L'administration Biden-Harris a annoncé aujourd'hui que le ministère américain du Commerce, par l'intermédiaire de l'Institut national des normes et de la technologie (NIST), allait créer l'Institut américain de sécurité de l'intelligence artificielle (USAISI) pour diriger les efforts du gouvernement américain en matière de sécurité et de confiance dans l'IA, en particulier pour l'évaluation des modèles d'IA les plus avancés. L'USAISI soutiendra les responsabilités attribuées au ministère du commerce dans le cadre du décret historique que le président Biden a signé en début de semaine.Plus précisément, l'USAISI facilitera l'élaboration de normes pour la sûreté, la sécurité et le test des modèles d'IA, développera des normes pour l'authentification des contenus générés par l'IA et fournira aux chercheurs des environnements de test pour évaluer les risques émergents liés à l'IA et traiter les impacts connus. L'USAISI, dirigée par le NIST, s'appuiera sur une expertise externe, notamment en travaillant avec des partenaires du monde universitaire, de l'industrie, du gouvernement et de la société civile pour faire progresser la sécurité de l'IA. En outre, l'USAISI travaillera avec des instituts similaires dans des pays alliés et partenaires, notamment avec l'AI Safety Institute du Royaume-Uni, afin d'harmoniser et de coordonner les travaux dans ce domaine. L'annonce d'aujourd'hui coïncide avec la participation de la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, au sommet sur la sécurité de l'IA 2023 au Royaume-Uni, aux côtés de la vice-présidente Kamala Harris.", a déclaré la secrétaire d'État Gina Raimondo. "", a déclaré Laurie E. Locascio, sous-secrétaire au commerce chargé des normes et des technologies et directeur du NIST. "".En juillet, la secrétaire d'État Raimondo a rejoint le président Biden à la Maison-Blanche pour annoncer les engagements volontaires des grandes entreprises américaines en matière de sûreté et de sécurité de l'IA, engagements qu'elle a contribué à obtenir. Elle a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration des principes et du code de conduite du G-7, également annoncés cette semaine, et a rédigé en juillet un article d'opinion sur l'IA avec le secrétaire d'État Blinken pour le Financial Times.