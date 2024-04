D'ici 2028, 75 % des ingénieurs logiciels d'entreprise utiliseront des assistants de code IA, contre moins de 10 % début 2023, selon Gartner. 63 % des organisations pilotent actuellement, déploient ou ont déjà déployé des assistants de code IA, selon une enquête de Gartner menée auprès de 598 répondants mondiaux au troisième trimestre 2023.Les assistants de code IA permettent davantage de capacités qui vont au-delà de la génération et de l'achèvement du code. Ce sont des assistants collaboratifs qui améliorent l'efficacité des développeurs en stimulant le brainstorming et en augmentant les améliorations de la qualité du code, ce qui permet aux développeurs de se perfectionner en permanence et d'acquérir des compétences dans tous les cadres de programmation. Les facilitateurs offerts par les assistants de code IA conduisent à une plus grande satisfaction au travail et à une meilleure rétention, ce qui permet de réduire les coûts associés à la rotation du personnel.", a déclaré Philip Walsh, analyste principal senior chez Gartner. "Il est essentiel de recadrer les conversations sur le retour sur investissement pour saisir toute la valeur des assistants de codage IA. Les cadres traditionnels de retour sur investissement ne parviennent pas à saisir toute la valeur des assistants de code IA. Pour construire une histoire de valeur efficace allant au-delà des mesures traditionnelles de retour sur investissement, les responsables de l'ingénierie logicielle doivent recadrer la conversation sur le ROI en passant de la réduction des coûts à la génération de valeur.", a déclaré Walsh. ": GartnerPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?