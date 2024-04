L'IA peut prédire l'orientation politique à partir d'images de visages sans expression

Bien que les résultats d'une seule étude doivent être pris avec précaution, nos résultats suggèrent que des caractéristiques faciales stables sont associées à l'orientation politique. Cette conclusion ne devrait pas prêter à controverse. Comme indiqué dans l'étude, étant donné le nombre et la diversité des mécanismes bien documentés qui impliquent l'existence de telles associations, il serait extraordinaire qu'elles n'existent pas.



Reconnaître leur existence - et les étudier - pourrait améliorer notre compréhension des origines et des conséquences de l'orientation politique, des conséquences sociales et interpersonnelles de l'apparence faciale et des effets de l'idéologie sur l'apparence. Par exemple, de nombreux facteurs qui peuvent être déduits des visages, tels que les facteurs endocrinologiques, génétiques ou de développement, sont difficiles à mesurer par d'autres moyens. Ainsi, l'étude des associations entre l'orientation politique et les traits du visage pourrait apporter de nouvelles informations sur le rôle des hormones, des gènes et de l'environnement développemental dans la formation de l'orientation politique.



Parmi les caractéristiques faciales interprétables examinées dans l'étude, seule la taille inférieure du visage était clairement associée à l'orientation politique (les libéraux avaient tendance à avoir des visages inférieurs plus petits) ; conformément aux résultats précédents, le fWHR n'a montré aucun pouvoir prédictif. Pourtant, la rareté des différences apparentes entre les visages conservateurs et libéraux n'est pas nécessairement surprenante : Si elles existaient, elles seraient probablement déjà bien connues. Au lieu de cela, les réseaux neuronaux qui sous-tendent les jugements portés par les algorithmes et les cerveaux humains utilisent probablement des modèles trop subtils ou complexes pour être apparents ou facilement interprétables.



