Vestager a déclaré que les États-Unis et l'Union européenne devraient promouvoir un code volontaire afin de fournir des garanties pendant que de nouvelles lois sont élaborées. « L'IA générative change complètement la donne », a déclaré Vestager, vice-présidente de la Commission européenne, lors d'une conférence de presse organisée à l'issue d'une réunion du Conseil du commerce et de la technologie (Trade and Technology Council : TTC) entre l'Union européenne et les États-Unis.« Tout le monde sait qu'il s'agit d'une nouvelle technologie puissante. Dans les prochaines semaines, nous présenterons donc un projet de code de conduite sur l'IA », a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle espérait qu'une proposition finale serait présentée « très, très bientôt » et que l'industrie pourrait y adhérer.Dans un tweet ultérieur, elle a mentionné le filigrane et les audits externes parmi les idées qui pourraient figurer dans le code. La loi sur l'IA de l'Union européenne, qui contient des règles sur la reconnaissance faciale et la surveillance biométrique, est encore en cours d'élaboration. « Dans le meilleur des cas, elle entrera en vigueur dans deux ans et demi ou trois ans. C'est manifestement beaucoup trop tard. Nous devons agir maintenant », a déclaré Vestager à la presse avant la réunion du Comité technique suédois.La déclaration de clôture de la réunion du TTC indique que les deux partenaires ont créé des groupes d'experts chargés d'évaluer les risques liés à l'IA, de coopérer sur les normes relatives à l'IA et de surveiller les risques existants et émergents.Les dirigeants des pays du G7 ont appelé ce mois-ci à l'élaboration de normes techniques pour que l'IA reste « digne de confiance », en préconisant des discussions internationales sur des sujets tels que la gouvernance, les droits d'auteur, la transparence et la menace de la désinformation. Vestager a déclaré qu'il est nécessaire de parvenir à un accord sur des points précis, suggérant que Bruxelles et Washington pourraient aider à conduire le processus, notant que le processus génératif "se développe à une vitesse étonnante".Source : Margrethe Vestager, commissaire européenne chargée de la technologieQuel est votre avis sur le sujet ?