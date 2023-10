Fiche d'information de la Maison Blanche

De nouvelles normes pour la sûreté et la sécurité de l'IA

Exiger que les développeurs des systèmes d'IA les plus puissants partagent les résultats de leurs tests de sécurité et d'autres informations critiques avec le gouvernement américain. Conformément à la loi sur la production de défense (Defense Production Act), le décret exigera que les entreprises qui développent un modèle de fondation présentant un risque sérieux pour la sécurité nationale, la sécurité économique nationale ou la santé et la sécurité publiques nationales informent le gouvernement fédéral lorsqu'elles forment le modèle, et qu'elles partagent les résultats de tous les tests de sécurité effectués par l'équipe d'intervention. Ces mesures garantiront que les systèmes d'IA sont sûrs, sécurisés et dignes de confiance avant que les entreprises ne les rendent publics.





Protéger la vie privée des Américains

Protéger la vie privée des Américains en donnant la priorité au soutien fédéral pour accélérer le développement et l'utilisation de techniques de préservation de la vie privée , y compris celles qui utilisent l'IA de pointe et qui permettent d'entraîner les systèmes d'IA tout en préservant la confidentialité des données d'entraînement.





Faire progresser l'équité et les droits civils

Fournir des conseils clairs aux propriétaires, aux programmes de prestations fédérales et aux entrepreneurs fédéraux pour éviter que les algorithmes d'IA ne soient utilisés pour exacerber la discrimination.





Défendre les consommateurs, les patients et les étudiants

Promouvoir l'utilisation responsable de l'IA dans les soins de santé et le développement de médicaments abordables et susceptibles de sauver des vies. Le ministère de la santé et des services sociaux mettra également en place un programme de sécurité pour recevoir les rapports sur les préjudices ou les pratiques dangereuses en matière de soins de santé impliquant l'IA, et pour y remédier.





Soutenir les travailleurs

Élaborer des principes et des bonnes pratiques pour atténuer les inconvénients et maximiser les avantages de l'IA pour les travailleurs en abordant le déplacement d'emplois, les normes du travail, l'équité, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, et la collecte de données. Ces principes et ces meilleures pratiques profiteront aux travailleurs en fournissant des orientations pour empêcher les employeurs de sous-compenser les travailleurs, d'évaluer les demandes d'emploi de manière inéquitable ou d'entraver la capacité des travailleurs à s'organiser.





Promouvoir l'innovation et la concurrence

Catalyser la recherche sur l'IA dans tous les États-Unis grâce à un projet pilote de ressources nationales de recherche sur l'IA - un outil qui permettra aux chercheurs et aux étudiants en IA d'accéder à des ressources et à des données clés sur l'IA - et à des subventions plus importantes pour la recherche sur l'IA dans des domaines vitaux tels que les soins de santé et le changement climatique.





Promouvoir le leadership américain à l'étranger

Élargir les engagements bilatéraux, multilatéraux et multipartites pour collaborer sur l'IA. Le département d'État, en collaboration avec le département du commerce, mènera une action visant à établir des cadres internationaux solides pour exploiter les avantages de l'IA, gérer ses risques et garantir la sécurité. En outre, cette semaine, le vice-président Harris s'exprimera lors du sommet britannique sur la sécurité de l'IA, organisé par le premier ministre Rishi Sunak.





Garantir une utilisation responsable et efficace de l'IA par les pouvoirs publics

Publier des orientations pour l'utilisation de l'IA par les agences , y compris des normes claires pour protéger les droits et la sécurité, améliorer les achats d'IA et renforcer le déploiement de l'IA.





