connaissance ou utilisation insuffisante des contre-mesures basées sur l'IA

manque de personnel pour gérer les outils et les alertes

et connaissances/compétences insuffisantes concernant l'utilisation interne de la technologie de l'IA et des menaces croissantes qu'elle engendre.

L'étude de Darktrace montre que 71 % des personnes interrogées sont convaincues que les solutions de sécurité augmentées par l'IA seront capables de détecter et de bloquer les menaces augmentées par l'IA. Cependant, seuls 26 % d'entre eux comprennent parfaitement quels types d'IA sont utilisés aujourd'hui dans leur pile de sécurité. 85 % des personnes interrogées reconnaissent qu'une approche basée sur une plateforme est plus efficace pour stopper les menaces.Les trois principaux obstacles à la défense contre les menaces liées à l'IA sont les suivants :L'enquête coïncide avec le lancement de la plateforme de sécurité ActiveAI de Darktrace, qui utilise l'IA pour transformer les opérations de sécurité de réactives à proactives et améliorer la cyber-résilience.La plateforme identifie les faiblesses des contrôles et des processus de sécurité avant qu'elles ne soient exploitées, détecte et répond aux menaces inconnues, connues et nouvelles, et automatise l'investigation de chaque alerte jusqu'à son terme afin de réduire la charge de travail des équipes de sécurité. Au cœur de la plateforme se trouve la capacité de visualiser, de corréler et d'enquêter sur les incidents de sécurité à travers le cloud, la messagerie, le réseau, les terminaux, l'identité et l'OT, ainsi que les outils et applications tiers.", déclare Max Heinemeyer, chef de produit chez Darktrace.