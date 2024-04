La startup xAI d'Elon Musk s'approche d'un financement de 6 milliards de $, pour concurrencer ChatGPT avec son chatbot Grok, son formidable générateur de fake news à la hauteur de son créateur Elon Musk

Cette nouvelle injection de capitaux soutiendra les efforts de xAI pour développer son chatbot, Grok, et en faire un rival redoutable du ChatGPT d'OpenAI. Musk a lancé xAI au début de l'année 2023, et Grok a été mis à la disposition des abonnés premium du réseau social de Musk, X (anciennement Twitter), en décembre dernier.Selon M. Musk, xAI entraîne actuellement la deuxième génération de Grok sur 20 000 GPU NVIDIA H100, les puces de pointe qui alimentent les modèles d'IA les plus avancés. Lors d'une récente session Twitter Spaces, M. Musk a révélé que l'entreprise visait à terme à passer à 100 000 GPU pour entraîner Grok 3.0.Ce tour de table est deux fois plus important que les chiffres dont xAI discutait avec les investisseurs au début de l'année. Il fait suite à un autre tour de table d'un milliard de dollars, principalement soutenu par Musk lui-même, qui a été révélé en décembre.Cet investissement témoigne de la volonté des investisseurs de premier plan de diversifier leurs portefeuilles dans le secteur de l'IA, qui évolue rapidement. Sequoia Capital, par exemple, a commencé à investir dans OpenAI en 2021 à une valeur de 20 milliards de dollars, mais a choisi de ne pas participer à la dernière offre publique d'achat, qui valorise l'entreprise à 86 milliards de dollars, soit environ 54 fois son chiffre d'affaires annualisé en décembre.L'implication de Sequoia dans xAI n'est pas surprenante, étant donné qu'elle a déjà soutenu d'autres entreprises de Musk, telles que SpaceX et le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars. Bien que l'identité des autres participants au tour de table actuel ne soit pas divulguée, les entreprises de Musk ont déjà attiré des investissements de sociétés telles que Valor Equity Partners et Vy Capital par le passé.Comme xAI continue d'attirer les meilleurs talents en ingénierie, y compris plusieurs embauches clés de Tesla au cours des derniers mois, l'entreprise semble bien positionnée pour accélérer ses efforts de développement et rivaliser dans le paysage de l'IA de plus en plus encombré.Le dernier tour de table démontre la volonté des investisseurs de répartir leurs paris entre les concurrents du secteur de l'IA, où les valorisations sont montées en flèche. Il reste à voir comment cet investissement substantiel façonnera le développement de xAI et sa position dans l'industrie de l'IA qui évolue rapidement.The InformationQuel est votre avis sur le sujet ?