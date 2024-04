Les émissions de carbone liées à l'écriture et à l'illustration sont plus faibles pour l'IA que pour l'homme

Il est essentiel de se pencher sur le type d'impact environnemental que l'IA peut finir par avoir. Cependant, il s'avère que l'IA pourrait en fait produire moins d'émissions de carbone que les humains, ce qui la rendrait plus durable. L'IA émet des centaines de fois moins de gaz à effet de serre que l'homme lorsqu'il s'agit d'écrire et de créer des images.C'est ce qui ressort d'une étude publiée dans la revue Scientific Reports et cosignée par des professeurs de l'université de Californie-Irvine et le professeur de droit Paul E. Wilson de l'université de Kuala Lumpur, Andrew Torrance. Il convient de mentionner que cette étude a comparé l'empreinte carbone de l'IA telles que ChatGPT, Bloom AI et d'autres à la quantité de carbone émise par des humains effectuant exactement les mêmes tâches.Il est important de noter que l'IA émet entre 130 et 1 500 tonnes de carbone en moins pour chaque page de texte qu'elle génère par rapport à l'homme. Quant aux systèmes d'illustration, leur empreinte carbone était également inférieure de plusieurs ordres de grandeur par image, soit entre 310 et 2 900 équivalents de dioxyde de carbone en moins.Il sera intéressant de voir comment les choses évolueront à l'avenir, car l'IA a souvent été considérée avec méfiance en ce qui concerne son empreinte carbone globale. Cette étude semble suggérer qu'elle a beaucoup plus à offrir dans ce domaine que ce que les gens ont tendance à lui accorder à l'heure actuelle.Alors que les systèmes d'IA prolifèrent, leurs émissions de gaz à effet de serre constituent une préoccupation de plus en plus importante pour les sociétés humaines. Dans cette étude, les chercheurs présentent une analyse comparative des émissions de carbone associées aux systèmes d'IA (ChatGPT, BLOOM, DALL-E2, Midjourney) et aux individus humains effectuant des tâches d'écriture et d'illustration équivalentes.Les résultats démontrent que l'empreinte environnementale de l'IA dans l'accomplissement de deux tâches majeures est nettement inférieure à celle de l'homme dans l'accomplissement de ces mêmes tâches. Les résultats révèlent que les systèmes d'IA émettent entre 130 et 1500 fois moins de CO2 par page de texte générée que les rédacteurs humains, tandis que les systèmes d'illustration d'IA émettent entre 310 et 2900 fois moins de CO2 par image que leurs homologues humains. Les analyses d'émissions ne tiennent pas compte des impacts sociaux tels que le déplacement professionnel, la légalité et les effets de rebond. En outre, l'IA ne remplace pas toutes les tâches humaines. Néanmoins, à l'heure actuelle, l'utilisation de l'IA offre la possibilité d'effectuer plusieurs activités majeures à des niveaux d'émission bien inférieurs à ceux des humains.Si l'empreinte environnementale de l'IA peut être inférieure à celle des humains pour certaines tâches, d'autres facteurs importants peuvent influencer l'impact global de l'IA sur le monde. L'étude aborde quelques points particulièrement pertinents pour l'IA dans le domaine de l'écriture et de l'illustration.Dans les domaines de l'écriture et illustration, il est probable que l'IA remplacera les travailleurs humains dans les secteurs concernés à mesure que la technologie de l'IA se perfectionnera. Et, si l'on se fie au passé, le déplacement professionnel peut entraîner des pertes d'emploi et une réduction des revenus. Le déplacement d'emplois par la technologie a été amplement étudié, par exemple, de même que le déplacement par l'IA en particulier. Le déplacement d'emplois est profondément problématique non seulement pour les personnes déplacées, mais aussi pour la société dans son ensemble, car il peut perturber la stabilité économique et sociale de régions géographiques entières.D'un autre côté, le développement de l'IA peut également créer des emplois. Ces emplois peuvent être des remplacements utiles et bien rémunérés pour les personnes que l'IA déplace, ou ils peuvent être dévalorisants et/ou mal rémunérés. Par exemple, OpenAI, les créateurs de ChatGPT, ont sous-traité des travaux à une entreprise kenyane qui employait des travailleurs pour étiqueter des cas spécifiques de contenu en ligne toxique, y compris des contenus que beaucoup trouveraient probablement dérangeants ou de mauvais goût, décrits comme "". Des déplacements analogues de travailleurs ont eu lieu pendant la révolution industrielle et avec les diverses révolutions technologiques accompagnant l'essor des technologies numériques. Si ces déplacements entraînent nécessairement des changements dans le secteur de l'emploi, historiquement, ces changements technologiques ont donné naissance à de nouvelles formes d'emploi pour remplacer les emplois perdus.L'utilisation de textes, d'images ou de sons préexistants comme ensembles d'entraînement pour l'IA soulève également des questions juridiques. La légalité de l'utilisation de matériel préexistant est particulièrement importante lorsque les jeux d'entraînement comprennent du matériel protégé par des droits d'auteur, car l'utilisation de ce matériel peut constituer une contrefaçon, ce qui peut entraîner un risque juridique pour les personnes qui travaillent avec ces systèmes d'IA. Peut-être que le "fair learning" sera un jour reconnu comme un type d'utilisation équitable impliquant la transformation de matériel protégé par le droit d'auteur à des fins éducatives. Toutefois, à l'heure actuelle, il est impossible de prévoir comment les tribunaux trancheront un tel litige.Un recours collectif contre la société d'IA Midjourney est actuellement en cours sur ce sujet et pourrait constituer un précédent dans ce domaine