2023 a été l'année de l'IA générative. Tout a commencé avec le battage médiatique autour d'OpenAI et de son produit phare ChatGPT. Bien qu'il ne soit pas entré dans le top 20 des applications les plus populaires de 2023, ChatGPT a ajouté plus d'utilisateurs que n'importe quelle autre application, sa popularité passant de 0 % à près de 7 % de tous les utilisateurs en entreprise à la fin de l'année. À mesure que ChatGPT gagnait en popularité, d'autres entreprises ont commencé à créer des chatbots concurrents, et encore plus d'entreprises ont commencé à créer des produits de niche pour tirer parti de la puissance de ces grands modèles de langage (LLM). L'idée d'un assistant doté d'une IA pour aider à la rédaction, à la programmation et même aux opérations de sécurité a fait son chemin. Parallèlement, des applications permettant de générer des images, des vidéos et des sons ont également vu le jour.La communauté de la cybersécurité en entreprise a fait ce qu'elle fait généralement lorsqu'une nouvelle technologie faisant l'objet d'un tel battage médiatique arrive sur le marché : Déterminer rapidement si ces applications ont une finalité commerciale légitime et, le cas échéant, trouver le moyen de les utiliser en toute sécurité. Pour de nombreuses organisations, cela signifiait qu'elles allaient devoir bloquer les applications jusqu'à ce qu'elles soient soumises à un examen de sécurité adéquat. En général, cela signifie que ces applications d'IA générative ont gagné en popularité dans les entreprises plus lentement qu'elles ne l'ont fait sur le marché grand public.Mais leur popularité n'a cessé de croître. Le graphique suivant montre une augmentation de la popularité des applications d'IA ressemblant à une sigmoïde, passant d'un peu plus de 2 % de tous les utilisateurs en entreprise accédant à au moins une application d'IA par mois il y a un an à plus de 10 % aujourd'hui. La majeure partie de cette croissance s'est produite au cours du premier semestre 2023 et s'est ralentie vers la fin de l'année.Un graphique de la croissance des trois principales applications d'IA générative permet de mieux comprendre la forme du graphique de popularité globale ci-dessus. ChatGPT a été l'application la plus populaire par une large marge, l'assistant d'écriture Grammarly arrivant en deuxième position, suivi par le chatbot Google Bard en troisième position. Le graphique suivant présente une ventilation détaillée de la croissance de ces trois applications. ChatGPT a été le principal moteur de la croissance sigmoïdale au cours du premier semestre, passant très rapidement de près de 0 % à 7 % de la population d'utilisateurs en entreprise. Google Bard a connu une croissance similaire plus tard dans l'année, lorsqu'il est devenu généralement disponible, mais son adoption a pâli par rapport à ChatGPT. Grammarly a commencé l'année comme l'application d'IA la plus populaire en raison de sa base d'utilisateurs préexistante, et bien qu'elle n'ait pas connu une croissance aussi agressive que ChatGPT, sa popularité continue d'augmenter. L'année prochaine, Netskope Threat Labs prévoit que Grammarly continuera à gagner en popularité et à combler l'écart qui le sépare de ChatGPT, mais qu'il restera à la traîne du chatbot polyvalent.La plupart des utilisateurs n'interagissent avec les applications d'IA générative que quelques fois par mois. Au cours de l'année écoulée, l'utilisateur moyen est passé de 5 activités par mois à 14 activités par mois, une activité étant le plus souvent une invite envoyée à un chatbot. Le quartile supérieur des utilisateurs d'applications d'IA a connu une augmentation plus importante, passant de 15 à 85 activités au cours de l'année. Cela indique qu'un quart de la population d'utilisateurs d'IA sont des utilisateurs intensifs qui augmentent de plus en plus rapidement leur utilisation d'applications d'IA générative. Netskope Threat Labs s'attend à ce que ces deux tendances se poursuivent en 2024 : le nombre total d'utilisateurs accédant à des apps d'IA dans l'entreprise continuera à n'augmenter que modestement, tandis que le volume d'activité des power users augmentera considérablement à mesure que la population des super-utilisateurs trouvera de nouveaux moyens d'extraire une valeur supplémentaire de ces technologies.Un examen plus approfondi des dix principales applications d'IA générative à l'approche de la fin de l'année 2023 révèle trois tendances notables qui devraient se poursuivre en 2024.ChatGPT, le premier chatbot d'IA générative à avoir gagné en popularité, est toujours en tête à la fin de l'année, avec 6,7 % des entreprises utilisatrices qui interagissent avec le chatbot au moins une fois par mois. Google Bard, l'alternative ChatGPT de Google, est le deuxième chatbot le plus populaire, mais il ne compte qu'un peu plus d'un dixième de la base d'utilisateurs. ChatGPT et Google Bard sont polyvalents et peuvent être utilisés pour soutenir des fonctions professionnelles, comme l'aide à la rédaction et à la programmation ou la recherche d'informations, ou pour le divertissement. Leur polyvalence est l'une des principales raisons de leur popularité. D'autres chatbots plus spécialisés dans l'engagement client - ChatBase et Blip - figurent également dans le top 10, mais avec encore moins d'utilisateurs.L'une des utilisations les plus populaires de la technologie d'IA générative dans les entreprises jusqu'à présent est celle d'assistant d'écriture. Grammarly, la deuxième application d'IA générative la plus populaire, est utilisée par 3,1 % des utilisateurs en entreprise, tandis que les alternatives QuillBot et Wordtune font également partie du top 10. Tabnine est un assistant de programmation qui aide les programmeurs à écrire du code plus efficacement. Netskope Threat Labs prévoit que les assistants IA, en particulier les assistants d'écriture et de programmation, continueront à gagner en popularité en 2024. Leur intégration dans les outils couramment utilisés pour l'écriture et la programmation et le fait qu'ils soient spécifiquement conçus et réglés pour ces tâches alimenteront la croissance de leur popularité. Le fait qu'ils ne puissent pas être utilisés à des fins de divertissement éliminera probablement les obstacles à leur adoption dans les entreprises, alors que d'autres applications, comme les chatbots à usage général, pourraient en souffrir.Les générateurs d'art d'IA, en particulier ceux qui peuvent générer des images, se sont frayé un chemin jusqu'aux places 9 et 10 des applications d'IA générative les plus populaires dans les entreprises. Comme les chatbots, les générateurs d'images d'IA sont des outils polyvalents qui peuvent être utilisés à des fins de divertissement ou pour soutenir des fonctions commerciales, deux facteurs qui expliquent leur popularité dans les entreprises. En raison de leur utilisation à des fins de divertissement, et en particulier de leur capacité à générer du contenu qui n'est pas sûr pour le travail, ils resteront probablement en bas de la liste de popularité dans les environnements d'entreprise dans un avenir prévisible.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous que les conclusions de cette étude de Netskope sont crédibles ou pertinentes ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?