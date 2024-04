Les intelligences artificielles génératives séduisent de plus en plus les Français. Le Baromètre 2024 Ifop pour Talan « Les Français et les IA génératives » permet de mieux appréhender les différentes utilisations, perceptions, craintes et attentes de la population française vis-à-vis de cette nouvelle « révolution industrielle » (pour 57 % des Français).En un an, on notera une augmentation de 60 % du nombre d’utilisateurs des IA génératives. On note également une très forte appétence des nouvelles générations pour l’utilisation de ces technologies avec près decontre seulementet, et ils sont de plus en plus nombreux à en informer leur N+1 (36 % contre 25 % en mai 2023). On note donc une progression dans la compréhension de l’utilisation des IA génératives en entreprise de la part du management et des directions au fur et à mesure qu’ils en comprennent en mieux les bénéfices.Les utilisateurs estiment gagnergrâce aux IA génératives. Un chiffre qui ne manquera pas d’intéresser les dirigeants d’entreprises et les économistes. S’agit-il d’une piste de réflexion pour palier la baisse de productivité de 8,5 % en France depuis 2019 ? (Source : Banque de France)Sans surprise, les Français qui utilisent les IA génératives demeurent les plus convaincus de leurs bénéfices.à leurs proches.La formation à l’utilisation des IA génératives reste un point important pour démocratiser les usages. En effet,pour les utiliser et ce chiffre est deDans les usages, c’est sans surprise. Ils sont 11 % à déclarer utilisés une version payante de ChatGPT à 20 €/mois.Point notable,dont 46 % qui pensent qu’elles ne pourraient pas automatiser plus de 10 % de leurs tâches professionnelles.Point noir, la peur autour des risques que font encourir les IA génératives s’est amplifiée. Ils sont 79 % des Français de 18 ans et plus à déclarer être inquiets vis-à-vis de l’émergence des IA génératives (contre 68 % en mai 2023). 62 % des Français et 74 % des cadres et professions intermédiaires supérieures considèrent qu’elles constituent un risque important pour la sécurité des données contre 53 % en mai 2023, soit une progression de + 17 % en un an.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?