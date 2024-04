Dario Amodei est un chercheur et entrepreneur italo-américain spécialisé dans l'intelligence artificielle. Il est le cofondateur et PDG d'Anthropic, la société à l'origine de la grande série de modèles de langage Claude AI. Il a été vice-président de la recherche chez OpenAI.Alors que l'IA semble devenir chaque jour plus puissante, l'une des principales personnes investies pour la rendre plus intelligente affirme que bientôt, elle pourrait même devenir autonome et se répliquer elle-même. Lors d'un entretien avec Ezra Klein du New York Times, le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a évoqué la "" de la technologie et expliqué qu'en l'absence de gouvernance, elle pourrait commencer à se reproduire.Comme M. Amodei l'a expliqué à M. Klein, Anthropic utilise les niveaux de biosécurité des laboratoires de virologie comme analogie pour l'IA. Selon lui, le monde en est actuellement à l'ASL 2, et l'ASL 4, qui inclurait l'"" et la "", est peut-être à nos portes.", a déclaré M. Amodei. "En ce qui concerne l'autonomie, ses prédictions sont encore plus audacieuses. ", poursuit-il,Lorsque Klein lui a demandé combien de temps il faudrait pour atteindre ces différents niveaux de menace, Amodei, qui a déclaré avoir l'habitude de penser "", a déclaré qu'il pensait que le niveau "" pourrait être atteint "". "", a déclaré le PDG d'Anthropic. "".M. Amodei est une personnalité sérieuse dans ce domaine. En 2021, lui et sa sœur Daniela ont quitté OpenAI en raison de divergences d'orientation suite à la création de GPT-3, que le PDG et cofondateur a aidé à construire, et au partenariat de l'entreprise avec Microsoft. Peu après, la fratrie a fondé Anthropic avec d'autres expatriés d'OpenAI pour poursuivre leurs efforts de mise à l'échelle responsable.", a-t-il poursuivi lors de l'interview de Klein. "".Alors que les discours alarmistes sur l'IA sont monnaie courante de nos jours, le point de vue d'Amodei ajoute beaucoup de poids à son argumentation et rend la mission d'Anthropic "" d'autant plus digne d'intérêt.: Entretien avec Ezra Klein du New York Times dans un podcastPensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Pensez-vous que ses élucubrations soient réalistes ? ou alors plutôt une façon d'attirer l'attention sur lui ? ou alors il ferait mieux d'écrire des livres de science fiction ?