Lors d'une conférence de presse organisée dimanche pour présenter le décret, un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche, qui a demandé à ne pas être nommé en raison des conditions de la conférence, a déclaré que l'IA avait tellement de facettes qu'une réglementation efficace devait couvrir un large éventail de domaines.", a déclaré le haut fonctionnaire. "".Le fonctionnaire a également appelé à une "" pour faire progresser les intérêts du pays en matière d'IA. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (D-N.Y.), a organisé en septembre un forum privé avec des chefs d'entreprise, mais il n'a pas encore présenté de législation significative sur l'IA.Le décret s'appuie en partie sur un accord non contraignant conclu en juillet par sept des principales entreprises technologiques américaines qui développent l'IA, comme l'embauche d'experts extérieurs pour rechercher les faiblesses de leurs systèmes et le partage de leurs conclusions critiques. Le décret s'appuie sur la loi sur la production de défense pour obliger légalement ces entreprises à partager les résultats des tests de sécurité avec le gouvernement fédéral. Il charge également le ministère du commerce d'élaborer des orientations sur le "filigrane" des contenus d'IA, afin de montrer clairement que les vidéos "deepfaked" ou les essais générés par ChatGPT n'ont pas été créés par des humains.Le décret prévoit également le financement de nouvelles recherches en matière d'IA et une augmentation du nombre d'embauches dans ce domaine au niveau fédéral. La Maison Blanche a lancé un site web correspondant pour mettre en relation les demandeurs d'emploi et les emplois gouvernementaux dans le domaine de l'IA : AI.gov.Fei-Fei Li, codirecteur de l'Institute for Human-Centered Artificial Intelligence de Stanford, a déclaré dans une interview que le financement public était essentiel pour que l'IA puisse s'attaquer aux principaux problèmes humains. "", a déclaré Li. "".Sarah Myers West, directrice générale de l'AI Now Institute, un groupe à but non lucratif qui se concentre sur les effets de la technologie sur la société, a félicité Biden d'avoir inclus des préoccupations sociales et éthiques dans l'ordre. "", a déclaré Myers West par texto. "" "", a-t-elle ajouté.Voici les points essentiels concernant le décret sur l'intelligence artificielle sûre, sécurisée et digne de confiance que le président Biden a publié.Aujourd'hui, le président Biden a publié un décret historique visant à garantir que l'Amérique ouvre la voie en saisissant les promesses et en gérant les risques de l'intelligence artificielle (IA). Ce décret établit de nouvelles normes en matière de sûreté et de sécurité de l'IA, protège la vie privée des Américains, fait progresser l'équité et les droits civils, défend les consommateurs et les travailleurs, promeut l'innovation et la concurrence, fait progresser le leadership américain dans le monde, et plus encore.Dans le cadre de la stratégie globale de l'administration Biden-Harris pour une innovation responsable, le décret s'appuie sur les mesures prises précédemment par le président, y compris les travaux qui ont conduit à des engagements volontaires de la part de 15 grandes entreprises pour favoriser un développement sûr, sécurisé et digne de confiance de l'IA.Le décret ordonne les actions suivantes :Les capacités de l'IA augmentent, tout comme ses implications pour la sûreté et la sécurité des Américains.En l'absence de garde-fous, l'IA peut mettre davantage en péril la vie privée des Américains. Non seulement l'IA facilite l'extraction, l'identification et l'exploitation des données personnelles, mais elle renforce également les incitations à le faire, car les entreprises utilisent les données pour former les systèmes d'IA.L'utilisation irresponsable de l'IA peut entraîner et aggraver la discrimination, les préjugés et d'autres abus dans les domaines de la justice, des soins de santé et du logement. L'administration Biden-Harris a déjà pris des mesures en publiant le projet de charte des droits de l'IA et en publiant un décret ordonnant aux agences de lutter contre la discrimination algorithmique, tout en appliquant les autorités existantes pour protéger les droits et la sécurité des personnes.L'IA peut apporter de réels avantages aux consommateurs, par exemple en rendant les produits meilleurs, moins chers et plus largement disponibles. Mais l'IA augmente également le risque de blesser, d'induire en erreur ou de nuire d'une autre manière aux Américains.L'IA modifie les emplois et les lieux de travail américains, offrant à la fois la promesse d'une productivité accrue, mais aussi les dangers d'une surveillance accrue du lieu de travail, de préjugés et de déplacements d'emplois.L'Amérique est déjà à la pointe de l'innovation en matière d'IA : l'année dernière, plus de startups d'IA ont levé des capitaux pour la première fois aux États-Unis que dans les sept pays suivants réunis.Les défis et les opportunités de l'IA sont mondiaux.L'IA peut aider le gouvernement à obtenir de meilleurs résultats pour le peuple américain. Elle peut accroître la capacité des agences à réglementer, gouverner et distribuer des prestations, et elle peut réduire les coûts et renforcer la sécurité des systèmes gouvernementaux. Toutefois, l'utilisation de l'IA peut présenter des risques, tels que la discrimination et les décisions dangereuses.Tout en faisant avancer ce programme au niveau national, l'administration travaillera avec ses alliés et partenaires à l'étranger sur un cadre international solide pour régir le développement et l'utilisation de l'IA. L'administration a déjà mené de vastes consultations sur les cadres de gouvernance de l'IA au cours des derniers mois, avec l'Allemagne, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, la France, l'Inde, Israël, l'Italie, le Japon, le Kenya, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Nigeria, les Pays-Bas, les Philippines, Singapour, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Les mesures prises aujourd'hui soutiennent et complètent le rôle de chef de file du Japon dans le processus d'Hiroshima du G7, le sommet britannique sur la sécurité de l'IA, le rôle de chef de file de l'Inde en tant que présidente du Partenariat mondial sur l'IA et les discussions en cours aux Nations unies.Les mesures ordonnées aujourd'hui par le président Biden constituent des avancées essentielles dans l'approche des États-Unis en matière de sécurité et de fiabilité de l'IA. D'autres actions seront nécessaires, et l'administration continuera à travailler avec le Congrès pour mettre en place une législation bipartisane afin d'aider l'Amérique à montrer la voie en matière d'innovation responsable.Source : Décret de la Maison Blanche Quel est votre avis sur ce décret ?