurie de puces qui alimentent les modèles d'IA tels que ChatGPT, selon le WSJ, qui a décrit les sommes recherchées comme "" (littéralement "ridiculement grandes par rapport aux normes de collecte de fonds des entreprises").Selon le rapport, les projets d'Altamn l'ont amené à rencontrer de hauts fonctionnaires des Émirats arabes unis, des cadres de TSMC, la secrétaire américaine au commerce Gina Raimondo et le directeur général de SoftBank, Masayoshi Son.Alors que de nombreux pays ont annoncé leur intention de soutenir la production nationale de semi-conducteurs, l'offre mondiale est toujours dominée par une poignée d'entreprises, dont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) et la société californienne NVIDIA.Un porte-parole d'OpenAI, cité par le WSJ, a déclaré que l'entreprise avait eu des "" et qu'elle donnerait plus de détails à une date ultérieure.À la tête d'OpenAI, M. Altman est devenu l'un des visages les plus reconnaissables dans le domaine florissant de l'IA. En novembre, l'entrepreneur de 38 ans a été licencié de la start-up qu'il avait cofondée, avant d'être réintégré quelques jours plus tard à la suite de protestations d'employés et d'investisseurs.: The Wall Street JournalQuel est votre avis sur le sujet ?