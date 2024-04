Le développement rapide de l'IA représente un formidable défi pour la survie et la longévité des civilisations techniques avancées, non seulement sur Terre mais aussi potentiellement dans tout le cosmos. Le rythme auquel l'IA progresse est sans équivalent dans l'histoire, et il existe une réelle possibilité que l'IA atteigne un niveau de superintelligence d'ici quelques décennies. Le développement de l'ASI est susceptible de se produire bien avant que l'humanité ne parvienne à établir une présence multiplanétaire résiliente et durable dans notre système solaire. Cette disparité dans le rythme de progression entre ces deux frontières technologiques est un schéma que l'on peut s'attendre à voir se répéter dans toutes les civilisations techniques émergentes.Cela soulève des questions quant à l'inévitabilité des civilisations qui déclenchent involontairement des événements calamiteux conduisant à la disparition d'une civilisation technique biologique et post-biologique. La capacité de l'ASI à servir de "grand filtre" nous oblige à considérer son rôle dans le contexte plus large de l'avenir de notre civilisation et de ses implications pour la vie dans toute la galaxie. Si l'ASI limite la durée de vie communicative des civilisations avancées à quelques centaines d'années, alors seule une poignée de civilisations communicantes est susceptible d'être présente simultanément dans la Voie Lactée. Cela n'est pas incompatible avec les résultats nuls obtenus dans le cadre des enquêtes SETI actuelles et d'autres efforts visant à détecter des techno-signatures dans l'ensemble du spectre électromagnétique.Si le SETI sert également de lentille à travers laquelle nous pouvons examiner notre propre trajectoire technologique et nos défis sociétaux, on ne saurait trop insister sur l'urgence de mettre en place des réglementations globales en matière d'IA à l'échelle mondiale. Il nous incombe d'aborder ces questions de manière proactive, d'élaborer et d'appliquer des mesures réglementaires prudentes et de rechercher un équilibre entre l'exploitation des avantages de l'IA et la protection contre les risques existentiels qu'elle peut poser.Alors que nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle ère de l'évolution technologique, les mesures que nous prenons aujourd'hui détermineront la trajectoire de notre civilisation pour les décennies à venir. La longévité implicite des scénarios décrits ici (environ 100 à 200 ans) souligne la nécessité pour notre propre civilisation technique d'intensifier ses efforts pour contrôler et réguler l'IA. La présence continue de la conscience dans l'univers peut dépendre du succès de mesures réglementaires strictes à l'échelle mondiale.