Le code de conduite volontaire constituera une référence pour la manière dont les grands pays régissent l'IA, dans un contexte de préoccupations en matière de protection de la vie privée et de risques pour la sécurité. Les dirigeants du Groupe des sept économies (G7), composé du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, de la Grande-Bretagne et des États-Unis, ainsi que de l'Union européenne, ont lancé le processus en mai lors d'un forum ministériel baptisé "".Le code en 11 points "", selon le document du G7. Il "".Le code invite les entreprises à prendre des mesures appropriées pour identifier, évaluer et atténuer les risques tout au long du cycle de vie de l'IA, ainsi qu'à s'attaquer aux incidents et aux schémas d'utilisation abusive après la mise sur le marché des produits d'IA. Les entreprises devraient publier des rapports sur les capacités et les limites des systèmes d'IA, ainsi que sur leur utilisation et leur mauvaise utilisation, et investir dans des contrôles de sécurité robustes.L'Union européenne a été à l'avant-garde de la réglementation de la technologie émergente avec sa loi sur l'IA, très stricte, tandis que le Japon, les États-Unis et les pays d'Asie du Sud-Est ont adopté une approche plus souple que celle de l'Union européenne pour stimuler la croissance économique. Lors d'un forum sur la gouvernance de l'internet organisé à Kyoto, au Japon, au début du mois, Vera Jourova, responsable des questions numériques à la Commission européenne, a déclaré qu'un code de conduite constituait une base solide pour garantir la sécurité et qu'il servirait de passerelle jusqu'à ce qu'une réglementation soit mise en place.Source : Document du G7Que pensez-vous de ce code de conduite en matière d'IA ?