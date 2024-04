Le conseil de l'IA travaillera avec le ministère de la Sécurité intérieure et lui fournira des conseils sur la manière de déployer l'IA en toute sécurité dans les infrastructures critiques du pays. Il est également chargé de fournir des recommandations aux opérateurs de réseaux électriques, aux fournisseurs de services de transport et aux usines sur la manière de protéger leurs systèmes contre les menaces potentielles qui peuvent être causées par les progrès technologiques.L'année dernière, l'administration Biden a ordonné la création d'un conseil de sécurité de l'IA dans le cadre d'un vaste décret visant à réglementer le développement de l'IA. Le site web de Homeland Security indique que le conseil «».Le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré que l'utilisation de l'IA dans les infrastructures critiques peut améliorer considérablement la prestation de services - par exemple, elle peut accélérer le diagnostic des maladies ou détecter rapidement les anomalies dans les centrales électriques - mais qu'elle s'accompagne de risques importants que l'agence espère minimiser avec l'aide de l'administration actuelle.Cela dit, on peut se demander si ces leaders de la technologie de l'IA peuvent fournir des conseils qui ne sont pas principalement destinés à servir leurs propres intérêts et ceux de leurs entreprises. Après tout, leur travail consiste à faire progresser les technologies de l'IA et à promouvoir leur utilisation, tandis que la gouvernance doit veiller à ce que les systèmes d'infrastructure critiques utilisent l'IA de manière responsable.Toutefois, M. Mayorkas semble convaincu qu'ils feront bien leur travail, car les leaders technologiques «» et que cette mission «».The Wall Street JournalQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que l'intégration des leaders technologiques dans le Conseil de sécurité et de sûreté de l'IA est une décision pertinente et cohérente ? Quelles pourraient-être les conséquences de cette initiative pour le futur de l'IA, selon vous ?