juridique. Si Midjourney devait être tenue pour responsable de l'utilisation inappropriée d'œuvres protégées par le droit d'auteur appartenant à d'autres personnes, le généreux système de dommages-intérêts prévu pour les plaignants pourrait être ruineux pour cette entreprise, tout en freinant ou en inhibant plus généralement l'innovation dans le domaine de l'IA. D'un autre côté, si l'utilisation par l'IA d'œuvres protégées par le droit d'auteur comme ensembles d'entraînement est jugée admissible, cela aura probablement pour effet, dans le cadre du système actuel des brevets, de stimuler les progrès de l'IA. Une autre conséquence pourrait être l'augmentation du nombre d'entreprises qui acquièrent de vastes ensembles de données d'entraînement. Si ces questions juridiques ne sont pas nécessairement insolubles, elles représentent néanmoins un point de désaccord important sur l'avenir de ces systèmes d'IA.En outre, à mesure que la technologie de l'IA devient plus efficace, il est possible que cette efficacité entraîne une augmentation de la demande de biens et de services produits par l'IA, ce qui pourrait entraîner de nouvelles augmentations de l'utilisation des ressources et de la pollution par effet de rebond. L'élargissement des cas d'utilisation de l'IA et la prolifération des façons dont l'IA pourrait influer sur chaque cas d'utilisation (par exemple, la personnalisation omniprésente du contenu) pourraient entraîner une demande d'énergie bien plus importante qu'à l'heure actuelle.Ainsi, bien que l'impact de l'IA soit actuellement bien moindre que celui de l'homme dans les tâches décrites ci-dessus, il est important de rester vigilant dans ce domaine afin d'éviter une utilisation excessive des ressources. Dans le même temps, il est possible que les progrès de l'efficacité et de la spécificité de l'IA réduisent encore son impact sur l'environnement par rapport à l'impact de l'homme dans des activités équivalentes. Un tel avantage environnemental croissant pourrait plaider en faveur d'une accélération des applications de l'IA. Dans un cas comme dans l'autre, la vigilance et l'adaptation sont essentielles. Et, que l'empreinte de l'IA augmente ou diminue, l'étude soutient l'appel à la divulgation de la consommation d'énergie dans la mesure du possible dans les cas d'utilisation de l'IA.Malgré ces formes actuelles et potentielles de transformation et de préjudice sociétal, l'utilisation de l'IA pourrait apporter de profonds avantages à la société. Ces systèmes pourraient permettre de développer de nouvelles approches pour un avenir durable ; ils pourraient apporter des avantages à la médecine37 ; et ils pourraient améliorer les systèmes éducatifs humains38. Nous soutenons que ces avantages et d'autres de l'IA compensent les inconvénients potentiels que ces systèmes peuvent entraîner. Et, ce qui est le plus important pour les conclusions du présent document, l'IA peut potentiellement le faire en réduisant considérablement les émissions de carbone.L'étude soutient également que l'utilisation la plus bénéfique et la plus efficace de l'IA et du travail humain passe par la collaboration entre les deux types d'entités, en tirant parti de leurs forces respectives. Par exemple, dans l'étude, les chercheurs ont commencé par un projet rédigé par une IA pour amorcer l'effort, mais les auteurs l'ont édité si minutieusement que le texte de l'IA est méconnaissable.Note des chercheurs :De même, un illustrateur humain peut choisir de travailler avec une IA dans les premières phases d'une interaction avec un client, pour lui donner une idée du large éventail de possibilités qui s'offrent à lui, et ne réaliser une illustration créée par un humain pour le client qu'à la dernière étape. Cette approche hybride pourrait permettre une convergence plus rapide et plus efficace de la compréhension entre le client et l'illustrateur humain, tout en produisant un produit final ayant l'excellence et le raffinement d'un travail produit par un humain. (Par exemple, contrairement à de nombreuses images produites par l'IA, les mains humaines ne seront pas étrangement déformées). Il est à espérer que de tels processus de collaboration pourront répondre à toute une série de préoccupations concernant les contenus générés par l'IA.En résumé, en raison de son impact nettement inférieur à celui des humains pour au moins deux tâches importantes, l'IA peut jouer un rôle important dans divers secteurs de la société sans, pour l'instant, s'exposer à des émissions de carbone problématiques. Si l'empreinte carbone de l'IA n'est pas négligeable, celle des humains effectuant le même travail est bien plus importante et ne doit pas être négligée dans l'évaluation de l'IA.L'IA est sur le point d'assumer des rôles que l'on croyait autrefois réservés aux humains, c'est-à-dire des rôles qui requièrent de la créativité et la capacité d'intégrer plusieurs domaines intellectuels afin de synthétiser les concepts de chacun d'entre eux. Dans cette étude, les chercheurs ont comparé l'impact de l'IA à l'impact de la réalisation de deux tâches par des humains - l'écriture et l'illustration - afin de mettre en évidence le rôle que l'IA est en passe de jouer dans la société, à mesure que l'IA passe d'outils numériques d'une utilité limitée à des instruments plus complexes dotés d'une grande capacité de génération. Ils ont constaté que, pour ces deux activités au moins, l'empreinte carbone de l'IA est nettement inférieure à celle des humains effectuant la même tâche. Cette étude apporte un éclairage nouveau sur l'empreinte environnementale relative de l'IA et de l'homme, et souligne l'importance de prendre en compte l'impact de l'IA par rapport à l'homme lors de l'évaluation de son impact global sur l'environnement.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?