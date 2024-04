Dans un récent sondage StackOverflow, 44 % des ingénieurs logiciels ont déclaré utiliser des outils d'IA dans le cadre de leurs processus de développement et 26 % prévoient de le faire prochainement. Gartner estime que plus de la moitié des organisations pilotent actuellement ou ont déjà déployé des assistants de codage pilotés par l'IA, et que 75 % des développeurs utiliseront des assistants de codage sous une forme ou une autre d'ici 2028.La startup Augment Inc., spécialisée dans l'assistance au codage par l'IA, est sortie de la clandestinité et a annoncé son tour de table de série B de 227 millions de dollars, pour une valorisation de 977 millions de dollars, avec des investissements de Sutter Hill Ventures, Index Ventures, Innovation Endeavors, Lightspeed Venture Partners et Meritech Capital. Cela porte le financement total d'Augment à 252 millions de dollars, après la série A de 25 millions de dollars menée par Sutter Hill Ventures. Cette dernière injection de capitaux permettra à Augment d'accélérer le développement de ses produits et d'étoffer ses fonctions produit, ingénierie et commercialisation, alors que l'entreprise se prépare à une croissance rapide.La société est fondée par Igor Ostrovsky, ancien architecte en chef chez Pure Storage et ingénieur logiciel chez Microsoft, et Guy Gur-Ari, chercheur en IA issu de Google. Elle est dirigée par des vétérans de l'industrie, Scott Dietzen, qui a notamment dirigé Pure Storage, Yahoo ! et WebLogic / BEA Systems, et Dion Almaer, un ancien de Google, Shopify, Mozilla et Palm. L'équipe d'ingénieurs d'Augment se targue d'une grande expertise en matière d'IA et de systèmes, avec des anciens de Google, Meta, NVIDIA, Microsoft, Databricks, Snowflake, VMware et Pure Storage.Mike Speiser, directeur général de Sutter Hill Ventures, a déclaré : "Selon Gartner, plus de 1 000 milliards de dollars sont dépensés chaque année en ingénierie logicielle, mais la plupart des entreprises restent insatisfaites des programmes qu'elles produisent et consomment. Les logiciels sont trop souvent fragiles, complexes et coûteux à maintenir, avec des équipes de développement embourbées dans de longues listes de demandes de fonctionnalités, de corrections de bogues, de correctifs de sécurité, de demandes d'intégration, de migrations et de mises à niveau. L'IA est considérée comme le remède tant attendu, Gartner prédisant que "".Cependant, les assistants de codage IA actuels ne comprennent pas correctement l'intention du programmeur, n'améliorent pas la qualité du logiciel, ne facilitent pas la productivité de l'équipe et ne protègent pas correctement la propriété intellectuelle. En fait, un rapport Gartner de 2023 sur l'IA et l'expérience des développeurs a constaté que les outils tels que la programmation en binôme n'offrent actuellement aux développeurs que "".Igor Ostrovsky, cofondateur d'Augment Inc. : "Scott Dietzen, PDG d'Augment Inc. : "Guy Gur-Ari, cofondateur d'Augment Inc. : "Dion Almaer, vice-président du produit chez Augment Inc. : "Eric Schmidt, partenaire fondateur d'Innovation Endeavors et ancien PDG de Google : "".Ty Schenk, PDG de Keeta : "Shardul Shah, partenaire, Index Partners : "Ravi Mhatre, fondateur et directeur général, Lightspeed : "Palmer Rampell, directeur général, Sutter Hill Ventures : "Alex Clayton, partenaire général, Meritech Capital : "Fondée en 2022, Augment Inc. est sortie de la clandestinité en 2024 pour apporter aux développeurs et aux équipes logicielles des innovations en matière d'assistance au codage par l'IA. La société est soutenue par Sutter Hill Ventures, Index Ventures, Lightspeed Venture Partners, Innovation Endeavors et Meritech Capital. La compréhension experte d'Augment de chaque base de code et de ses dépendances supprime le travail fastidieux des développeurs, de sorte que les équipes peuvent à nouveau éprouver le plaisir de coder.Quel est votre avis sur le sujet ?