La technologie de reconnaissance faciale est une forme d'intelligence artificielle qui permet d'identifier et de vérifier des personnes en analysant des modèles basés sur les caractéristiques de leur visage. À la base, la technologie utilise des algorithmes pour détecter des visages dans des images ou des flux vidéo, puis mesure divers aspects du visage, tels que la distance entre les yeux, la forme de la mâchoire et le contour des pommettes.Ces mesures sont transformées en une formule mathématique, ou signature faciale. Cette signature peut être comparée à une base de données de visages connus pour trouver une correspondance ou être utilisée dans diverses applications allant des systèmes de sécurité au déverrouillage de téléphones portables en passant par l'étiquetage d'amis sur les plateformes de médias sociaux.Avec l'utilisation croissante des technologies de reconnaissance faciale dans les secteurs public et privé, il est de plus en plus probable que ces outils soient utilisés à des fins autres que la simple identification, par exemple pour prédire des attributs personnels tels que l'orientation politique.Dans cette étude, des images faciales soigneusement standardisées de 591 participants ont été prises en laboratoire tout en contrôlant la présentation de soi, l'expression faciale, l'orientation de la tête et les propriétés de l'image. Elles ont été présentées à des évaluateurs humains et à un algorithme de reconnaissance faciale : tant les humains que l'algorithme ont pu prédire les scores des participants sur une échelle d'orientation politique décorrélée de l'âge, du sexe et de l'appartenance ethnique. Ces effets sont comparables à la capacité des entretiens d'embauche à prédire la réussite professionnelle ou à la capacité de l'alcool à stimuler l'agressivité. La précision prédictive de l'algorithme était encore plus élevée lorsqu'il s'appuyait sur des informations relatives à l'âge, au sexe et à l'origine ethnique des participants.En outre, les associations entre l'apparence faciale et l'orientation politique semblent se généraliser au-delà de l'échantillon : Le modèle prédictif dérivé des images standardisées (tout en contrôlant l'âge, le sexe et l'origine ethnique) pourrait prédire l'orientation politique à partir d'images naturalistes de 3 401 politiciens des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada.L'analyse des caractéristiques faciales associées à l'orientation politique a révélé que les conservateurs avaient tendance à avoir des visages plus larges et plus bas. La prédictibilité de l'orientation politique à partir d'images standardisées a des implications cruciales pour la vie privée, la réglementation des technologies de reconnaissance faciale et la compréhension des origines et des conséquences de l'orientation politique.Les résultats de l'étude suggèrent que des images soigneusement standardisées de visages neutres révèlent l'orientation politique des participants, même en tenant compte de l'âge, du sexe, de l'origine ethnique, de la présentation de soi et des propriétés de l'image. Les algorithmes de reconnaissance faciale (r = 0,22) et les évaluateurs humains (r = 0,21) pouvaient prédire l'orientation politique des participants, ce qui est comparable à la façon dont les entretiens d'embauche prédisent la réussite professionnelle ou l'alcool conduit à l'agressivité, et comparable à l'ampleur de l'effet moyen rapporté dans la littérature en psychologie sociale et de la personnalité (r = 0,19 ; intervalle interquartile = [.11, .29]).L'effet était encore plus important (r = 0,31) lorsque les chercheurs ont exploité les informations dérivées du visage concernant l'âge, le sexe et l'origine ethnique des participants. En outre, le modèle dérivé des images standardisées pouvait prédire avec succès l'orientation politique à partir des images de profil des politiciens. La performance (r ≈ .13) a été maintenue dans tous les pays (États-Unis, Royaume-Uni et Canada), sexes, ethnies, groupes d'âge et pour les visages souriants et non souriants, ce qui suggère que les associations entre l'apparence faciale et l'orientation politique se généralisent au-delà de l'échantillon relativement jeune et libéral des participants américains recueillis dans cette étude.Les estimations de l'ampleur de l'effet sont probablement prudentes. Tout d'abord, l'échantillon utilisé dans l'une des études était relativement jeune et, par conséquent, certains des mécanismes potentiels liant l'orientation politique et l'apparence du visage n'ont pas eu le temps de produire leurs effets. Par exemple, la voie potentielle autodiscipline → régime alimentaire → santé de la peau n'a probablement pas laissé beaucoup de traces sur les visages des participants dont l'âge médian est de 22 ans.Deuxièmement, les images faciales bidimensionnelles à faible résolution (255 × 255 pixels) utilisées lors de l'étude ne représentent qu'imparfaitement l'apparence du visage. Des scanners faciaux tridimensionnels à haute résolution transmettraient probablement des signaux plus pertinents. Troisièmement, un échantillon plus large permettrait probablement à l'algorithme de découvrir et d'utiliser des signaux plus pertinents. Considérons, par exemple, que la précision observée sur un échantillon d'un million d'images faciales non standardisées a atteint r = 0,38.Quatrièmement, l'algorithme VGGFace2 utilisé n'a pas été entraîné spécifiquement pour prédire l'orientation politique, mais pour reconnaître des individus sur des images. Un algorithme formé spécifiquement pour prédire l'orientation politique, ou un algorithme plus moderne, serait probablement plus performant ; après tout, la technologie de reconnaissance faciale n'en est qu'à ses balbutiements.Cinquièmement, les participants étaient majoritairement libéraux, ce qui a limité la capacité de l'algorithme à découvrir des liens entre les visages et l'orientation politique et a donc réduit ses performances. Enfin, l'échantillon était trop petit pour construire des modèles spécifiques au genre. Bien que la validité externe du modèle soit la même pour les hommes et les femmes, de nombreux liens entre le visage et l'orientation politique peuvent être spécifiques au genre. L'analyse séparée des hommes et des femmes pourrait permettre d'obtenir des informations supplémentaires (et une meilleure précision prédictive).Les chercheurs commentent l'étude en écrivant:Cette étude présente de nombreuses limites. Tout d'abord, si l'origine ethnique des participants de l'échantillon principal était représentative de la population américaine, le sous-ensemble des non-Caucasiens était trop petit pour être analysé plus en détail. Deuxièmement, l'étude s'est concentrée sur les sociétés occidentales. Les recherches futures devraient se concentrer sur des échantillons plus diversifiés et sur d'autres régions. Troisièmement, si la dimension libérale-conservatrice décrit bien les attitudes politiques dans les sociétés capitalistes contemporaines, les recherches futures devraient explorer ces effets en utilisant différentes mesures de l'idéologie politique et dans d'autres contextes sociopolitiques.Quatrièmement, bien que les chercheurs aient contrôlé l'orientation de la tête (à la fois au moment de la prise de vue et ultérieurement, en calculant la moyenne des descripteurs faciaux pour les visages retournés horizontalement), il est possible qu'elle ait joué un certain rôle dans la prédiction. Il est peu probable que ce rôle soit substantiel : Une analyse antérieure d'images naturalistes auto-sélectionnées a indiqué que même lorsque l'orientation de la tête n'est pas prise en compte, elle n'est que faiblement associée à l'orientation politique. L'utilisation de scanners faciaux en 3D permettrait un meilleur contrôle.Les technologies de surveillance biométrique généralisées sont plus menaçantes qu'on ne le pensait. Des recherches antérieures ont montré que les images faciales naturalistes transmettent des informations sur l'orientation politique et d'autres traits intimes, mais il n'était pas clair si les prédictions étaient permises par la présentation de soi, les caractéristiques faciales stables, ou les deux.Les résultats de cette étude, qui suggèrent que les caractéristiques faciales stables transmettent une part importante du signal, impliquent que les individus ont moins de contrôle sur leur vie privée. L'algorithme étudié ne permet pas de déterminer de manière concluante les opinions politiques d'une personne, de la même manière que les entretiens d'embauche ne permettent pas de déterminer de manière concluante les performances professionnelles futures.Néanmoins, même des algorithmes modérément précis peuvent avoir un impact considérable lorsqu'ils sont appliqués à de vastes populations dans des contextes à forts enjeux. Par exemple, des estimations même rudimentaires des traits de caractère des personnes peuvent améliorer considérablement l'efficacité des campagnes de persuasion de masse en ligne. Les chercheurs, le public et les décideurs politiques devraient en prendre note et envisager de renforcer les politiques réglementant l'enregistrement et le traitement des images faciales.